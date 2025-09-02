Ajker Patrika
স্বৈরাচারী আমলের মতোই শ্রমিকদের ওপর গুলি চালানো হচ্ছে: এনসিপি শ্রমিক উইং

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৪৯
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারের সামনে মিছিল করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক উইং। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারের সামনে মিছিল করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক উইং। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে শ্রমিক নিহতের ঘটনায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক উইং। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারের সামনে থেকে এ মিছিল শুরু হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক রিয়াজ মোরশেদ বলেন, ‘আমরা আমাদের ভাই হাবিবুল (নিহত শ্রমিক) হত্যার তীব্র নিন্দা জানাই। সেনাবাহিনীর নতুন ভূমিকার সঙ্গে আগের ভূমিকার মিল নাই। আমরা প্রয়োজনে আবার অভ্যুত্থান করব। সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে যত বাহিনী আছে, তাদের ভূমিকা হতে হবে জনবান্ধব। নাহলে রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।’

মিছিলে এনসিপি শ্রমিক উইংয়ের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। তাঁরা বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে শ্রমিকের মৃত্যু হবে—এই দিন দেখতে গণ-অভ্যুত্থানে শ্রমিকসহ ছাত্র-জনতা প্রাণ দেয়নি। পতিত স্বৈরাচারী সরকারের আমলে যেভাবে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছিল, একইভাবে বর্তমানেও শ্রমিকদের ওপরে গুলি চালানো হচ্ছে।

মিছিলটি শাহবাগ মোড় ঘুরে বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারের সামনে এসে শেষ হয়।

প্রসঙ্গত, নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে একটি কারখানা বন্ধের জেরে বিক্ষোভের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন শ্রমিক নিহত হন। নিহত হাবিবুর রহমান ইকু ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি নিটিং কারখানার শ্রমিক ছিলেন।

বিষয়:

নীলফামারীবিক্ষোভরাজনীতিবিদশ্রমিকমিছিলএনসিপি
