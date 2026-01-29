বিএনপির ২৭ নেতাকে সব পদ থেকে বহিষ্কার

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করায় বিভিন্ন পদে থাকা ২৭ নেতার প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলার ভালুকা উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সালাহ উদ্দিন, মো. শহিদুল ইসলাম শহিদ, সারোয়ার জাহান এমরান, ভালুকা উপজেলা বিএনপির সদস্য মোস্তফিজুর রহমান মামুন, ভালুকা উপজেলা বিএনপির সদস্য ও জেলা ওলামা দলের আহ্বায়ক মাওলানা মফিজুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সদস্য আবু সাঈদ জয়েল, নাইমুল করিম জান্নাত; নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি মাজেদুল ইসলাম, সহসভাপতি জি এম সাদরিল, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. আবুল হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান শরিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলী আকবর, থানা বিএনপির সদস্য শামিম আহম্মেদ ঢালি, ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মুন্সি আলী আইয়ুবকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বাকিরা হলেন—৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাসুদ করিম, ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ আলী, ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মাসুদুজ্জামান মন্টু, ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. জিল্লুর রহমান, ১০ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. জামাল প্রধান, ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জামান মির্জা; সেনারগাঁও উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি বজলুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. সাদ্দাম হোসেন ও জিয়াউল ইসলাম চয়ন, সদস্য খন্দকার আবু জাফর; সোনারগাঁও পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি পনির হোসেন এবং সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির রফিক।
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৩০০ আসনে ৩০০ গডফাদারকে মনোনীত করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তাঁদের ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এনসিপির এ নেতা বলেছেন, ‘তারেক রহমান মনোনীত ৩০০ গডফাদার, যারা ৩০০ আসনে রয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘আপনার যত মানুষের সঙ্গে দেখা হবে; প্রত্যেককে বলবেন—আগামী ১২ তারিখের নির্বাচন যেন কেউ বানচাল করতে না পারে সে জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। সকলকে সজাগ থাকতে হবে। জনগণ যদি ১২ তারিখে সতর্ক-সজাগ থাকে, ১৩ তারিখ থেকে শুরু হবে জনগণের দিন।৩ ঘণ্টা আগে
বিএনপির সমালোচনা করে তিনি বলেন, ২০১৮ সালে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে নৌকায় ভোট না দেওয়ার কারণে একজন নারী যেভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তির দিকেই বিএনপি এগোচ্ছে। নির্বাচনী মাঠে তারা অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছে, নারীদের পোশাক খুলে দেওয়ার মতো ঘৃণ্য হুমকি দিচ্ছে, যা একটি গুরুতর অপরাধ।৩ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনী প্রচারে মাল্টিমিডিয়া বাসের উদ্বোধন করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর মিরপুর-১০-এ এই নির্বাচনী বাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে