Ajker Patrika
রাজনীতি

বাংলাদেশকে বহু ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই: নাহিদ ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৫: ২২
বাংলাদেশকে বহু ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই: নাহিদ ইসলাম
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশকে বহুভাষিক এবং বহু সাংস্কৃতিক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চান বলে জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘বাংলাদেশকে বহুভাষিক, বহু সাংস্কৃতিক একটা দেশ হিসেবে আমরা গড়ে তুলতে চাই। আমরা মনে করি, বাংলাদেশে বাংলা ভাষাসহ অন্য যে সকল ভাষা রয়েছে, সকলের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা দেওয়া, সংরক্ষণ করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব।’

নিজেদের ভাষাশহীদ এবং দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের উত্তরসূরি বলে উল্লেখ করেন নাহিদ। তিনি বলেন, ‘যে সকল শহীদেরা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন, দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, আমরা তাঁদেরই উত্তরসূরি। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের সংগ্রাম, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৭ সালের আজাদীর লড়াই—আমরা সবকিছুকেই একই সুতায় গাঁথা মনে করি।’

একুশের প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এর কিছু সময় পর বিরোধীদলীয় নেতা জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে শহীদ বেদিতে ফুল দেন নাহিদ ইসলাম। এ সময় ১১ দলীয় জোটের সংসদ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এরপর এনসিপির প্রধান হিসেবে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আবারও শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান নাহিদ।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের নাহিদ ইসলাম বলেন, সামনের দিনগুলোতে ভাষা আন্দোলনের শহীদ, একাত্তরের শহীদ এবং চব্বিশের শহীদদের আত্মত্যাগ এবং লড়াইকে ধারণ করে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে, বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের লড়াই এনসিপি চালিয়ে যাবে।

বিষয়:

শহীদ মিনারএকুশে ফেব্রুয়ারিনাহিদ ইসলামএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাদের দপ্তর বণ্টন, কে কোন দায়িত্ব পেলেন

প্রধানমন্ত্রী তারেককে চিঠিতে কী বলেছিলেন মোদি, জানালেন জয়সওয়াল

শহরবাসীর কল্যাণে পরিচয় গোপন করে ২১ কেজি সোনা দান

পুলিশে শীর্ষ পদে বদল হতে পারে, ঢালাও বদলি নয়

দ্বীপে কামোন্মত্ত পুরুষদের অত্যাচারে পাহাড়চূড়া থেকে লাফ, বিলুপ্তির পথে স্ত্রী কচ্ছপ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

বাংলাদেশকে বহু ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই: নাহিদ ইসলাম

বাংলাদেশকে বহু ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই: নাহিদ ইসলাম

প্রথমবারের মতো শহীদ মিনারে ফুল দিলেন জামায়াত আমির

প্রথমবারের মতো শহীদ মিনারে ফুল দিলেন জামায়াত আমির

নির্দলীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে উচ্চকক্ষ গঠন চায় যুব বাঙালি

নির্দলীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে উচ্চকক্ষ গঠন চায় যুব বাঙালি

জামায়াতের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি, নেতৃত্বে যাঁরা

জামায়াতের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি, নেতৃত্বে যাঁরা