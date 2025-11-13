নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে নিজেই নিজের সই করা জুলাই সনদ লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণের পরপরই বিবিসি বাংলাকে এ কথা জানান তিনি।
তবে জুলাই সনদ লঙ্ঘন কীভাবে হয়েছে—এই বক্তব্যের কোনো ব্যাখ্যা দেননি এই বিএনপি নেতা।
দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলাপের পর সন্ধ্যা নাগাদ বিএনপির দলীয় প্রতিক্রিয়া জানা যাবে বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমদ।
জামায়াতসহ ধর্মভিত্তিক আটটি দল জাতীয় নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রশ্নে জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোট আয়োজনের দাবি করলেও, প্রথম থেকেই জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট চেয়েছে বিএনপি।
জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন, একই দিনে জাতীয় নির্বাচন এবং গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এমন সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতে ইসলামী জানিয়েছে, একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের সিদ্ধান্তে জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন হয়নি।
আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলের পক্ষে এমন প্রতিক্রিয়া জানান সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘জনগণের দাবি ও অভিপ্রায় উপেক্ষা করে প্রধান উপদেষ্টা একই দিনে নির্বাচন ও গণভোটের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। একই দিন নির্বাচন ও গণভোট হলে সংকট তৈরি হবে। প্রত্যেকটি নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা হয়, কেন্দ্রে ঝামেলা হলে গণভোটের কী হবে।’
গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘আমরা এই সংকট নিরসনের জন্য দাবি ও আন্দোলন করে আসছি। কিন্তু সংকট রয়েই গেছে। আমাদের সমমনা দলগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রতিক্রিয়া জানাবেন।’
গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, ‘আমরা সন্ধ্যার পরে নির্বাহী পরিষদ মিটিং করব। সেখানে লিগ্যাল এক্সপার্টরা থাকবেন। পরে বিস্তারিত জানাব।’
তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ ৯ মাস সংস্কার নিয়ে আলোচনা চলছিল। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, উপদেষ্টা জনগণের অভিপ্রায় বুঝবেন। কিন্তু সেটি হলো না।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, আব্দুল হালিম, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল প্রমুখ।
রাজধানীর গুলিস্তানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পল্টন থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) নিশাত।
এর আগে সকালে শেখ হাসিনার রায়ের তারিখ ঘোষণার পর থেকেই গুলিস্তান এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও প্ল্যাটফর্মের নেতা কর্মীরা অবস্থান নিতে শুরু করে। তাদের মধ্যে ছিল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ‘অবস্থান কর্মসূচি’, জুলাই আন্দোলনে আহত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সংগঠন ‘জুলাই যোদ্ধা সংসদ’ এবং ‘ইনকিলাব মঞ্চের’ নেতা-কর্মীরা।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করা নাশকতার প্রতিবাদে তারা এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং ১৭ নভেম্বরের রায়ে শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিও জানায় তারা।
একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের ভেতরে থাকা পরিত্যক্ত আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় ভবনের বাইরে থাকা ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে।
দুপুর সোয়া ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ এলাকা থেকে ছাত্রলীগের কর্মী সন্দেহে দু’জনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিক্ষোভকারীরা। বিষয়টি যাচাই-বাছাই চলছে বলে জানান এসআই নিশাত।
অন্যদিকে, সকাল থেকেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে অবস্থান নিয়েছেন। স্টেডিয়াম ও সচিবালয়মুখী দুইদিক ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ফলে ওই এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। সাধারণ মানুষ হেঁটেই চলাচল করছেন।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘জাতির মধ্যে অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছিল। ফ্যাসিবাদীদের হুমকি-ধমকি রুখে দেওয়া হয়েছে। রাজপথে তারা আজ দাঁড়াতে পারেনি। দিল্লির আশ্রয়ে লালিত হয়ে আজও জাতিকে হুমকি দিচ্ছেন হাসিনা। আজ জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে, কর্তৃত্ববাদী শাসককে আর গ্রহণ করা হবে না।’
রাজধানীর মগবাজারে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘আমরা মানুষকে আশ্বস্ত করছি। আমরা প্রতিটি জেলা-মহানগরীর জনগণকে দেখেছি, ফজরের পর থেকে মাঠে উপস্থিত ছিল। ফ্যাসিবাদী শক্তি কোথাও জনতার মুখোমুখি হতে সাহস পায়নি। রাজধানীতেও আমাদের ১৪টি স্পটে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। এ ছাড়া তৃণমূলে থানায় থানায় আমাদের কর্মসূচি চলছে।’
গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, ‘শুনেছি, প্রধান উপদেষ্টা আজ ভাষণ দেবেন। আমরা আশা করব, প্রধান উপদেষ্টা ভাষণে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন; নতুবা রাজনৈতিক সংকটের কারণে ফ্যাসিবাদী শক্তি বিভিন্নভাবে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল প্রমুখ।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের নতুন রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লেট। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে আসেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎকালে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ উপস্থিত ছিলেন।
