নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা দূর করার দায়িত্ব সরকারের: জয়নুল আবদিন ফারুক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘বৈষম্য মুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় জয়নুল আবদিন ফারুক। ছবি: আজকের পত্রিকা
আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে জনমনে যে শঙ্কা তৈরি হয়েছে তা দূর করার দায়িত্ব সরকারের বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক। আজ সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা আকরাম খাঁ হলে বিকশিত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত ‘বৈষম্যমুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।

জয়নুল আবদিন ফারুক সরকারের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ‘নির্বাচন নিয়ে কারা শঙ্কা তৈরি করছে? তাদের কেন ধরা হচ্ছে না? সরকার আপনি বসে আছেন কেন? আপনার আশপাশেই তো শঙ্কা তৈরি করা লোকগুলো বসে আছে। কারা মিছিল করে বুঝতে পারেন না? কারা মব সৃষ্টি করে নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা করছে, সেটা জানতে পারেন না?’

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘এত দিন খেলেছে আওয়ামী লীগ-যুবলীগ। শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত গুন্ডা বাহিনী। এখন জনগণের খেলা শুরু হয়ে গেছে। এই খেলা আল্লাহ ছাড়া কেউ বন্ধ করতে পারবে না। নির্বাচন নিয়ে যে শঙ্কার কথা বলা হয়েছে, সেটা দূর করার দায়িত্ব সরকারের।’

জামায়াতে ইসলামকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘একদিকে মসজিদে মসজিদে নির্বাচনী প্রচার করবেন, আরেকদিকে নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা তৈরি করবেন। কারণ আপনারা তো এখনো শঙ্কা মুক্ত হতে পারেননি।’

ফারুক আরও বলেন, ‘যেসব প্রেতাত্মা সচিবালয়, কলকাতা এবং দেশে বসে গুপ্তচর দিয়ে আগামী নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা করছে, এদের তালিকা অনতিবিলম্বে প্রকাশ করে আগামী নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে হবে।’

শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ এখন সচেতন। আপনি একটি ওয়ার্ডের মেম্বার ইলেকশন পর্যন্ত দখল করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে আপনি যে কলঙ্ক সৃষ্টি করে গেছেন, কিন্তু দেশের জনগণের ইমানের জোর অনেক বেশি। আপনার কোনো ষড়যন্ত্র জনগণ সফল হতে দেবে না।’

ডাকসু নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বান জানান জয়নুল আবদিন ফারুক। তিনি বলেন, ‘আমরা আশা ও ভরসা করব এই সরকারের ওপর, আগামীকাল যাতে ডাকসু নির্বাচনকে কেউ ব্যাহত করতে না পারে।’

বিএনপিসরকারনির্বাচনশেখ হাসিনা
