Ajker Patrika
রাজনীতি

আখতারের উদ্দেশে জামায়াতের বিবৃতিকে ‘মিথ্যাচার’ বলল এনসিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে উদ্দেশ করে গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামী ‘অসত্য, মনগড়া ও বিভ্রান্তিকর’ বিবৃতি দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এনসিপি এই বিবৃতিকে ‘বাস্তবতাবিবর্জিত, রাজনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত এবং জনমত বিভ্রান্ত করার স্পষ্ট অপচেষ্টা’ বলে অভিহিত করেছে।

আজ সোমবার এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব ও মিডিয়া সেল সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ৬ ডিসেম্বর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ন্যাশনাল প্রফেশনালস অ্যালায়েন্স (এনপিএ)-এর আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে এনসিপি সদস্যসচিব আখতার হোসেন সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনার প্রমাণ-নির্ভর যে মন্তব্য করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ তথ্যসম্মত ও দায়িত্বশীল।

এনসিপি সেই মন্তব্যের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ তুলে ধরে জানিয়েছে, ২৭ নভেম্বর পাবনার ঈশ্বরদী থানায় নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে গুলি চালানো তুষার মণ্ডল জামায়াতে ইসলামীর কর্মী। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে এটি নিশ্চিত করেছে এবং তাঁকে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার করেছে। এনসিপি মনে করে, এমন স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতা অস্বীকার করা কেবলই সত্য গোপন ও দায় এড়ানোর নিন্দনীয় অপচেষ্টা।

জাতীয় নাগরিক পার্টি মনে করে, জামায়াতে ইসলামী ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দেশে বিভাজন, ঘৃণা ও সহিংসতার রাজনীতি উসকে দিচ্ছে। গত বছরের ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশে যে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা হয়েছে, তাকে গ্রহণ না করে জামায়াত পুরোনো সহিংস ও আধিপত্যবাদী রাজনীতির পথে ‘নতুন খেলোয়াড়’ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা করছে, যা দেশের স্থিতিশীলতার জন্য একটি অশুভ সংকেত।

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াতআখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

এনসিপি বলেছে, সহিংসতা, অস্ত্র নির্ভরতা ও ধর্মের অপব্যবহার কখনোই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হতে পারে না। দলটি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে সব রাজনৈতিক দলকে দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে, জাতীয় নাগরিক পার্টি জামায়াতে ইসলামীকে সত্য, শান্তি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

বিষয়:

জামায়াতে ইসলামীজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

একটি দল ধর্মের নামে ‘ট্যাবলেট’ বেচে মানুষকে প্রতারণার পরিকল্পনা করছে: সালাহউদ্দিন

একটি দল ধর্মের নামে ‘ট্যাবলেট’ বেচে মানুষকে প্রতারণার পরিকল্পনা করছে: সালাহউদ্দিন

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কাল আসছে না

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কাল আসছে না

আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট ঘোষণা

আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট ঘোষণা

খালেদা জিয়ার লন্ডনযাত্রা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা

খালেদা জিয়ার লন্ডনযাত্রা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা

রাজনীতি

একটি দল ধর্মের নামে ‘ট্যাবলেট’ বেচে মানুষকে প্রতারণার পরিকল্পনা করছে: সালাহউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। ছবি: সংগৃহীত

জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে কঠোর সমালোচনা করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘একটি দল ধর্মের নামে ট্যাবলেট বিক্রি করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করার পরিকল্পনা করছে। তাদের জনগণ এরই মধ্যে চিনেছে। তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।’

আজ সোমবার রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে বিএনপির ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘তারা (জামায়াত) কেবলই বলছে যে, এখানে একটু মার্কাতে ভোট দিলে তরতরাইয়া জান্নাতে যাবে। তার আগে ইহকালে কীভাবে চলব এর কোনো বক্তব্য নাই।’ তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘যারা বিনা কষ্টে জান্নাতে যেতে চাচ্ছেন সেটার বাসস্ট্যান্ড কোথায় একটু আগে জেনে নেবেন।’ তিনি বলেন, ‘জনগণ এখন এসব বোঝে।’

