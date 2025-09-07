Ajker Patrika
বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে জামায়াতের শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে জামায়াতের শোক

লেখক, গবেষক ও প্রবীণ রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ রোববার এক শোকবাণীতে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার শোক প্রকাশ করেন।

প্রদত্ত শোকবাণীতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘লেখক, গবেষক, প্রবীণ রাজনীতিক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমর ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর ভারতের বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আবুল হাশিম ছিলেন উপমহাদেশের একজন প্রভাবশালী মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা। বদরুদ্দীন উমর একজন খ্যাতিমান লেখক, গবেষক ও বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।’

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আরও বলেন, ‘ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব সময়ে সাংস্কৃতিক চেতনা গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এবং স্বাধীনতার আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হলেও তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান।’

তিনি আরও বলেন, ‘বদরুদ্দীন উমর গণতন্ত্র, বাক্‌স্বাধীনতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বহু অবদান রেখে গিয়েছেন। আমি তাঁর ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করছি ও তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। একই সঙ্গে তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।’

