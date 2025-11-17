এক মাসের মধ্যে শেখ হাসিনাকে দেশে এনে রায় কার্যকর করতে হবে: নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এক মাসের মধ্যে শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায় কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই দাবি জানান।
দলের পক্ষ থেকে রায়ের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন নাহিদ ইসলাম। রায়কে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমার ভাই আবু সাঈদকে যেদিন হত্যা করা হয়েছিল, ১৬ জুলাই; সেদিন আমরা শপথ নিয়েছিলাম—এই হত্যার বিচার আদায় করব। হাজারো শহীদ ও কয়েক হাজার আহত যোদ্ধার ওপর যে জুলুম করা হয়েছিল, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ওপরে যে জুলুম-নির্যাতন করা হয়েছিল, গুম-খুন মানবাধিকার হরণ, ভোটাধিকার হরণসহ এসব কিছুর বিচারের রায় আজকে পেয়েছি। আমরা এই রায়কে স্বাগত জানাই। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের বিচারের ইতিহাসে এটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। তবে আমরা শুধু এই রায়েই সন্তুষ্ট নয়, আমরা সেদিনই সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হব, যেদিন এই রায় কার্যকর করা হবে। আমরা যেদিন আমাদের জীবদ্দশায়, আমাদের চোখের সামনে, আমাদের এই কানে আমরা শুনতে পাব—শেখ হাসিনাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রায় কার্যকর করা হয়েছে, সেদিনই আমরা শান্তি পাব। সেদিনই জুলাই বিপ্লবের শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে।’
শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়ে এনসিপির এই শীর্ষ নেতা বলেন, ‘আমরা জোর দাবি জানাব—এই রায় দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। অবিলম্বে দিল্লি থেকে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত আনতে হবে। সেটার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে যথাযথ ভূমিকা ও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা শুনতে পেয়েছি, অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ভারত সফর করছেন। আমরা আশা করব, তিনি শেখ হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরবেন।’
নাহিদ আরও বলেন, ‘শেখ হাসিনা এখন খুন, গুম ও গণহত্যার দায়ে দণ্ডিত অপরাধী। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে নিকৃষ্টতম, খুনি, রক্তপিপাসু ও ফ্যাসিস্ট হিসেবে শেখ হাসিনা পরিচিতি লাভ করেছে। ফলে শেখ হাসিনার বিচারের মধ্য দিয়ে শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে যত স্বৈরাচার-ফ্যাসিস্ট শাসক রয়েছে, তার বিচারের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমরা দাবি জানাচ্ছি—আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এই রায়কে দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। আগামী এক মাসের মধ্যে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত এনে এই রায় কার্যকর করতে হবে।’
শুধু শেখ হাসিনা নন, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালেরও মৃত্যুদণ্ডের রায় দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যকরের দাবি জানান নাহিদ। দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার করতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের রায়ের বিষয়ে নাহিদ বলেন, ‘আমরা মনে করি, উনিও একই অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। হাজারো হত্যাকাণ্ডের পেছনে উনারও দায় রয়েছে। ফলে উনার এই পাঁচ বছরের যে সাজা হয়েছে, এটাতে আমরা সন্তষ্ট নই। আমরা মনে করি, উনি রাজসাক্ষী হলেও উনার সাজা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল এবং এই সাজা পরবর্তীতে আপিল বিভাগে যাওয়া উচিত, এই সাজা পুনর্বিবেচনার জন্য।’
