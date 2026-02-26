এনসিপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে ধানমন্ডির আবাহনী মাঠে ইফতার

‘যাবে নতুন পথে, ফিরবে না আর ফ্যাসিবাদে’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির নেতারা এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দেন।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ দিনের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সমাবেশ, ইফতার মাহফিল, দোয়া অনুষ্ঠান, ডকুমেন্টারি ও চিত্রপ্রদর্শনী। ২৮ ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডির আবাহনী ক্লাব মাঠে কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এই সমাবেশে এক বছরে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, আন্দোলন ও সংগঠন বিস্তারের কার্যক্রম নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হবে। পাশাপাশি থাকবে চিত্রপ্রদর্শনী।
জুলাই শহীদ পরিবার, ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মী ও অ্যাকটিভিস্ট এবং সারা দেশের জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবদের নিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির পাশাপাশি বিভাগীয় পর্যায়েও ধারাবাহিক ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হবে।
ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ২ মার্চ চট্টগ্রাম, ৩ মার্চ কুমিল্লা, ৪ মার্চ সিলেট, ৫ মার্চ ময়মনসিংহ, ৬ মার্চ ঢাকা, ৭ মার্চ ফরিদপুর, ৮ মার্চ বরিশাল, ৯ মার্চ খুলনা, ১০ মার্চ রাজশাহী ও ১১ মার্চ রংপুরে বিভাগীয় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ১২ মার্চ ঢাকা মহানগর, ১৩ মার্চ ঢাকা মহানগর উত্তর ও ১৪ মার্চ ঢাকা মহানগর দক্ষিণে পৃথক কর্মসূচি পালন করা হবে।
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেন, গণভোটের রায় বাস্তবায়ন ছাড়া বর্তমান সরকারের সামনে অন্য কোনো কার্যকর বিকল্প নেই। দেশের জনগণ পরিবর্তন চায় এবং সেই পরিবর্তনের পথে গণভোটই হতে পারে একটি গণতান্ত্রিক সমাধান।
বিএনপির সমালোচনা করে সারোয়ার তুষার বলেন, বিএনপি যদি আবার ফ্যাসিবাদের দিকে ফিরে যেতে চায়, তাহলে দেশের জনগণ তাদের প্রতিহত করবে। তিনি অভিযোগ করেন, অতীতে দেশের রাজনীতিতে যে স্বৈরাচারী প্রবণতা দেখা গেছে, তা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।
এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, সংসদের প্রথম অধিবেশনেই রাষ্ট্রপতির অভিশংসনের প্রস্তাব উত্থাপনের বিষয়ে ১১ দলীয় জোট ইতিবাচক রয়েছে। জোটভুক্ত দলগুলো এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে কাজ করছে এবং সংসদে বিষয়টি উত্থাপনের ব্যাপারে তারা আশাবাদী।
নেতারা জানান, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জনগণের সামনে তুলে ধরবেন।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন দলের যুগ্ম সদস্যসচিব সালেহ উদ্দিন সিফাত, দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম আলম প্রমুখ।
ছাত্রদের দাবির তোয়াক্কা না করে সরকার জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের যে দাবিগুলো ছিল সংস্কার, বিচার, অর্থনৈতিক লুটপাটের বিচার, ফ্যাসিবাদ এবং আধিপত্যবাদের কবর রচনা...৫ ঘণ্টা আগে
বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসন বগুড়া-৬ (সদর)-এর উপনির্বাচনে দলের প্রার্থী করা হয়েছে রেজাউল করিম বাদশাকে। তিনি বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি।৫ ঘণ্টা আগে
অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সরিয়ে ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাহীন ব্যবসায়ীকে গভর্নর নিয়োগ দিয়ে আর্থিকখাতে অরাজকতার সূচনা করা হলো—এমন মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্মমহাসচিব গাজী আতাউর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন তিনি।৭ ঘণ্টা আগে
ঋণ পুনঃ তফসিলের সুবিধাভোগী একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়ায় স্বার্থের সংঘাত ও ব্যাংকিং খাতের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।৮ ঘণ্টা আগে