ছাত্র সংসদগুলোতে ছাত্রশিবিরের সফলতায় অনেকে দিশেহারা: জামায়াতের আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে ছাত্রশিবিরের সফলতা অর্জন করায় অনেকে দিশেহারা। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রভাব তাদের মগজের ওপর পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

আজ শুক্রবার রাজধানীর ভাষানটেকে আয়োজিত এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

শফিকুর রহমান বলেন, ইতিমধ্যে দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে ছাত্রশিবির সফলতা অর্জন করার পর অনেকে দিশেহারা হয়ে গেল। আবার জিকির শুরু হলো এই নির্বাচনের প্রভাব জাতীয় নির্বাচনে পড়বে না। যারা এই প্রভাব পড়া সহ্য করতে পারে না তারা প্রতিদিন প্রতি রাত টেলিভিশনে টক শোতে গিয়ে বারবার জিকির কেন করছে?—এটাই প্রমাণ করে যে, এই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রভাব তাদের মগজের ওপর পড়েছে। আর তার ইতিবাচক প্রভাব জনগণের হৃদয় পড়েছে।

জামায়াত আমির বলেন, ‘দেশের আপামর জনগণ পুরোনো বস্তাপচা রাজনীতি আর চায় না। নতুন রাজনীতি চায়। জনগণ সংস্কার চায়, নতুন বাংলাদেশ চায়। আর নতুন বাংলাদেশ চলবে নতুন ফর্মুলায়। সেই ফর্মুলায় জনগণ আর কোনো দলের পক্ষপাতদুষ্ট কোনো সরকার দেখতে চায় না।’

তিনি আরও বলেন, ‘অনেকে আমাদের কোণঠাসা করার চেষ্টা করে। তারা বলে—জামায়াত যেহেতু ইসলামি দল, সে কারণে অন্য দলের লোকেরা তাদের হাতে নিরাপদ না। আমি মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে চ্যালেঞ্জ দিলাম, ৫৪ বছরে স্বাধীন বাংলাদেশে জামায়াতের কোনো নেতা কোনো অন্য ধর্মের লোকের ওপর জুলুম করেছে, তার জমি দখল করেছে, ইজ্জতের ওপর হাত দিয়েছে, সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, সাহস থাকলে আমাদের তা বলে দিন। আমরা সেই দুষ্ট লোক তৈরি করি না।’

তিনি বলেন, ‘এই রাস্তায় (নির্বাচনে) অনেকে সফল করতে পারবে না চিন্তা করে, জনগণের ম্যান্ডেটে আসতে পারবে না চিন্তা করে, কোন কোন জায়গায় পুরোনো সন্ত্রাসীরা নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। কোথাও আমাদের প্রচার মিছিলে গুলি চালানো হচ্ছে, কোথাও মা-বোনদের ওপর হামলা করা হচ্ছে। আপনাদের হামলাই প্রতিটি মায়ের হৃদয়ে জামায়াতে ইসলামীকে পৌঁছে দেবে।’

জামায়াত আমির বলেন, ‘যারা মসজিদে কোরআন চর্চা সহ্য করেন না, এর জবাব অতীতে যারা এমনটা করেছে তারা পেয়েছে, আপনারাও পাবেন। কোথাও আমাদের প্রচার উপকরণ ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। পোস্টার-বিলবোর্ড উধাও করতে পারবেন। দেয়ালের গাছের পোস্টার আপনি ছিঁড়ে ফেলতে পারবেন। কিন্তু জনগণের হৃদয়ে ভালোবাসার যে পোস্টার লেগে গিয়েছে, সেটা ছিঁড়তে পারবেন না।’

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন জামায়াতের ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির সেলিম উদ্দিন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম, ঢাকা-১৭ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী এসএম খালিদুজ্জামান।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়নির্বাচনছাত্র শিবিরজামায়াতে ইসলামী
