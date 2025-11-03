Ajker Patrika
> রাজনীতি

সরকারকেই দায়িত্ব নিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে হবে: আখতার হোসেন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আখতার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
আখতার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে মতৈক্যে পৌঁছাতে রাজনৈতিক দলগুলোকে যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার, এর সমালোচনা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারকেই দায়িত্ব নিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে হবে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

আখতার বলেন, ‘অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে লক্ষ করছি, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকার নিজেরা উদ্যোগ না নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ঠেলে দিয়েছে।’

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে এনসিপির সদস্যসচিব বলেন, বিএনপি সংস্কার বাস্তবায়নের পথে বাধা হচ্ছে। সংস্কারকে ধারণ করে না বিএনপি। সরকারের ভেতরের কোনো একটা অংশ নির্বাচনকে ভন্ডুল করতে চাচ্ছে। কিন্তু জনগণ এটা হতে দেবে না। অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে সরকারকেই দায়িত্ব নিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে হবে।

এ সময় এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, দলীয় মতামত গণভোটে যাওয়া উচিত না। আদেশ জারির সুনির্দিষ্ট তারিখ সরকার ঘোষণা করবে।

আসনের ‘লোভ দেখিয়ে’ গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন নাসীরুদ্দীন।

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, বহুদলীয় গণতন্ত্র নষ্টের জন্য একটি দল উঠেপড়ে লেগেছে। গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা জনগণ রুখে দেবে।

বিএনপির আসন ঘোষণা প্রসঙ্গে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়া তিন আসনে প্রার্থী হওয়ায় তাঁকে শুভেচ্ছা। তাঁর মাধ্যমে গণতন্ত্র আরও সুসংহত হবে। জুলাই অভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে যেহেতু তিনি নির্বাচন করতে পারছেন, সেহেতু সংস্কার বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন বলে আশা রাখি।’

বিষয়:

সরকারঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারএনসিপিজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...