জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির দাবিতে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ করে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ করে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, মতিঝিলের শাপলা চত্বর ও ২০২৪ সালে অভ্যুত্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নিশ্চিত, দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগসহ সাত দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সমাবেশে দলটির নেতারা এসব দাবি জানান।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছে। শাহবাগের হত্যাকাণ্ড ও ২৪ সালের বড় আন্দোলনে চালানো হত্যাকাণ্ড এখনো বিচারহীন।

বিগত সরকারের আমলে হাজার হাজার কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার হয়েছে। তা ফেরত আনতে অন্তর্বর্তী সরকারও ব্যর্থ হয়েছে। অবিলম্বে বিগত সরকারের কর্মকাণ্ডের বিচার করতে হবে, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং পাচার হওয়া টাকা উদ্ধার করতে হবে।

নায়েবে আমির আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে জনগণ চাচ্ছে, প্রাইমারি বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষিত আলেমদের ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হোক। সেটা করে বিদ্যালয়ে নাচ-গানের শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

নির্বাচন নিয়ে মুজিবুর রহমান বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য করতে আগামী নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে মাঠে নামানো দরকার।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সাত দফা দাবির মধ্যে রয়েছে জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন, নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে মাঠে নামানো, নির্বাচনে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা, শাপলা চত্বরে হত্যা ও ২০২৪ সালে অভ্যুত্থানে হত্যাযজ্ঞের বিচার, শাপলা চত্বরে শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা দেওয়া, বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ।

বিষয়:

বাংলাদেশআন্দোলনবিক্ষোভজুলাই সনদ
