একটি মহলের ইন্ধনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনেকের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে: গোলাম পরওয়ার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত

কোনো একটি মহলের ইন্ধনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনেক যোগ্য প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন অভিযোগ করেন তিনি।

বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘বিভিন্ন আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর এমপি পদপ্রার্থীগণের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের সময় কোনো কোনো জেলার রিটার্নিং অফিসারদের কর্মকাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোনো কোনো জেলায় তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।’ রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত এখতিয়ার পড়ে বা তিনি ব্যক্তি বিবেচনায় ছাড় দিতে পারতেন—এমন ক্ষেত্রেও কঠোর নীতি অবলম্বন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলকভাবে রিটার্নিং অফিসারগণের বাড়াবাড়ি করার কারণে অনেক যোগ্য প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। প্রদত্ত তথ্যপ্রমাণ, কাগজপত্র দাখিল করার পরও উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রার্থিতা বাতিল করে দেওয়া মোটেও সমীচীন হয়নি। অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কিছু বিষয়ে—যা আইনের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এমন বিষয় ধরে প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।’

কোনো একটি মহলের ইন্ধনে এসব করা হচ্ছে অভিযোগ করে পরওয়ার বলেন, ‘এ রকম চলতে থাকলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কীভাবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ হবে—তা দেশবাসীর কাছে বড় প্রশ্ন।’

প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তাদের যেন এ ধরনের গুরুত্বহীন তুচ্ছ ঘটনায় কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল না করেন—সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মিয়া গোলাম পরওয়ার নির্বাচন কমিশনারের প্রতি আহ্বান জানান। এ ছাড়া তিনি বলেন, ‘তুচ্ছ অজুহাতে যাদের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে, তাদের প্রার্থিতা অবিলম্বে বৈধ ঘোষণার জন্য আমি নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।’

