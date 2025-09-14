Ajker Patrika
নাশকতার আরেক মামলায় ফখরুলসহ ৭০ জনকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

রাজধানীর শাহবাগ থানা এলাকায় মোটরসাইকেল পোড়ানোসহ নাশকতা সৃষ্টির অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়সহ ৭০ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ তাঁদের অব্যাহতি দেন।

আরও যাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, খায়রুল কবির খোকন, সাইফুল আলম নীরব, সুলতান সালাহ উদ্দিন টুকু প্রমুখ।

সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, এই মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় পুলিশ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। আদালত ওই প্রতিবেদন গ্রহণ করে ৭০ জনকে অব্যাহতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর জিয়া চ্যারিটেবল মামলায় হাইকোর্টে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। আগের দিন ১১ ডিসেম্বর শাহবাগ থানার হাইকোর্ট মাজার গেট-সংলগ্ন এলাকায় আসামিরাসহ বিএনপির নেতা-কর্মীরা একটি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে ক্ষতি সাধন করেন। এলাকায় নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন।

এ ঘটনায় শাহবাগ থানার এসআই ইদ্রিস আলী বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে চলতি বছরের ১০ মে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ ৭০ জনকে অব্যাহতির সুপারিশ করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আমলে একের পর এক মামলায় অব্যাহতি পাচ্ছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

