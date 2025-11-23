ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপির নেতাদের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশে সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা। আজ রোববার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন এক বার্তায় এ সব তথ্য জানিয়েছেন।
এ সাক্ষাতে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।
নাহিদ ইসলাম প্রধানমন্ত্রীকে এই সফর এবং গণতন্ত্রের দিকে বাংলাদেশের উত্তরণে ভুটানের অব্যাহত সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান।
এ সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা, বাণিজ্য এবং আইসিটি খাতে সহযোগিতার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন শেরিং তোবগে।
এ সাক্ষাতে নাহিদ ইসলামের সঙ্গে ছিলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এবং যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দারুসসালাম থানা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক এসএ সিদ্দিক সাজুকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে বিএনপি। তাঁর বিরুদ্ধে দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডসহ দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করার অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সাজু সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত এসএ খালেকের ছেলে।
গতকাল শনিবার এসএ সিদ্দিক সাজুকে ঢাকা উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এবিএমএ রাজ্জাক স্বাক্ষরিত এই নোটিশ দেওয়া হয়।
নোটিশে বলা হয়েছে, আপনার বিরুদ্ধে দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডসহ দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে কাজ করার সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে। সুতরাং আপনার বিরুদ্ধে কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার যথাযথ কারণ দর্শিয়ে আগামী তিন দিনের মধ্যে একটি লিখিত জবাব নয়াপল্টনস্থ ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির কার্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। বিষয়টি অতীব জরুরি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভারতের উদ্দেশে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, ‘বন্দিবিনিময় চুক্তি যদি রাখতে চান, যদি এ দেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান, তাহলে অচিরেই আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে বন্দিবিনিময় চুক্তিতে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত দিতে হবে। তাঁর রায় হয়েছে। রায় কার্যকর করতেই হবে।’
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ রোববার সকালে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জয়নুল আবদিন এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ জাতীয় বাস্তুহারা দল এই সভার আয়োজন করে।
একটি দলের উদ্দেশে জয়নুল আবদিন বলেন, ‘যারা ১০ বছর নিষ্ক্রিয় ছিল, আওয়ামী লীগের সঙ্গে আতাত করেছিল মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য, আজ তারা আবার তাদের সঙ্গে একত্র হয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনকে ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। এগুলা কি সহ্য করা যায়? যখন অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছি, সেদিনকার কথা মনে পড়লে আপনাদের অত্যাচার, অবিচার, পাকিস্তানি বাহিনীকে বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলা “অমুক ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে”, বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া—এসব কাজের অংশীদার ছিলেন আপনারা। তবু সেদিন আমরা যুদ্ধ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি।’
সেই দলের উদ্দেশে জয়নুল আবদিন আরও বলেন, ‘ষড়যন্ত্র না করে গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা যাচাই করেন। একবার বলেন, পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) না হলে ইলেকশনে যাব না। আবার বলেন, গণভোট না হলে ইলেকশন করব না। এখন বলেন, বিরোধী দল থেকে উপনেতা না দিলে ইলেকশন করব না। আসল কথা হলো, ইলেকশন করবেন। ইলেকশন না করে কই যাবেন?’
বালোদেশ জাতীয় বাস্তুহারা দলের সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, বাস্তুহারা দলের সভাপতি শরীফ নাগীব প্রমুখ।
ভারতের উদ্দেশে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, ‘বন্দিবিনিময় চুক্তি যদি রাখতে চান, যদি এ দেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান, তাহলে অচিরেই আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে বন্দিবিনিময় চুক্তিতে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত দিতে হবে। তাঁর রায় হয়েছে। রায় কার্যকর করতেই হবে।’
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ রোববার সকালে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জয়নুল আবদিন এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ জাতীয় বাস্তুহারা দল এই সভার আয়োজন করে।
একটি দলের উদ্দেশে জয়নুল আবদিন বলেন, ‘যারা ১০ বছর নিষ্ক্রিয় ছিল, আওয়ামী লীগের সঙ্গে আতাত করেছিল মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য, আজ তারা আবার তাদের সঙ্গে একত্র হয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনকে ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। এগুলা কি সহ্য করা যায়? যখন অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছি, সেদিনকার কথা মনে পড়লে আপনাদের অত্যাচার, অবিচার, পাকিস্তানি বাহিনীকে বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলা “অমুক ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে”, বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া—এসব কাজের অংশীদার ছিলেন আপনারা। তবু সেদিন আমরা যুদ্ধ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি।’
সেই দলের উদ্দেশে জয়নুল আবদিন আরও বলেন, ‘ষড়যন্ত্র না করে গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা যাচাই করেন। একবার বলেন, পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) না হলে ইলেকশনে যাব না। আবার বলেন, গণভোট না হলে ইলেকশন করব না। এখন বলেন, বিরোধী দল থেকে উপনেতা না দিলে ইলেকশন করব না। আসল কথা হলো, ইলেকশন করবেন। ইলেকশন না করে কই যাবেন?’
