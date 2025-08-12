বিচারপতি খায়রুল হকের ফাঁসির দাবিতে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে বিএনপির আইনজীবীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়। এতে বিএনপিপন্থী শতাধিক আইনজীবী অংশ নেন।
মিছিল শেষে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি জয়নুল আবেদীন বলেন, ‘যে বিচারপতির কারণে হাজার হাজার মায়ের বুক খালি হয়েছে, যার কারণে গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়েছে, যার কারণে এ দেশের মানুষের সব অধিকার হরণ করা হয়েছে, সেই খায়রুল হকের জন্য কেউ মায়াকান্না করবেন, আর আমাদের মিছিল করতে হবে—এ কথা কখনো ভাবিনি।’
বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ‘আদালতের ভেতরে কোনো ছবি তোলা যায় না। কিন্তু গতকাল সোমবার পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। কারণ, ভিডিওটা দিল্লিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের কোনো সিনিয়র আইনজীবী কোর্টের ভেতরে বহিরাগতদের এনে, ক্যামেরাম্যান এনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেনি।’