রায় ঘোষণার পর এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে বলেন, ‘ভারত যতদিন না মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি খুনি হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিয়ে রায় কার্যকর করতে সহযোগিতা করবে ততদিন পর্যন্ত ভারতের সাথে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের জনগণের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ে কষ্ট পেয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষ নিযুক্ত আসামিপক্ষের আইনজীবী আমির হোসেন। তিনি বলেছেন, ‘মাননীয় ট্রাইব্যুনাল যে রায় দিয়েছে, সেটি সম্মানের সঙ্গে মেনে নিয়েছি। তবে রায়টা আমার পক্ষে হয়নি, বিপক্ষে গেছে। এ জন্য আমি ক্ষুব্ধ। কষ্ট লালন করছি। আসামিদের ফাঁসির রায়ে আমি কষ্ট পেয়েছি।’
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষণার পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন আমির হোসেন।
আদেশে আইনের ব্যত্যয় হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আইনের ব্যত্যয় হয়েছে এটি বলা ঠিক হবে না, তাহলে ট্রাইব্যুনালকে দোষারোপ করা হবে। আমি সেটি বলছি না। আমি কষ্ট পেয়েছি। আইনের বিষয়ে অনেক কিছুই আছে। যদি কখনো আমার মক্কলেরা আপিল করতে পারেন, তখন আপিল বিভাগে অনেক বিষয় আসবে।’
শেখ হাসিনার পক্ষে যেসব যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হয়েছিল তা আদালত আমলে নিয়েছেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে আমির হোসেন বলেন, ‘আমার যুক্তিতর্ক নেননি তা তো বলব না। আমার যুক্তিতর্ক তো তাঁরা নিয়েছেন। অনেক কিছু তো নিয়েছেন। নেওয়ার পর মাননীয় ট্রাইব্যুনালের কাছে মনে হয়েছে, আমার যুক্তির চেয়েও তাঁদের যুক্তি আরও বেশি শক্তিশালী। সেটা মনে করে তাঁরা সেভাবে রায় দিয়েছেন। অতএব আমারটা নেননি, এটা আমি বলব না। আমি বলব, এই রায়ে আমি কষ্ট পাচ্ছি।’
আসামিপক্ষের আর কোনো সুযোগ রয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে আমির হোসেন বলেন, ‘আসামি যদি গ্রেপ্তার হন, অথবা তিনি আত্মসমর্পণ করেন, তারপর আইনি সুযোগ আছে। এ ছাড়া কোনো আইনি সুযোগ নেই।’
রায়ে আপনি একমত কি না—জবাবে আমির হোসেন বলেন, ‘আমি তো একমত বলিনি। আমি তো বলেছি, কষ্ট পেয়েছি। আমার বিরুদ্ধে রায় হয়েছে, তাতে আমার খারাপ লাগবে না? খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক কথা। আমি আসামিপক্ষে এত দিন মামলায় লড়েছি, তাতে আসামি খালাস পেলে যত ভালো লাগত, তা তো হয়নি। এতে তো আমার কষ্ট লাগবেই।’
রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে আমির হোসেন বলেন, ‘এ প্রশ্নটাই ভুল প্রশ্ন। এটা নিয়ে উত্তর দিতে রাজি নই। এটা কাউকে বিভ্রান্ত করার প্রশ্ন। ভুল প্রশ্ন না করাই ভালো।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এ ছাড়া অভ্যুত্থানের সময় পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্বে থাকা চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন দায় স্বীকার করে রাজসাক্ষী হওয়ায় তাঁকে দেওয়া হয়েছে পাঁচ বছরের সাজার লঘুদণ্ড। তবে এ রায়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যরা।
রায়ের দিনকে কেন্দ্র করে আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল থেকে ট্রাইব্যুনাল এলাকায় কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ট্রাইব্যুনালের সামনে পুলিশ, র্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছেন।
ট্রাইব্যুনালে প্রবেশের সব গেটেই বসানো হয়েছে চেকপোস্ট। পথচারী থেকে আইনজীবী—সবার পরিচয় যাচাই করে প্রবেশের অনুমতি মিলেছে। ট্রাইব্যুনালের ফটকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে ছিলেন। সেনাবাহিনী ও ডিএমপির সাঁজোয়া যান ছিল সেখানে।
