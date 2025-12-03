Ajker Patrika
রাজনীতি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এনসিপির মনোনয়ন আবেদনপ্রক্রিয়া এখনো খোলা: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময়সীমা গত ২০ নভেম্বর শেষ হয়েছে। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা চাইলে এখনো মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। তাঁদের জন্য এনসিপির মনোনয়ন আবেদনপ্রক্রিয়া এখনো খোলা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস উপলক্ষে আজ বুধবার এনসিপি আয়োজিত আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এসব কথা জানান। রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সভা হয়।

সভায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্দেশে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আমাদের মনোনয়ন আবেদনপ্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। আমরা কয়েক দিনের মধ্যে প্রার্থিতা ঘোষণা করব। এটা (মনোনয়ন আবেদনপ্রক্রিয়া) আপনাদের জন্য এখনো খোলা। এই নির্বাচনে প্রতিবন্ধী ভাই ও বন্ধুদের আমরা মনোনয়ন দিতে চাই। এটা আমাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত।’

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্দেশে নাসীরুদ্দীন আরও বলেন, ‘এনসিপি জিয়া, শেখ, চৌধুরী, আশরাফ, রহমান—এ ধরনের কোনো পার্টি না। আপনাদের সংগ্রাম করতে হবে। যারা সংস্কারের বিপক্ষে, যারা সংস্কারের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হয়ে আছে, তাদের সুস্থ করে তুলতে হবে। এ দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে।’

এনসিপি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার ব্যবস্থা করতে চায় বলে জানান নাসীরুদ্দীন।

নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘প্রতিবন্ধী কোটায় আমরা আপনাদের সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। আপনাদের জন্য সমাজের প্রত্যেক জায়গায়, প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্পেশাল স্ট্যাটাসের (বিশেষ মর্যাদা) মধ্য দিয়ে এমন এক প্রক্রিয়ায় যেতে চাই, যেখানে আপনারা সর্ব প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আমরা এটার নিশ্চয়তা বিধান করতে চাই।’

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি এবং এনসিপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

