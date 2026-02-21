বাংলাদেশকে বহু ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই: নাহিদ ইসলাম

বাংলাদেশকে বহুভাষিক এবং বহু সাংস্কৃতিক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চান বলে জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘বাংলাদেশকে বহুভাষিক, বহু সাংস্কৃতিক একটা দেশ হিসেবে আমরা গড়ে তুলতে চাই। আমরা মনে করি, বাংলাদেশে বাংলা ভাষাসহ অন্য যে সকল ভাষা রয়েছে, সকলের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা দেওয়া, সংরক্ষণ করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব।’
নিজেদের ভাষাশহীদ এবং দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের উত্তরসূরি বলে উল্লেখ করেন নাহিদ। তিনি বলেন, ‘যে সকল শহীদেরা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন, দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, আমরা তাঁদেরই উত্তরসূরি। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের সংগ্রাম, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৭ সালের আজাদীর লড়াই—আমরা সবকিছুকেই একই সুতায় গাঁথা মনে করি।’
একুশের প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এর কিছু সময় পর বিরোধীদলীয় নেতা জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে শহীদ বেদিতে ফুল দেন নাহিদ ইসলাম। এ সময় ১১ দলীয় জোটের সংসদ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এরপর এনসিপির প্রধান হিসেবে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আবারও শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান নাহিদ।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের নাহিদ ইসলাম বলেন, সামনের দিনগুলোতে ভাষা আন্দোলনের শহীদ, একাত্তরের শহীদ এবং চব্বিশের শহীদদের আত্মত্যাগ এবং লড়াইকে ধারণ করে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে, বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের লড়াই এনসিপি চালিয়ে যাবে।
মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ড. শফিকুর রহমান। শুক্রবার রাত ১২টা ২২ মিনিটে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শফিকুর রহমান।১৫ ঘণ্টা আগে
ব্রিটিশ-পাকিস্তানি পরাধীন আমলের শোষণমূলক রাষ্ট্রকাঠামো ও শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে স্বাধীন দেশের উপযোগী কাঠামো ও ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ রায় দিয়েছেন শ্রম-কর্ম-পেশাজীবী জনগণ। আজ শুক্রবার যুব বাঙালির কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেছে।১৮ ঘণ্টা আগে
২০২৬–২৮ কার্যকালের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এর মাধ্যমে নায়েবে আমির, সেক্রেটারি জেনারেল, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, নির্বাহী পরিষদ, কর্মপরিষদ ও দলীয় অভ্যন্তরীণ নির্বাচন কমিটির নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত করেছে দলটি।১৯ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে যাবেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও এ সময় তাঁর সঙ্গে যাবেন।২০ ঘণ্টা আগে