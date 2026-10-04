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রাজনীতি

নিন্দা করতে করতে নিন্দা শব্দের ওজন কমে যাচ্ছে—এলপিজির দাম নিয়ে পরওয়ার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ১১
নিন্দা করতে করতে নিন্দা শব্দের ওজন কমে যাচ্ছে—এলপিজির দাম নিয়ে পরওয়ার
রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এলপিজির দাম বৃদ্ধি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিন্দা করতে করতে নিন্দা শব্দের ওজন কমে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ রোববার রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

জ্বালানি তেল, বিদ্যুতের পর এবার এলপিজির দাম বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে পরওয়ার বলেন, ‘আমরা এটার তীব্র নিন্দা জানাই। নিন্দা করতে করতে নিন্দা শব্দের ওজন কমে যাচ্ছে।’

নিন্দা শব্দের একটা ওজন আছে না—এমন প্রশ্ন রেখে পরওয়ার আরও বলেন, ‘যে সরকার ছয় মাসে তিনবার তেলের দাম বাড়ায়, বিদ্যুতের দাম বাড়ায়—নিন্দা নয়, এর জন্য আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি। অবিলম্বে গ্যাসের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন।’

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সরকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে মন্তব্য করে জামায়াত সেক্রেটারি বলেন, ‘সরকারকে আমরা জনদুর্ভোগ বিবেচনায় নিতে বলছি।’ তিনি বলেন, টাকাপয়সার অভাব, তাই সিন্ডিকেট ব্যবসা করে নেতা-মন্ত্রীদের ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন, দোস্ত-বন্ধু সবার পকেটে টাকা যাবে। কোথায় দাম বাড়াবে, কোথায় মেগা প্রজেক্ট দেবে—নানান কায়দায় ইনকামের একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এটা আয়-উপার্জনের জন্য বানানো একটা হাট। সেই হাটের ভাগ-বাঁটোয়ারা হচ্ছে।

বিষয়:

এলপি গ্যাসবিদ্যুৎজ্বালানি তেলদ্রব্যমূল্যজামায়াতে ইসলামী
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