সুন্নি জোট থেকে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে: তাহেরী

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি সংসদীয় আসনেই বৃহত্তর সুন্নি জোটের প্রার্থী দেওয়া বলে জানিয়েছেন জনপ্রিয় ইসলামী বক্তা গিয়াস উদ্দিন তাহেরী। আজ সোমবার সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের সামনে এ তথ্য জানান তিনি।
সুফীবাদী সংগঠন বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাংগঠনিক সচিব তাহেরী বলেন, ‘এদেশে একমাত্র শান্তিপ্রিয় দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আপনারা জানেন, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ ও সুপ্রিম পার্টি— তিনটি দল মিলে আমাদের বৃহত্তর সুন্নি জোট হয়েছে। আরো কিছু দল আছে তারাও একাত্মতা পোষণ করবেন বলে আমি আশা করি।’
তিনি আরো বলেন, ‘এদেশের শতকরা ৬৫ ভাগ জনতা সুফিবাদী তরিকাপন্থী মানুষ। আমি মনে করি, তরিকাপন্থীরা যেভাবে এই দেশকে ধারণ করে এবং তরিকাপন্থীরা যেভাবে দেশের ধর্মকে ধারণ করে, এই দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে যদি শিথিল করতে হয়, শান্তিপ্রিয় করতে হয়, তাহলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে মূল থিমটা আছে, এই থিমটার রাজনৈতিক প্রয়োগ করা উচিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এবার বৃহত্তর সুন্নি জোট সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৩০০ আসন প্রার্থী দেবে।’
দেশবাসীর ও সুন্নি জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাহেরী বলেন, ‘এই দেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় এবং ধর্মকে সুন্দর করে সম্প্রীতির মাধ্যমে সকল শ্রেণীর ভেদাভেদ সবকিছুর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমরা যদি আমাদের মূল বার্তাগুলো যদি আমরা যদি পৌঁছাতে পারি এবং দেশবাসী, জনগণ যদি আমাদেরকে ইনশল্লাহ সম্মতি দেয় ইনশল্লাহ আশা করছি আমরা ভালো কাঙ্খিত ফল পাব।’
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার পর তাহেরী প্রাইভেট কারে করে রংপুরে যান। রংপুর সিটি করপোরেশনের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় তিনি পাক পাঞ্জাতন সুন্নি মিশন সংস্থার আয়োজনে মুর্শিবাদ আনছারীয়া কাদেরীয়া দরবার শরিফে তাজদারে আউলিয়া কনফারেন্সে প্রধান বক্তা হিসেবে কথা বলবেন।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দল মনোনীত প্রার্থীদের মোটরসাইকেলে শোভাযাত্রা করে প্রচারণা চালানো থেকে বিরত থাকতে নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) জামায়াত আমিরের এ-সংক্রান্ত এক নির্দেশনা সারা দেশে অধস্তন শাখাগুলোতে পাঠানো হয়েছে।
দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন জেলা বা মহানগরী নির্বাচনী এলাকায় মোটরসাইকেল র্যালি ও মোটর শোভাযাত্রা লক্ষ করা যাচ্ছে। এসব কর্মসূচিতে কয়েকটি দুর্ঘটনা ও আহতের প্রেক্ষাপটে সম্মানিত আমিরে জামায়াত এখন থেকে সব জেলা বা মহানগরী নির্বাচনী এলাকায় মোটরসাইকেল র্যালি ও শোভাযাত্রার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কারণে নির্বাচনী প্রচারণায় মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করা থেকে বিরত থাকতে দল থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, ১৪ নভেম্বর রংপুরের গঙ্গাচড়ায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী মোটরসাইকেল শোডাউনের সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে নুর আলম (৫৮) নামের দলের এক কর্মী নিহত হন। তিনি রংপুর নগরীর ১ নম্বর ওয়ার্ড হাজীরহাট এলাকার মৃত মনছুর আলীর ছেলে। উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়নের সয়রাবাড়ী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।
মব ভাইরাসের তান্ডবে বাংলাদেশে মানুষ অতিষ্ট বলে মন্তব্য করে শঙ্কার কথা তুলে ধরেছেন ইসলামী বক্তা গিয়াস উদ্দিন তাহেরী। আজ সোমবার দুপুরে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সামনে বলেন সুফীবাদী সংগঠন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এই সাংগঠনিক সচিব।
তাহেরী বলেন, ‘আপনারা জানেন, মব ভাইরাসের তান্ডবে বাংলাদেশে মানুষ অতিষ্ট। একটা মানুষকে হুট করে ধর ধর বলে মেরে ফেলার যে প্রবণতা এবং আমাদের দেশের মধ্যে একটা মানুষ... আপনার সাথে আমার মতভিন্নতা থাকলেই যে তাকে মেরে ফেলতে হবে, দেশের আইনকে অবজ্ঞা করে তাকে মেরে ফেলতে...। মব ভায়োলেন্সের তাণ্ডবের কারণে আমরা কিছু শঙ্কাবোধ মনে করিছ।’
ভিন্নমতাবলম্বীদের দমনে মব সৃষ্টি করে তাঁদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন গিয়াস উদ্দিন তাহেরী। তিনি বলেন, ভিন্নমতাবলম্বীদের মত তাঁদের মতো প্রকাশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিবাদ করলে মব সৃষ্টি করে তাঁদের দমন করছে একটি উগ্রবাদী গোষ্ঠী। এভাবে মব সৃষ্টির তাণ্ডবলীলায় বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ অতিষ্ঠ।
