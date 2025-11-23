Ajker Patrika
রাজনীতি

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপির নেতাদের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে এনসিপির নেতারা। ছবি: এনসিপি
বাংলাদেশে সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা। আজ রোববার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন এক বার্তায় এ সব তথ্য জানিয়েছেন।

এ সাক্ষাতে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

নাহিদ ইসলাম প্রধানমন্ত্রীকে এই সফর এবং গণতন্ত্রের দিকে বাংলাদেশের উত্তরণে ভুটানের অব্যাহত সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান।

এ সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা, বাণিজ্য এবং আইসিটি খাতে সহযোগিতার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন শেরিং তোবগে।

এ সাক্ষাতে নাহিদ ইসলামের সঙ্গে ছিলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এবং যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ।

বিষয়:

ভুটাননাহিদ ইসলামপ্রধানমন্ত্রীএনসিপি