বালোদেশ জাতীয় বাস্তুহারা দলের সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, বাস্তুহারা দলের সভাপতি শরীফ নাগীব প্রমুখ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এনসিপির প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আজ রোববার রাজধানীর শাহবাগে আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
এনসিপির এই নেতা বলেন, এনসিপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন। এমনকি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মারধরের কথাও শোনা যাচ্ছে।
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক আরও অভিযোগ করে বলেন, একটি দল বলেছে, প্রশাসনে তাদের লোক থাকতে হবে। প্রশাসনে থাকা আওয়ামী নিয়োগপ্রাপ্ত লোকদের এখনো সরানো হয়নি। তাঁদের সরানোর দাবি জানান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা সৎ প্রার্থী দিচ্ছি এটাই আমাদের চমক। এটাই বাংলাদেশের ৫৩ বছরের রাজনীতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চমক।’
চব্বিশের স্পিরিট ধরে রাখতে গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিদের সংসদে যাওয়া উচিত উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘সংস্কার প্রক্রিয়া সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু এটি রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটমেন্টের অভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা সংসদে গেলে সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাব।’
সংবাদ সম্মেলনে দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমাদের যদি কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা হয়, সেটা একটা নীতিগত জায়গা থেকে হতে হবে। কোনো ধরনের ক্ষমতার জন্য আসনের জন্য আমরা কারও সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা করব না।’
নাহিদ আরও বলেন, ‘আমরা যদি একটি আসনও না পাই, জাতীয় নাগরিক পার্টির যে আদর্শ, যে নীতি, যে লক্ষ্য, তা অটুট থাকবে।’
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তর) সারজিস আলম জানান, আগামী নির্বাচনে শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে সাংগঠনিক কাজ চলছে। ব্যালট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এনসিপি সংসদে লোক পাঠানোর কাজ করছে।
এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা জানান, প্রার্থী হওয়ার জন্য ১ হাজার ৪৮৪ জন এনসিপি মনোনয়নপত্র কিনেছেন। মনোনয়নপ্রত্যাশীদের আজ এবং কাল অর্থাৎ রোববার ও সোমবার আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে সাক্ষাৎকার চলবে। এরপর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্ষমতা বা আসনের জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কারও সঙ্গে সমঝোতা করবে না বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ রোববার রাজধানীর শাহবাগে আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান।
নাহিদ বলেন, ‘আমাদের যদি কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা হয়, সেটা একটা নীতিগত জায়গা থেকে হতে হবে। ক্ষমতার জন্য, আসনের জন্য আমরা কারও সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা করব না।’
এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আমরা যদি একটি আসনও না পাই, জাতীয় নাগরিক পার্টির যে আদর্শ, যে নীতি, যে লক্ষ্য, তা অটুট থাকবে।’
এ সময় দলের মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী অভিযোগ করেন, এনসিপির প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন। তিনি বলেন, এনসিপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন। এমনকি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মারধরের কথাও শোনা যাচ্ছে।
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক অভিযোগ করে বলেন, একটি দল বলেছে, প্রশাসনে তাদের লোক থাকতে হবে। প্রশাসনে থাকা আওয়ামী নিয়োগপ্রাপ্ত লোকদের এখনো সরানো হয়নি। তাদের সরানোর দাবি জানান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা সৎ প্রার্থী দিচ্ছি, এটাই আমাদের চমক। এটাই বাংলাদেশের ৫৩ বছরের রাজনীতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চমক।’
চব্বিশের স্পিরিট ধরে রাখতে গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিদের সংসদে যাওয়া উচিত উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘সংস্কার প্রক্রিয়া সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু এটি রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটমেন্টের অভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা সংসদে গেলে সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাব।’
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তর) সারজিস আলম জানান, আগামী নির্বাচনে শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে সাংগঠনিক কাজ চলছে। ব্যালট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এনসিপি সংসদে লোক পাঠানোর কাজ করছে।
এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা জানান, প্রার্থী হওয়ার জন্য ১ হাজার ৪৮৪ জন এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। মনোনয়নপ্রত্যাশীদের আজ এবং কাল অর্থাৎ রবি ও সোমবার আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে সাক্ষাৎকার চলবে। এরপর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।
