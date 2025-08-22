Ajker Patrika
বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বৈ.স.) নতুন কমিটি গঠন

ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান রুখে দেবে ছাত্রসমাজ: আ স ম আবদুর রব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতিনিধি সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সম্মতিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র) নতুন কমিটি গঠন করা হয়। ছবি: সংগৃহীত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব বলেছেন, ‘রক্তাক্ত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর আবার ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তবে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ বাংলাদেশের বুক থেকে পতিত ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান বা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার ধারক-বাহকদের যেকোনো চক্রান্ত রুখে দেবে।’

এই পরিস্থিতিতে ছাত্রসমাজকে আরও সচেতন, সোচ্চার ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অন্যথায় ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্বপ্নকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র) কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আ স ম আবদুর রব এসব কথা বলেন।

আ স ম আবদুর রব বলেন, ‘বর্তমান প্রেক্ষাপটে, যখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে, তখন বৈষম্যহীন, সর্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা কেবল শিক্ষার্থীর নয়, সমগ্র জাতির মুক্তি ও ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি।’ তাঁর মতে, গণমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, নৈতিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সমালোচনামূলক চিন্তা বিকশিত হবে। তাই ফ্যাসিবাদী শাসন কাঠামো পরিবর্তন করে অংশীদারিভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রশ্নেও শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি ছাত্রসমাজের উদ্দেশে বলেন, ‘আসুন আমরা একযোগে শপথ গ্রহণ করি—শিক্ষা হতে হবে সম্পূর্ণ গণমুখী, বৈষম্যহীন এবং আমাদের জাতীয় অগ্রগতির বাহক।’

প্রতিনিধি সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন। তিনি বলেন, বৈষম্যহীন, সর্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা কেবল চাকরির জন্য নয়, এটি শিক্ষার্থীর মানবিকতা, ন্যায়বোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তুলবে। আরেক বিশেষ অতিথি জেএসডির স্থায়ী কমিটির সদস্য তানিয়া রব বলেন, ছাত্রসমাজের ঐক্য, সচেতনতা ও সংগ্রামী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে, যা দেশের সমৃদ্ধি এবং ন্যায়সংগত সমাজ প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির ভিত্তি হবে।

নতুন কমিটি গঠন

প্রতিনিধি সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সম্মতিতে মোসলেহ উদ্দিন বিজয়কে সভাপতি এবং নাবিলা সুলতানাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৭১ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি (২০২৫-২৬) গঠন করা হয়।

নবগঠিত কমিটির অন্যান্য নির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন সহসভাপতি মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম সৌখিন, জেবিন আকতার, শুভ্র দেবনাথ শুভ, তামিম চৌধুরী ও নাহিদ হাসান রিমন। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান। সাংগঠনিক সম্পাদক আসিফুল ইসলাম রিয়াজ। দপ্তর সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ সিয়াম। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাইফ তাসলিম চৌধুরী। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম রাজু।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনটির সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সহসভাপতি তানজিদুর রহমান পিয়াস এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল রাফিন। সম্মেলনে বক্তব্য দেন গাজীপুর মহানগর প্রতিনিধি রাকিবুল ইসলাম শান্ত, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাবিলা সুলতানা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেবিন আক্তার সুজানা, সরকারি আকবর আলী কলেজ, সিরাজগঞ্জ থেকে ফাহাদ আহমেদ ফরহাদ প্রমুখ।

