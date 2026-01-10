তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন জমিয়ত নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ। আজ শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন এই তথ্য জানান।
বৈঠকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ আশ্বাস দেন, আসন সমঝোতার ভিত্তিতে তাঁরা বিএনপির সঙ্গে সারা দেশে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একে অপরের সহযোগিতা করবেন। এ সময় জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি ওবায়দুল্লাহ ফারুক, মহাসচিব মঞ্জুরুল ইসলাম আফিন্দী, সিনিয়র নায়েবে আমির আব্দুর রউফ ইউসুফী, জুনায়েদ আল হাবিব ও মনির হোসেন কাসেমীসহ অন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, সিনিয়র চেয়ারম্যান জুবায়ের আহমেদ, মহাসচিব সাখাওয়াত হুসাইন রাজী, যুগ্ম মহাসচিব শামছুল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মজির মুজিব, নির্বাহী সদস্য আবু সায়েম খালেদ, নির্বাহী সদস্য জাবুয়ের বিন মুহসীন, নির্বাহী সদস্য আলেম আল হুসাইন।
