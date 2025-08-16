ওয়ান-ইলেভেন সৃষ্টি করে পরিকল্পিতভাবে দেশে সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল: মঈন খান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, দেশে ওয়ান-ইলেভেন সৃষ্টি করে পরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেই আওয়ামী লীগের মিথ্যা ইতিহাসের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।
জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান ও ফ্যাসিবাদ পতনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শহীদ ও আহতদের অমর কীর্তিগাথা স্মরণে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে ঢাকা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ আয়োজিত রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ আলোচনা সভাটি আয়োজন করে।
সভায় মঈন খান বলেছেন, ‘ওয়ান-ইলেভেন সৃষ্টি করে পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী ১৫ বছর তারা বাংলাদেশকে ধ্বংস করেছে। এই দেশ তারা সব দিক থেকে ধ্বংস করে দিয়েছে।’
ড. আবদুল মঈন খান বলেন, ‘মিথ্যা ইতিহাস যেটা ওয়ান-ইলেভেন আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করেছিল, সেই মিথ্যা ইতিহাসের মুখোশ উন্মোচন করে দিতে হবে। পরবর্তীতে ভোটার লিস্ট করা হয়েছিল এটা সত্য, কিন্তু সেই ভোট ছিল পুরো নিয়ন্ত্রিত। ২০০৮ সালে নির্বাচনের আগেই ৩০০ আসনে কে কোথায় নির্বাচিত হবে, সেটার পূর্বনকশা আগে থেকেই কিন্তু করা হয়েছিল এবং সেভাবেই বাংলাদেশে ওয়ান-ইলেভেন সৃষ্টি করা হয়েছিল।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, আওয়ামী লীগ সব দিক দিয়েই দেশকে ধ্বংস করেছে। শিক্ষাব্যবস্থাকেও পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করেছে। শেখ হাসিনার আমলে বিএনপির নেতা-কর্মীদের নামে ঢালাওভাবে মামলা করা হয়েছে। বিএনপির প্রায় ৫০ লাখ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।’ এ সময় দেশের মানুষ কখনো আধিপত্যবাদ মেনে নেয়নি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
নির্বাচন প্রসঙ্গে বিএনপির আবদুল মঈন খান বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের কথা বলেছে। নির্বাচন কমিশন শিডিউল ঘোষণা করে ভোটের তারিখ দেবে বলে আমরা আশা করি।’
প্রধান বক্তার বক্তব্যে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, এক চেতনার বদলে দেশে আরেক চেতনার উদ্ভব হয়েছে। জুলাই আন্দোলনে শিশু-কিশোররা আবাবিল পাখির ঝাঁকের মতো রাজপথে নেমে এসেছিল। এর মাধ্যমে আমরা মুক্তি পেয়েছি, গণতন্ত্রও মুক্তি পেয়েছে। তবে অভ্যুত্থানের পর তাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেগুলোর সমালোচনা করেন তিনি।
শেখ হাসিনার প্রভাব যেন আবারও নতুনভাবে দেশের ওপর ভর করেছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ধর্মের নামে নতুন একধরনের চেতনার উত্থান লক্ষ করা যাচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের লোকজন সর্বত্র অবস্থান করে আছে।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কলেজের সাবেক ভিপি ও বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু। ঢাকা কলেজের সাবেক এজিএস অধ্যাপক সৈয়দ মাজহারুল হক সোহাগের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন ঢাকা কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতারা।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, দেশে ওয়ান-ইলেভেন সৃষ্টি করে পরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেই আওয়ামী লীগের মিথ্যা ইতিহাসের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।
জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান ও ফ্যাসিবাদ পতনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শহীদ ও আহতদের অমর কীর্তিগাথা স্মরণে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে ঢাকা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ আয়োজিত রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ আলোচনা সভাটি আয়োজন করে।
