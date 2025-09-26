Ajker Patrika
> রাজনীতি

আবার আ. লীগ প্রতিষ্ঠা পাগলের প্রলাপ: মাসুদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর ফটকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াত আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর ফটকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াত আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

আবার আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন শুধু দুঃস্বপ্ন নয়, পাগলের প্রলাপ বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর ফটকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াত আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন।

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি এবং ঢাকাসহ সারা দেশে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, গুপ্ত হামলা, দেশব্যাপী অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও দেশবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, ফ্যাসিস্টের কিছু দোসর এবং কিছু অনুসারী, যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি, পালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই, সেসব অনুসারী এবং দোসরেরা হঠাৎ করে ইঁদুরের মতো গর্ত থেকে বের হয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন বানচাল করার জন্য এমন কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রশিবির ন্যায়সংগত দাবি আদায়ের জন্য আমরা কর্মসূচি ঘোষণা করা ছাড়াই এই পল্টনকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে দেখেছি। সেই প্রশাসন তো এখনো বাংলাদেশে আছে। তাহলে কেন পল্টনে যারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না? প্রশাসন যদি গ্রেপ্তার করতে না পারে, দেশের জনগণ, ঢাকাবাসী যদি তারা তাদের দায়িত্বের অংশ হিসেবে নিজেরা দায়িত্ব হাতে নিয়ে পালন করে, তখন কিন্তু আইনের দোহাই দিতে পারবেন না।’

‘যাঁরা পিআর বুঝতে পারেন না, জনগণ মনে করে, আপনারা দেশও চালাতে পারবেন না’, এমন মন্তব্য করে শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, ‘নতুন বন্দোবস্ত নির্মাণের জন্যই আমাদের ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল। জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা লালন করার জন্য জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।’

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বায়তুল মোকাররমের উত্তর ফটক থেকে দৈনিক বাংলা মোড় হয়ে মতিঝিল-নয়াপল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়। পল্টন থানার জামায়াতের আমির শাহীন আহমেদ খানের পরিচালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন মহানগর দক্ষিণের নায়েবে আমির হেলাল উদ্দিন, শাহজাহানপুর পূর্ব থানা আমির শরীফুল ইসলাম, পল্টন থানা সেক্রেটারি মঞ্জুরুল ইসলাম প্রমুখ।

বায়তুল মোকাররমবাংলাদেশের রাজনীতিআওয়ামী লীগজামায়াতে ইসলামী
