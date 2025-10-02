তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে শঙ্কা নেই: হুমায়ুন কবির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন তাঁর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। আজ বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
হুমায়ুন কবির বলেন, তারেক রহমান খুব শিগগির দেশে ফিরবেন। তাঁর দেশে ফেরা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বেই অংশ নেবে বিএনপি।
তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা আরও বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা আন্তরিক রয়েছেন। ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচনের আয়োজন হবে।
এদিকে নিউইয়র্কে এনসিপির ওপর হামলা প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, এই হামলার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করেছে, তারা সন্ত্রাসী সংগঠন।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন তাঁর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। আজ বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
হুমায়ুন কবির বলেন, তারেক রহমান খুব শিগগির দেশে ফিরবেন। তাঁর দেশে ফেরা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বেই অংশ নেবে বিএনপি।
তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা আরও বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা আন্তরিক রয়েছেন। ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচনের আয়োজন হবে।
এদিকে নিউইয়র্কে এনসিপির ওপর হামলা প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, এই হামলার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করেছে, তারা সন্ত্রাসী সংগঠন।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত মি. পাওলো ফারনান্দো দিয়াস ফেরেস সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। আজ বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় রাজধানীর বসুন্ধরাস্থ জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।১৮ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত মি. নিকোলাস উইকস সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। আজ বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল ৯টায় রাজধানীর বসুন্ধরাস্থ জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ ও প্রাতরাশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।১৮ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন ১০ জন নেতা। তাঁদের দলের অন্য সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।১৮ ঘণ্টা আগে
‘আমরা স্পষ্ট করে একটা কথা বলি। এই বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের আর কোনো রাজনীতি চলবে না। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়েছে। আওয়ামী লীগ দল হিসেবে আইনগত প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ হবে এবং করতে হবে, এটা ছাড়া অন্য কোনো অপশন নেই।’১৮ ঘণ্টা আগে