সভায় মঈন খান বলেছেন, ‘ওয়ান-ইলেভেন সৃষ্টি করে পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী ১৫ বছর তারা বাংলাদেশকে ধ্বংস করেছে। এই দেশ তারা সব দিক থেকে ধ্বংস করে দিয়েছে।’
ড. আবদুল মঈন খান বলেন, ‘মিথ্যা ইতিহাস যেটা ওয়ান-ইলেভেন আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করেছিল, সেই মিথ্যা ইতিহাসের মুখোশ উন্মোচন করে দিতে হবে। পরবর্তীতে ভোটার লিস্ট করা হয়েছিল এটা সত্য, কিন্তু সেই ভোট ছিল পুরো নিয়ন্ত্রিত। ২০০৮ সালে নির্বাচনের আগেই ৩০০ আসনে কে কোথায় নির্বাচিত হবে, সেটার পূর্বনকশা আগে থেকেই কিন্তু করা হয়েছিল এবং সেভাবেই বাংলাদেশে ওয়ান-ইলেভেন সৃষ্টি করা হয়েছিল।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, আওয়ামী লীগ সব দিক দিয়েই দেশকে ধ্বংস করেছে। শিক্ষাব্যবস্থাকেও পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করেছে। শেখ হাসিনার আমলে বিএনপির নেতা-কর্মীদের নামে ঢালাওভাবে মামলা করা হয়েছে। বিএনপির প্রায় ৫০ লাখ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।’ এ সময় দেশের মানুষ কখনো আধিপত্যবাদ মেনে নেয়নি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
নির্বাচন প্রসঙ্গে বিএনপির আবদুল মঈন খান বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের কথা বলেছে। নির্বাচন কমিশন শিডিউল ঘোষণা করে ভোটের তারিখ দেবে বলে আমরা আশা করি।’
প্রধান বক্তার বক্তব্যে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, এক চেতনার বদলে দেশে আরেক চেতনার উদ্ভব হয়েছে। জুলাই আন্দোলনে শিশু-কিশোররা আবাবিল পাখির ঝাঁকের মতো রাজপথে নেমে এসেছিল। এর মাধ্যমে আমরা মুক্তি পেয়েছি, গণতন্ত্রও মুক্তি পেয়েছে। তবে অভ্যুত্থানের পর তাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেগুলোর সমালোচনা করেন তিনি।
শেখ হাসিনার প্রভাব যেন আবারও নতুনভাবে দেশের ওপর ভর করেছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ধর্মের নামে নতুন একধরনের চেতনার উত্থান লক্ষ করা যাচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের লোকজন সর্বত্র অবস্থান করে আছে।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কলেজের সাবেক ভিপি ও বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু। ঢাকা কলেজের সাবেক এজিএস অধ্যাপক সৈয়দ মাজহারুল হক সোহাগের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন ঢাকা কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতারা।
শনিবার সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী যুবদল।২ ঘণ্টা আগে
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতা নন। স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর ভূমিকা ও ত্যাগ আমরা স্বীকার করি। তবে তাঁর শাসনামলে ঘটে যাওয়া জাতীয় ট্র্যাজেডির কথাও আমরা স্মরণ করি। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ভারতের একটি শাখা রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৭২ সালের জনবিরোধী সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া হয়।১ দিন আগে
হারুনুর রশীদ বলেন, ‘আজকে দেশে বিনিয়োগ নাই। কর্মসংস্থান নাই। জনপ্রতিনিধি নাই। স্বাভাবিকভাবেই দেশের মানুষ নানা সংকটে আছে। যে শক্তিগুলো বিভিন্ন রকমের অছিলা করে নির্বাচনকে বানচাল ও শর্ত দিয়ে বিলম্ব করতে চায়, আমি মনে করি তারা দেশের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে আমরা লড়াই করেছি।১ দিন আগে
নির্বাচন ঘিরে ষড়যন্ত্র চলছে মন্তব্য করে দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি বলেছেন, ‘এখনো গণতন্ত্র নাগালের বাইরে। আমরা চাই বিশ্বাস করতে যে নির্বাচন হবে, তবে ভোট গণনার আগে পর্যন্ত তা নিয়ে শঙ্কা থেকে যায়।’১ দিন আগে