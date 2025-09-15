সংবিধান বদলাতে না দিলে আবার গণ-অভ্যুত্থান হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচনের আগেই সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার।
সারোয়ার তুষার বলেন, পরবর্তী নির্বাচন হবে নতুন সংবিধানের অধীনে। সংবিধান বদলাতে না দিলে আবার গণ-অভ্যুত্থান ঘটবে।
‘বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কেমন সংবিধান চাই?’ শীর্ষক এক সেমিনারে এসব কথা বলেন সারোয়ার তুষার। গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গতকাল সোমবার রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে এ আয়োজন করে জাতীয় যুবশক্তি।
বর্তমান সংবিধান প্রসঙ্গে সারোয়ার তুষার বলেন, ‘এই মুহূর্তে যে বাহাত্তরের সংবিধানটা আছে, এটা একটা মরহুম সংবিধান। কিন্তু আমাদের দেশের স্টাবলিশমেন্ট এটা রাখবেই। রাজা মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর মমিটা দেখিয়ে বলা হবে, এটা জীবিত আছে। এই সংবিধান আর নাই।’
বর্তমান সরকার সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে—এটা ধাপ্পাবাজি বলে অভিহিত করেন সারোয়ার তুষার। ১০৬ ধারার মূল বিষয় তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে বাংলাদেশে, এটার পরে সরকার গঠন করা যাবে কি না সেটার জন্য শেখ হাসিনার রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রধান বিচারপতির কাছে রেফারেন্স পাঠাচ্ছেন, যে বিচারপতি তখন পলাতক। সেই রেফারেন্সের ভিত্তিতে এই সরকার গঠিত হয়েছে। মহা ধাপ্পাবাজি। এর চেয়ে বড় ধাপ্পাবাজি আর হতে পারে না।’
এনসিপির ওই নেতা আরও বলেন, ‘সেই ১০৬-এর সার্টিফায়েড কপিটা কই, আমরা দেখতে চাই। কপিটা দেখান। আমাদের একটা ভীষণ বিপদের মধ্যে আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘যেকোনো মুহূর্তে যে কাউকে দিয়ে এই সরকারের আইনি ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলানো হবে। ১০৬-এর সার্টিফায়েড কপিটা আসলে কোথায়? কোনো শুনানি হয়নি। ১০৬-এর একটা বাধ্যবাধকতা আছে যে শুনানি হতে হবে। আপনারা কেউ শুনানির কথা শুনেছেন?’
এনসিপির নেতা বলেন, ‘যখন জুলাই সনদের বাস্তবায়নের কথা আসছে, তাঁরা আমাদের আবার আদালত দেখাচ্ছেন। ১০৬ দেখাচ্ছেন। ১০৬ একটা সাংবিধানিক ব্যাপার। সংবিধানের অধীন একটা বিষয় দিয়ে কীভাবে অতি সাংবিধানিক বিষয়ের ফয়সালা হতে পারে? ১০৬-এর মধ্য দিয়ে জুলাই সনদ টেকানো যাবে না, পার্লামেন্টও টেকানো যাবে না।’
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের উদ্দেশে সারোয়ার তুষার বলেন, ‘তিনি আইনের সমস্ত ধারা-উপধারা সব মুখস্থ করে ফেলছেন। আমি হয়তো আপনার মতো অত ধারা-উপধারা জানি না, আমার জানার দরকার নাই। গুগল সার্চ করলে আমি দেখতে পারি কোন ধারায় কী আছে। আমরা যে পদ্ধতিগত সমস্যাগুলোর কথা বলছি, এগুলো কি আপনারা জানেন না? অনেকে বলে, এই কমিশন হয়ে গেছে সালাহউদ্দিন কমিশন। সে রকম যেন না হয়।’
সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। তিনি বলেন, নতুন করে সংবিধান লিখতে হবে। পুরোনো সংবিধানে এত পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আইনি ভিত্তি থাকতে হবে। শুধু অঙ্গীকার দিয়ে মুখের কথায় এটা বাস্তবায়ন হবে না।
নির্বাচনের আগেই সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার।
সারোয়ার তুষার বলেন, পরবর্তী নির্বাচন হবে নতুন সংবিধানের অধীনে। সংবিধান বদলাতে না দিলে আবার গণ-অভ্যুত্থান ঘটবে।
‘বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কেমন সংবিধান চাই?’ শীর্ষক এক সেমিনারে এসব কথা বলেন সারোয়ার তুষার। গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গতকাল সোমবার রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে এ আয়োজন করে জাতীয় যুবশক্তি।