ধর্মীয় প্রলোভনের বিপরীতে বিএনপি জনকল্যাণমুখী রাজনীতির ওপর জোর দিচ্ছে জানিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘দেশের মানুষের কাছে সমর্থন চাচ্ছি, ভোট চাচ্ছি। জনগণ আমাদের কাছে কী চায়, তা আমাদের দিতে হবে। আমরা তো কেবল ধর্মের একটা ট্যাবলেট বিক্রি করতে চাই না। আমরা চাই জনগণের কল্যাণের জন্য, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা কী আছে সেটা জনগণের সামনে রাখা।’

তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং বর্তমান নেতা তারেক রহমানের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত এই তিনটা বিশ্লেষণ করলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশ মানেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।’

সালাহউদ্দিন তারেক রহমানের দেওয়া স্লোগান ‘সবার আগে বাংলাদেশ’-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘সমস্ত কর্ম পরিকল্পনায়, সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সকল বিষয়ে আমাদের মাথায় থাকতে হবে এখানে আমাদের স্বার্থটা ওপরে সবার ওপরে বাংলাদেশ।’

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হোন। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেলের সঞ্চালনায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।

বিষয়:

বিএনপিতারেক রহমানজামায়াতে ইসলামীসালাহউদ্দিন আহমদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আখতারের উদ্দেশে জামায়াতের বিবৃতিকে ‘মিথ্যাচার’ বলল এনসিপি

আখতারের উদ্দেশে জামায়াতের বিবৃতিকে ‘মিথ্যাচার’ বলল এনসিপি

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কাল আসছে না

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কাল আসছে না

আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট ঘোষণা

আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট ঘোষণা

খালেদা জিয়ার লন্ডনযাত্রা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা

খালেদা জিয়ার লন্ডনযাত্রা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা

রাজনীতি

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কাল আসছে না

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫: ১৫
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার জন্য নির্ধারিত এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি পূর্বঘোষিত সময়ে (আগামীকাল মঙ্গলবার) ঢাকায় আসছে না। এরই মধ্যে অপারেটর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বেবিচকের অনুমোদন বাতিলের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বেবিচক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ৮টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, সেটি বাতিলের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো হয়েছে অপারেটর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, জার্মানভিত্তিক এফএআই এভিয়েশন গ্রুপ তাদের স্থানীয় সমন্বয়কারী সংস্থার মাধ্যমে স্লট অনুমোদন প্রত্যাহারের আবেদন করেছে। তিনি বলেন, ‘বাতিলের অনুরোধটি আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠাব।’

এর আগে গতকাল রোববার জমা দেওয়া প্রাথমিক আবেদনের ভিত্তিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটির মঙ্গলবার সকাল ৮টায় অবতরণ এবং রাত ৯টার দিকে উড্ডয়নের অনুমতি দিয়েছিল বেবিচক।

কাতার সরকারের ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ–দূরত্বের চিকিৎসা পরিবহনের জন্য বিকল্প এয়ার অ্যাম্বুলেন্স নির্বাচন করা হলে, সেটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা এফএআই এভিয়েশন গ্রুপকে চার্টার করে খালেদা জিয়ার মেডিক্যাল ইভাকুয়েশন ফ্লাইটের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল।

বিশ্বস্বীকৃত এয়ার অ্যাম্বুলেন্স অপারেটর এফএআই বেগম খালেদা জিয়ার জন্য বোম্বার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার ৬০৪ (সিএল ৬০) নির্ধারণ করে।

দীর্ঘ দূরত্বে চিকিৎসা পরিবহনে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এই বিমানটি উন্নত ক্রিটিক্যাল–কেয়ার কনফিগারেশন, বাড়তি পরিসীমা এবং স্থিতিশীলতার জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয়।

বিষয়:

বিএনপিখালেদা জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আখতারের উদ্দেশে জামায়াতের বিবৃতিকে ‘মিথ্যাচার’ বলল এনসিপি

আখতারের উদ্দেশে জামায়াতের বিবৃতিকে ‘মিথ্যাচার’ বলল এনসিপি

একটি দল ধর্মের নামে ‘ট্যাবলেট’ বেচে মানুষকে প্রতারণার পরিকল্পনা করছে: সালাহউদ্দিন