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে দেশের ‘একমাত্র অহিংস শান্তিপ্রিয় দল’ হিসেবে উল্লেখ করে তাহেরী বলেন, তাঁদের দলের সহিংসতার কোনো রেকর্ড নেই। ন্যায় ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়তে আগামী জাতীয় নির্বাচনে বৃহত্তর সুন্নি জোটের পক্ষ থেকে দেশের ৩০০ আসনেই প্রার্থী নিশ্চিত করা হবে।
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার পর গিয়াস উদ্দিন তাহেরী প্রাইভেট কারে করে রংপুরে যান। রংপুর সিটি করপোরেশনের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় তিনি পাক পাঞ্জাতন সুন্নি মিশন সংস্থার আয়োজনে মুর্শিবাদ আনছারীয়া কাদেরীয়া দরবার শরিফে তাজদারে আউলিয়া কনফারেন্সে প্রধান বক্তা হিসেবে কথা বলবেন।
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন। আজ সোমবার সন্ধ্যায় খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন এ তথ্য জানান।
গতকাল রোববার রাতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গুলশানের বাসা ফিরোজা থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে আনা হয় খালেদা জিয়াকে। এরপর মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শক্রমে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সবশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে জাহিদ হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, হাসপাতালে ভর্তির পর থেকে মেডিকেল বোর্ডের নিবিড় তত্ত্বাবধায়নে বিএনপি চেয়ারপারসনের চিকিৎসা চলছে।
খালেদা জিয়া তাঁর সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন বলেও জানান জাহিদ।
গতকাল রোববার রাতে হাসপাতালে ভর্তির পর খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়টি তুলে ধরেন তাঁর চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক এফএম সিদ্দিকী।
একসঙ্গে অনেকগুলো সমস্যা দেখা দেওয়ায় খালেদা জিয়াকে দ্রুত হাসপাতালে আনা হয়েছে বলে জানান তিনি।
এফ এম সিদ্দিকী বলেন, ‘উনার চেস্টে ইনফেকশন হয়েছে। চেস্টে ইনফেকশন হওয়ায় একসঙ্গে উনার হার্ট এবং ফুসফুস আক্রান্ত হয়েছে। আমরা খুব দ্রুত উনাকে হাসপাতালে এনেছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত যে পরীক্ষাগুলো করা দরকার, সেগুলো করে জরুরি যে চিকিৎসা দরকার সেটা দিয়েছি। এই মুহূর্তে উনি সর্বোচ্চ চিকিৎসা এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে আছেন।’
সর্বশেষ গত ১৫ অক্টোবর এক দিনের জন্য এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। সে সময়ও তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।
৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন। গত ৭ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান তিনি। চিকিৎসা শেষে গত ৬ মে দেশে ফেরেন।
বিভক্তির কারণে সাংবাদিকেরা নিজেরাই রাজনীতিকদের পকেটে ঢুকে যান বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেছেন, ‘আপনাদের তো অনেকগুলো ইউনিয়ন আছে। বিএফইউজে, ডিআরইউ, আবার দুই দলের দুই ভাগ আছে, তিন ভাগ। আপনারা নিজেরাই আজকে দলীয় হয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক দলগুলো আপনাদের কাউকে পকেটে নিতে চায়। আপনারা যদি পকেটে ঢুকে যান, তখন কিন্তু সমস্যা।’
আজ সোমবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এক মতবিনিময় সভায় মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন।
ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি) আয়োজিত মিডিয়া সংস্কার প্রতিবেদনের পর্যালোচনা শীর্ষক এই সেমিনারে গণমাধ্যম সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন বিএনপি মহাসচিব।
তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রতিশ্রুতি খুবই পরিষ্কার। আমরা ৩১ দফার মাধ্যমে স্পষ্ট করে বলেছি যে আমরা একটি স্বাধীন গণমাধ্যম দেখতে চাই এবং সেটি গড়ে তুলতে চাই। সে জন্যই আমরা তখনই একটি কমিশন গঠনের অঙ্গীকার করেছিলাম।’
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আমরা আশা করি, আমরা যদি জনগণের ভোটে সরকার গঠনের দায়িত্ব পাই, তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি অগ্রাধিকার দেব।’
তিনি বলেন, ‘বিএনপি যখনই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, তখনই গণমাধ্যমকে উন্নত ও উপযোগী করে তোলার জন্য নানা ব্যবস্থা নিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নানা সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল গণমাধ্যম। প্রায় ৪ মাসের আলোচনা শেষে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের যে সুপারিশ, তা নিয়েও আছে নানা পর্যবেক্ষণ। সম্প্রচার সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে সেসব পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় করছে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি)।’
মতবিনিময়ের ধারাবাহিকতায় চতুর্থ ধাপে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে এই মতবিনিময়ের আয়োজন করে বিজেসি। মতবিনিময়ে বিগত সময়ে গণমাধ্যমের পক্ষপাতমূলক অবস্থানের সমালোচনা করেন রাজনীতিকেরা।
