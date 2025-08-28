Ajker Patrika
> রাজনীতি

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি থেকে ডিবি হেফাজতে লতিফ সিদ্দিকী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪: ১৪
আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী ও কাদের সিদ্দিকীর ভাই আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, শিক্ষক, আইনজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে জনতা উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ করে। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জানালে পুলিশ এসে তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়।

পুলিশের রমনা বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