একটি দল ধর্মের নামে ‘ট্যাবলেট’ বেচে মানুষকে প্রতারণার পরিকল্পনা করছে: সালাহউদ্দিন

আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট ঘোষণা

আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট ঘোষণা

খালেদা জিয়ার লন্ডনযাত্রা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা

খালেদা জিয়ার লন্ডনযাত্রা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা

রাজনীতি

আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট ঘোষণা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫২
রাজধানীর একটি হোটেলে ২০ দলের সমন্বয়ে নতুন জোট আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর একটি হোটেলে ২০ দলের সমন্বয়ে নতুন জোট আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) এবং আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ১৪ দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টির (জেপি) নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) আত্মপ্রকাশ হয়েছে। এই জোটে মোট দলের সংখ্যা ২০।

আজ সোমবার রাজধানীর গুলশানের ইমানুয়েলন্স পার্টি সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে ২০ দলের সমন্বয়ে নতুন জোটের ঘোষণা দেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। জোটের প্রধান উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, মুখপাত্র জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার, জোটের মহাসচিব জনতা পার্টি বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গোলাম সরোয়ার মিলন।

জাতীয় পার্টি ও জেপি ছাড়াও জোটের অন্য দলগুলো হলো—জনতা পার্টি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম), বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, জাতীয় ইসলামিক মহাজোট, জাতীয় সংস্কার জোট, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, জাতীয় স্বাধীনতা পার্টি, বাংলাদেশ মানবাধিকার পার্টি, বাংলাদেশ সর্বজনীন দল, বাংলাদেশ জনকল্যাণ পার্টি, অ্যাপ্লায়েড ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ।

লিখিত বক্তব্যে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, ‘বাংলাদেশের প্রকৃত গণতান্ত্রিক রূপান্তর, বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান আকাঙ্ক্ষার সমন্বয়ে আগামী দিনের রাষ্ট্র সংস্কার, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, মধ্যপন্থার উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বেগবান করা, ইসলামি মূল্যবোধ এবং সর্ব ধর্ম সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন, ফ্যাসিবাদের চির অবসান এবং সুশাসন প্রত্যাশী জনগণের ম্রিয়মাণ কণ্ঠস্বরকে সোচ্চার করতে রাজনৈতিক জোট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

তিনি বলেন, জোটভুক্ত দলগুলো নিজ নিজ আদর্শ ও স্বকীয়তা বজায় রেখে উপযুক্ত নীতিমালা এবং কয়েকটি দাবির ভিত্তিতে আগামী নির্বাচন ও রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এর নাম হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।

লিখিত বক্তব্যে সাত দফা দাবি জানানো হয়—

১. ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় বৈষম্যহীন, নিরপেক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা। অন্তর্বর্তী সরকারকে আগামী দুই মাসে নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকারে পরিণত হতে হবে।

ক) সকল হয়রানিমূলক মামলা তুলে নিয়ে ভোটে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

খ) অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটের ব্যবস্থা জরুরি।

২. জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ও সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. আইনের শাসন, সুস্থ, উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় জনগণের সম্মতিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা জরুরি, যার লক্ষ্য একটি ভয়হীন, নিরাপদ ও কার্যকর রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে।

৪. অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত ও দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ জরুরি। সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী, চাঁদাবাজ, দখলবাজ—যে দলেরই হোক তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. নিত্যপণ্যের অসহনীয় মূল্যস্ফীতি রোধ করতে হবে।

৬. স্বনির্ভর অর্থনীতি, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের ওপর জরুরি মনোযোগ দিতে হবে।

৭. দুর্নীতি মুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বিষয়:

নির্বাচনরাজনীতিবিদপাঠকের আগ্রহজাতীয় পার্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আখতারের উদ্দেশে জামায়াতের বিবৃতিকে ‘মিথ্যাচার’ বলল এনসিপি

