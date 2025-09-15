দ্রুত ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিওভুক্তের গেজেট প্রকাশের আহ্বান গোলাম পরওয়ারের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অবিলম্বে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিওভুক্তকরণের গেজেট প্রকাশ করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি এই আহ্বান জানান।
বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত শিক্ষার ধারাসমূহের একটি। এসব মাদ্রাসা, মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, অবহেলিত ও নিগৃহীত। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকেরা তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু অতীতের কোনো সরকারই অদ্যাবধি তাঁদের দাবিগুলো পূরণ করেনি। ফলে ইবতেদায়ি মাদ্রাসাসংশ্লিষ্টরা দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন।’
বিবৃতিতে গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাশিক্ষকদের দাবি হলো, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে তাঁদের সব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দিতে হবে। আমি মনে করি, তাঁদের এ দাবি যৌক্তিক। কিন্তু সরকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের আমলারা এবং ইসলামবিরোধী একটি চিহ্নিত মহল স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার দাবির বিষয়ে মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টাকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। অথচ তথ্য সংগ্রহের জন্য কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজ দায়িত্বে ইতিমধ্যে কখনো শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কখনো মাদ্রাসা ও কারিগরি অধিদপ্তর, কখনো ব্যানবেইস আবার কখনো মাদ্রাসা বোর্ড দিন-রাত পরিশ্রম করে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করেছে। কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিওভুক্তকরণের উক্ত প্রস্তাব আজও স্বাক্ষরিত হয়নি। জাতি জানতে চায়, কোন কারণে এবং কোন পরাশক্তির পরামর্শে সংশ্লিষ্টরা স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার এমপিও ফাইলে স্বাক্ষর করছেন না।’
মিয়া গোলাম পরওয়ার উদ্বেগ প্রকাশ করে আরও বলেন, ইতিমধ্যে ইবতেদায়ি মাদ্রাসার সব শিক্ষক সংগঠন ‘‘হয় দাবির বাস্তবায়ন, না হয় মরণ’’—এ মর্মে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাশিক্ষকদের ঘোষিত কর্মসূচি দেশকে অস্থিতিশীল করতে পারে এবং পতিত ফ্যাসিস্টরা ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করতে পারে। তাই মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার যথা শিগগির উচিত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিওভুক্তকরণের ফাইলে স্বাক্ষর করে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা, যাতে শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের অবহেলা, বঞ্চনা এবং তাঁদের প্রতি বৈষম্যের অবসান ঘটে।’