বর্তমান সংবিধান প্রসঙ্গে সারোয়ার তুষার বলেন, ‘এই মুহূর্তে যে বাহাত্তরের সংবিধানটা আছে, এটা একটা মরহুম সংবিধান। কিন্তু আমাদের দেশের স্টাবলিশমেন্ট এটা রাখবেই। রাজা মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর মমিটা দেখিয়ে বলা হবে, এটা জীবিত আছে। এই সংবিধান আর নাই।’
বর্তমান সরকার সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে—এটা ধাপ্পাবাজি বলে অভিহিত করেন সারোয়ার তুষার। ১০৬ ধারার মূল বিষয় তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে বাংলাদেশে, এটার পরে সরকার গঠন করা যাবে কি না সেটার জন্য শেখ হাসিনার রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রধান বিচারপতির কাছে রেফারেন্স পাঠাচ্ছেন, যে বিচারপতি তখন পলাতক। সেই রেফারেন্সের ভিত্তিতে এই সরকার গঠিত হয়েছে। মহা ধাপ্পাবাজি। এর চেয়ে বড় ধাপ্পাবাজি আর হতে পারে না।’
এনসিপির ওই নেতা আরও বলেন, ‘সেই ১০৬-এর সার্টিফায়েড কপিটা কই, আমরা দেখতে চাই। কপিটা দেখান। আমাদের একটা ভীষণ বিপদের মধ্যে আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘যেকোনো মুহূর্তে যে কাউকে দিয়ে এই সরকারের আইনি ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলানো হবে। ১০৬-এর সার্টিফায়েড কপিটা আসলে কোথায়? কোনো শুনানি হয়নি। ১০৬-এর একটা বাধ্যবাধকতা আছে যে শুনানি হতে হবে। আপনারা কেউ শুনানির কথা শুনেছেন?’
এনসিপির নেতা বলেন, ‘যখন জুলাই সনদের বাস্তবায়নের কথা আসছে, তাঁরা আমাদের আবার আদালত দেখাচ্ছেন। ১০৬ দেখাচ্ছেন। ১০৬ একটা সাংবিধানিক ব্যাপার। সংবিধানের অধীন একটা বিষয় দিয়ে কীভাবে অতি সাংবিধানিক বিষয়ের ফয়সালা হতে পারে? ১০৬-এর মধ্য দিয়ে জুলাই সনদ টেকানো যাবে না, পার্লামেন্টও টেকানো যাবে না।’
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের উদ্দেশে সারোয়ার তুষার বলেন, ‘তিনি আইনের সমস্ত ধারা-উপধারা সব মুখস্থ করে ফেলছেন। আমি হয়তো আপনার মতো অত ধারা-উপধারা জানি না, আমার জানার দরকার নাই। গুগল সার্চ করলে আমি দেখতে পারি কোন ধারায় কী আছে। আমরা যে পদ্ধতিগত সমস্যাগুলোর কথা বলছি, এগুলো কি আপনারা জানেন না? অনেকে বলে, এই কমিশন হয়ে গেছে সালাহউদ্দিন কমিশন। সে রকম যেন না হয়।’
সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। তিনি বলেন, নতুন করে সংবিধান লিখতে হবে। পুরোনো সংবিধানে এত পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আইনি ভিত্তি থাকতে হবে। শুধু অঙ্গীকার দিয়ে মুখের কথায় এটা বাস্তবায়ন হবে না।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘আগে আমাদের দল আপনাদেরকে (প্রতিবন্ধীদের) নমিনেশন দিয়েছে, ভবিষ্যতেও দেবে। আমরা আপনাদের মতো সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাই।’২ ঘণ্টা আগে
কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার পরদিন দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দলটির উত্তরাঞ্চলের সংগঠক শিরীন আক্তার শেলীকে দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) এ কথা জানায় দলটি।৩ ঘণ্টা আগে
১৮ দিন পর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে হাসপাতাল থেকে তাঁকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। পরে অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতাল ছাড়েন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
পিআর পদ্ধতি ছাড়া আগামী জাতীয় নির্বাচন জনগণ মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির চরমোনাই পীর সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। তিনি বলেছেন, ‘পিআর পদ্ধতিতেই নির্বাচন হতে হবে। পিআর পদ্ধতি ছাড়া আগামী জাতীয় নির্বাচন জনগণ মেনে নেবে না। যারা এখনও রাষ্ট্রীয় সংস্কারে গড়িমসি করছেন তাদেরও...৪ ঘণ্টা আগে