আখতারের উদ্দেশে জামায়াতের বিবৃতিকে ‘মিথ্যাচার’ বলল এনসিপি

একটি দল ধর্মের নামে ‘ট্যাবলেট’ বেচে মানুষকে প্রতারণার পরিকল্পনা করছে: সালাহউদ্দিন

একটি দল ধর্মের নামে ‘ট্যাবলেট’ বেচে মানুষকে প্রতারণার পরিকল্পনা করছে: সালাহউদ্দিন

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কাল আসছে না

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কাল আসছে না

খালেদা জিয়ার লন্ডনযাত্রা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা

খালেদা জিয়ার লন্ডনযাত্রা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা

রাজনীতি

খালেদা জিয়ার লন্ডনযাত্রা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা

  • অবতরণের ক্লিয়ারেন্স, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকা আসছে মঙ্গলবার।
  • শরীর ঠিক থাকলে যাত্রা পরদিন।
  • ‘সিটি স্ক্যানের ফলাফল স্বাভাবিক’।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭: ০৪
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

হাসপাতালে সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিতে সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে। তাঁকে বহন করতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় আসার কথা রয়েছে আগামীকাল মঙ্গলবার। পরদিন বুধবার ওই অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকা ছাড়ার কথা রয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর। তবে শারীরিক অবস্থার তেমন উন্নতি না হওয়ায় তাঁর লন্ডনযাত্রা নিয়ে সংশয় কাটেনি এখনো। এমন পরিস্থিতিতে গতকাল রোববার রাতে মেডিকেল বোর্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্র বলেছে, খালেদা জিয়ার সিটি স্ক্যান হয়েছে এবং তাতে ‘স্বাভাবিক’ রিপোর্ট পাওয়া গেছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে মেডিকেল বোর্ড গণমাধ্যমকে কিছু জানায়নি।

গত ২৩ নভেম্বর থেকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়া। লিভার, কিডনি, ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রের গুরুতর জটিলতায় ভুগছেন তিনি। ১২ দিন ধরে সংকটাপন্ন অবস্থায় ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) চিকিৎসা চলছে। দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসায় লন্ডন থেকে গত শুক্রবার এসে যুক্ত হয়েছেন পুত্রবধূ জুবাইদা রহমানও।

গতকাল রাতে একটি সূত্র জানায়, মেডিকেল বোর্ডের একজন চিকিৎসক বলেছেন, ‘রোববার খালেদা জিয়ার সিটি স্ক্যানসহ কয়েকটি পরীক্ষা করা হয়েছে। এগুলোর রিপোর্ট ভালো এসেছে। আমরা চেষ্টা করছি দেশেই চিকিৎসা দিতে। আমাদের বিশ্বাস, তিনি দেশের চিকিৎসায় সেরে উঠবেন।’

খালেদা জিয়া কথা বলতে পারছেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ওই চিকিৎসক বলেন, ‘কিছুটা বলার চেষ্টা করছেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। উনার ছোট ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, দুই পুত্রবধূ সার্বক্ষণিক পাশে আছেন। তাঁদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে কথা বলার চেষ্টা করেন।’

সিটি স্ক্যানের খবরটি প্রচারিত হওয়ার পর এ নিয়ে রাত ৯টার পর এই প্রতিবেদক বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খানের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। শায়রুল কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাত ৮টা ৪৫ মিনিটেই তাঁর সঙ্গে বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেনের কথা হয়। তিনি তখন বলেছেন, এ বিষয়ে নতুন করে বলার মতো কোনো সিদ্ধান্ত হলে জানাবেন। ‘নিজেদের অনুমান বা অন্য কারও তথ্য দিয়ে’ খবর প্রচার না করার জন্য ডাক্তার জাহিদ হোসেন একাধিকবার অনুরোধ করেছেন।

এর কিছু আগে সন্ধ্যায় মেডিকেল বোর্ডের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, তখন পর্যন্ত বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থার উন্নতি বা অবনতি কিছুই হয়নি। আর এখন তিনি যে অবস্থায় আছেন, তাতে উড়োজাহাজে দীর্ঘ ১২-১৩ ঘণ্টার যাত্রাকে উপযুক্ত মনে করছে না মেডিকেল বোর্ড। এরপরও এয়ার অ্যাম্বুলেন্স আনা হচ্ছে। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেই খালেদা জিয়াকে লন্ডন নিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দেবে বোর্ড।