রায় ঘোষণা শেষে বিকেলে ট্রাইব্যুনালের প্রধান ফটকের সামনে জুলাই আন্দোলনে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ বলেন, ‘আজকে যে রায় হয়েছে, সেই রায়ের মাধ্যমে শহীদ ও আহত পরিবার সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়নি। আমাদের তিন নম্বর আসামির (সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন) বেলায় যে রায়টি দেওয়া হয়েছে, সেই রায়ে শহীদ ও আহত পরিবার সন্তুষ্ট নয়। যদিও সে রাজসাক্ষী, তার সেই প্রিভিলেজ দেখিয়ে তাকে এই রায় দেওয়া হয়েছে।’
স্নিগ্ধ আরও বলেন, ‘রাজসাক্ষী হলেও তাকে অন্ততপক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া উচিত ছিল। তার মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য তাকে যে প্রিভিলেজ দেওয়া, সেটি সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটি কোর্ট বিবেচনায় নেয়নি। এর জন্য শহীদ ও আহত পরিবার সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নয় এবং আমরা অবশ্যই উচ্চ আদালতে ও আরও কোনো জায়গায় যদি আপিল করার সুযোগ থাকে, সে জায়গায় শহীদ ও আহত পরিবারদের পক্ষ থেকে আপিল করব।’
তবে রায়ের প্রতিক্রিয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদী। তিনি বলেন, পৃথিবীর কোনো ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। কোনো স্বৈরাচার সারা জীবন মানুষকে নিষ্পেষণ করে বেঁচে থাকতে পারবে না। এ রায়ই এর প্রমাণ।
আর এ রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম। তিনি বলেন, শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে দ্রুত নিয়ে আসতে হবে। ইন্টারপোলসহ আন্তর্জাতিক সব মাধ্যম ব্যবহার করে শেখ হাসিনা ও তাঁর দোসরদের দেশে নিয়ে এসে দ্রুত রায় কার্যকর করতে হবে।
সাদিক কায়েম আরও বলেন, ‘আমরা আশা করেছিলাম, খুনি হাসিনার নির্দেশে চানখাঁরপুল থেকে শুরু করে সাভারসহ সারা দেশে যে গণহত্যা চালানো হয়েছিল, হেলিকপ্টার থেকে গুলি করা হয়েছিল—সেই পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু তাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাতে আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা ডাকসুর পক্ষ থেকে সরকার ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাছে তার অপরাধ অনুযায়ী ন্যায্যবিচারের দাবি করছি।’
এদিকে রায় ঘোষণার পরপর ট্রাইব্যুনালের প্রধান ফটকের সামনে উল্লাস প্রকাশ করেন জুলাই যোদ্ধারা। এ সময় তাঁরা নানা স্লোগান দিতে থাকেন।
আর কেউ কেউ মিষ্টি বিতরণ ও শোকরানা নামাজ আদায় করেছেন। নামাজ আদায় করা মোহাম্মদ মাসুদ ঢালী বলেন, ‘আজকের রায়ে আমি খুশি। শেখ হাসিনার ১ হাজার ৪০০ বার ফাঁসি হওয়া উচিত। রায় শুনেই আমি দুই রাকাত শোকরানা নামাজ পড়েছি। আরও পড়ব।’
এই মঞ্চের ব্যানারে রায়পরবর্তী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান বলেন, ‘আমাদের উচ্ছ্বাস বোঝাতে পারব না। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া ন্যায়বিচার পেয়েছি। এই বিচার কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত আমার প্রশান্তি আসবে না, তারপরও আমি হাসতেছি।’
একইভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর বেলা ৩টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে উপস্থিত মানুষ মিষ্টি বিতরণসহ আনন্দমিছিল করেন। মিছিলটি শুরু হয় টিএসসির মেট্রোরেল স্টেশন থেকে। পরে মিছিলটি ভিসি চত্বর থেকে ব্যবসায় অনুষদ হয়ে ডাকসু ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই-আগস্টে সংঘটিত অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া প্রথম রায়ে হতাহত পরিবারগুলো সন্তুষ্ট হতে পারেনি বলে জানিয়েছেন জুলাই আন্দোলনে শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ। তিনি বলেন, ‘আজকে যে রায় হয়েছে, সেই রায়ের মাধ্যমে শহীদ এবং আহত পরিবার সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়নি। আমাদের ৩ নম্বর যিনি আসামি ছিল, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের যে রায়টি হয়েছে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড সেই রায়ে শহীদ পরিবার এবং আহত পরিবার সন্তুষ্ট হয়নি।’
