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রাজনীতি

রথযাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়ে অসুস্থ মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ জুলাই ২০২৬, ১৬: ৪৩
রথযাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়ে অসুস্থ মির্জা ফখরুল
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

রথযাত্রা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়ে গরমে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বিএনপি মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর স্বামীবাগে ইসকন মন্দিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে সেখান থেকে দ্রুত বাসায় নিয়ে যাওয়া হয় মির্জা ফখরুলকে।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান। মির্জা ফখরুল চিকিৎসকের পরামর্শে বর্তমানে বিশ্রামে আছেন বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

বিএনপিউদ্বোধনমন্দিরমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
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