সম্প্রতি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ডা. জাহিদ হোসেনই মূলত তাঁর অবস্থা সম্পর্কে গণমাধ্যমকে অবহিত করবেন।

কাতারের আমিরের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে গত শুক্রবার সকাল বা দুপুরের মধ্যেই লন্ডনের পথে যাত্রা শুরু করার কথা ছিল খালেদা জিয়ার। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি আসতে না পারায় সেদিন যাত্রা সম্ভব হয়নি বলে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়। গত শনিবার মেডিকেল বোর্ডের তরফে বলা হয়, উড়োজাহাজের যান্ত্রিক ত্রুটির পাশাপাশি খালেদা জিয়ার শরীরের অবস্থাও লন্ডনযাত্রা বিলম্বিত হওয়ার কারণ। ৯-১০ ডিসেম্বরের দিকে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে তাঁকে লন্ডনে নেওয়া হবে।

অ্যাম্বুলেন্স অবতরণের অনুমতি

আজকের পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি জানান, খালেদা জিয়ার জন্য কাতার কর্তৃপক্ষের ভাড়া করা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি আগামী মঙ্গলবার সকাল ৮টায় ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বেবিচকের একজন কর্মকর্তা জানান, উড়োজাহাজটিকে সকাল ৮টায় অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, খালেদা জিয়াকে নিয়ে একই দিন রাত ৯টার দিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকা ত্যাগ করবে। তবে ওই কর্মকর্তা এ-ও উল্লেখ করেন, মেডিকেল টিমের মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ওপর ভিত্তি করে সময়সূচিতে পরিবর্তন আসতে পারে।

কাতার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জার্মানিভিত্তিক এফএআই এভিয়েশন গ্রুপ থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি ভাড়া করা হয়েছে। ঢাকা-লন্ডন দীর্ঘ রুটে গুরুতর রোগী পরিবহনের উপযোগী এই বিশেষায়িত বিমানে সব ধরনের জরুরি চিকিৎসার সুবিধা রয়েছে।

শনিবার বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক ক্যাপ্টেন এস এম রাগীব সামাদও গণমাধ্যমকে জানান, খালেদা জিয়াকে নিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি মঙ্গলবার আসবে। ভিভিআইপি মুভমেন্ট হিসেবে এই ফ্লাইটের অবতরণ থেকে উড্ডয়ন পর্যন্ত সব ধরনের নিরাপত্তা ও অপারেশনাল প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি কামনা করে গতকালও সারা দেশে দোয়া ও মোনাজাত হয়েছে। তবে এদিন এভারকেয়ার হাসপাতালসংলগ্ন এলাকায় আগের মতো দলীয় নেতা-কর্মীদের ভিড় দেখা যায়নি।

এর আগে গত ৮ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। লন্ডন ক্লিনিকে টানা ১৭ দিন চিকিৎসা চলে তাঁর। তার পর থেকে ছেলে তারেক রহমানের বাসায় লন্ডন ক্লিনিকের দুই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নেন। ৬ মে দেশে ফেরেন তিনি।

বিষয়:

লন্ডনবিএনপিঅ্যাম্বুলেন্সহাসপাতালছাপা সংস্করণরাজনীতিবিদপ্রধানমন্ত্রীখালেদা জিয়াচিকিৎসক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আখতারের উদ্দেশে জামায়াতের বিবৃতিকে ‘মিথ্যাচার’ বলল এনসিপি

আখতারের উদ্দেশে জামায়াতের বিবৃতিকে ‘মিথ্যাচার’ বলল এনসিপি

একটি দল ধর্মের নামে ‘ট্যাবলেট’ বেচে মানুষকে প্রতারণার পরিকল্পনা করছে: সালাহউদ্দিন

একটি দল ধর্মের নামে ‘ট্যাবলেট’ বেচে মানুষকে প্রতারণার পরিকল্পনা করছে: সালাহউদ্দিন

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কাল আসছে না

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কাল আসছে না

আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট ঘোষণা

আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট ঘোষণা