আজ সোমবার বিকেলে রায় ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের বিষয়ে মীর স্নিগ্ধ বলেন, ‘যদিও সে রাজসাক্ষী, তাঁর সেই প্রিভিলেজ দেখিয়ে তাঁকে এই রায়টি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি, সে রাজসাক্ষী হলেও তাঁকে অন্ততপক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া উচিত ছিল। তাঁর মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য তাঁকে যে প্রিভিলেজটি দেওয়া সেটি সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটি কোর্ট বিবেচনায় নেয়নি। এর জন্য শহীদ এবং আহত পরিবার সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নয়। এবং আমরা অবশ্যই উচ্চ আদালতে এবং আরও কোন জায়গায় যদি আপিল করার সুযোগ থাকে, সে জায়গায় শহীদ এবং আহত পরিবারদের পক্ষ থেকে আপিল করব।’
মীর স্নিগ্ধ বলেন, ‘এই রায়ের আসলে কোনো মূল্য নেই, যদি শেখ হাসিনা এবং সাবেক খুনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেশের মাটিতে নিয়ে এসে এই রায়টি কার্যকর না করা হয়। এবং যত দিন না পর্যন্ত এই রায়টি কার্যকর না করা হবে, তত দিন পর্যন্ত এই ফ্যাসিস্ট হাসিনা বাহিনীর যারা আছে, তাদের দোসররা আছে, তারা বহাল তবিয়তে এ দেশের মাটিতে ঘুরে যাবে এবং বিভিন্ন রকম প্রোপাগান্ডা করে যাবে। তাই বাংলাদেশের সরকারের কাছে এবং যারা সংশ্লিষ্ট আছে, তাদের সবার কাছে শহীদ এবং আহতদের পক্ষ থেকে একটাই রিকোয়েস্ট যে যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে এনে তাদের যে রায়টি হয়েছে সেটি যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর করা।’
ভারতের উদ্দেশে স্নিগ্ধ বলেন, ‘ভারতের প্রতি মেসেজ থাকবে একটি যে একজন ফ্যাসিস্ট, একজন খুনিকে আপনারা আপনাদের কাছে না রেখে যত দ্রুত সম্ভব নিজের দেশের মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেন। তাদের নিজেদের দেশের মানুষেরা ডিসিশন নেবে, সেই খুনি ফ্যাসিস্ট হাসিনার সঙ্গে কী হবে। সেই দেশের সরকার অর্থাৎ বাংলাদেশের সরকার সেই ডিসিশন নেবে, এই খুনি ফ্যাসিস্ট হাসিনার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে কী হবে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা ইউনুস আহমদ।
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে রায় ঘোষণার পর দলের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা জানান তিনি।
ইউনুস আহমদ বলেন, ‘এই রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে। মজলুম জনতার প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। এই রায় আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের মাইলফলক হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে জনতার ওপরে দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এই রায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।’
ইউনুস আহমদ আরও বলেন, পতিত ফ্যাসিবাদ অনেক বিস্তৃত অপরাধ চক্র গড়ে তুলেছিল। সেই চক্রের প্রধান সম্পর্কে একটি মামলার রায় হলো। পর্যায়ক্রমে সব অপরাধীকেই শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বিচারপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের দলের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।
ইউনুস আহমদ বলেন, ‘আইন তার নিজস্ব গতিতে কাজ করবে বলেই আমরা প্রত্যাশা করি। আইনের নিজস্ব গতি ও ধারাতেই সব অপরাধের বিচার হবে ইনশা আল্লাহ। আমরা সরকারের কাছে আহ্বান করব, রায় ঘোষিত হওয়ার পরে এখন আবশ্যকীয় সব আইনিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুততার সঙ্গে রায় বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।’
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব বলেন, ‘আজকের দিন আমাদের জন্য আনন্দের দিন। এই দিনে আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করব। দেশবাসী কাউকে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে দেবে না এবং আইন হাতে তুলে নেওয়ার মতো কোনো কাজ কেউ করব না।’
