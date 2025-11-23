নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দেখতে পাচ্ছি না: নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে ধরনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) থাকা প্রয়োজন, সেটি ‘দেখা যাচ্ছে না’ বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, ‘নির্বাচনে যে ধরনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকার কথা, সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি না।’
রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে আজ রোববার এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
চট্টগ্রামে গতকাল শনিবার রাতে এক সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের আমিরে জামায়াত যদি থাকতেন এখানে, তাহলে আমি বলতাম, নির্বাচন শুধু জনগণ দিয়ে হয় না। আমি ন্যাশনালি বলব না। যার যার নির্বাচনী এলাকায়, প্রশাসনে যারা আছে, তাদের (প্রশাসনকে) অবশ্যই আমাদের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, আমাদের কথায় মামলা করবে।’
জামায়াত নেতা শাহজাহানের ওই বক্তব্য নিয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে—প্রশাসনকে কীভাবে দখল করতে হবে, প্রশাসনকে কীভাবে হাতে রাখতে হবে।’
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘ক্ষমতা বা আসনের জন্য এনসিপি কারও সঙ্গে সমঝোতা করবে না। আমাদের যদি কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা হয়, সেটা একটা নীতিগত জায়গা থেকে হতে হবে। কোনো ধরনের ক্ষমতার জন্য, আসনের জন্য আমরা কারও সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা করব না। আমরা যদি একটি আসনও না পাই, জাতীয় নাগরিক পার্টি তার যেই আদর্শ, তার যেই নীতি, তার যেই লক্ষ্য, তাতে অটুট থাকবে।’
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমাদের সম্ভাব্য প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন। এমনকি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মারধরের শিকার হতে হচ্ছে বলে শুনতে পাচ্ছি।’
তিনি বলেন, ‘একটি দল বলেছে, প্রশাসনে তাদের লোক থাকতে হবে। প্রশাসনে থাকা আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত লোকদের এখনো সরানো হয়নি। তাদের সরাতে হবে।’
নির্বাচন কমিশন থেকে এখন পর্যন্ত দলীয় প্রতীক শাপলা কলির নকশা এনসিপি পায়নি বলে জানান নাসীরুদ্দীন।
তিনি বলেন, ‘প্রতীকের নকশা না পাওয়ায় আমরা নির্বাচনী প্রচারণার কাজে নামতে পারছি না। এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি।’
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে জাতীয় পার্টি। বৈঠকে জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব দেন দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও কমনওয়েলথের পক্ষে নেতৃত্ব দেন কমনওয়েলথের মহাসচিব শার্লি আয়োরকর বচওয়েক। আজ রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
আজ রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে জাতীয় পার্টি।
বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয় ছিল—আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মাঠপর্যায়ের অবস্থা, রাজনৈতিক পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী প্রক্রিয়া।
বৈঠকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের অভিযোগ করে বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করছে না অন্তর্বর্তী সরকার।
জি এম কাদের আরও বলেন, ঐকমত্য কমিশন ও নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে জাতীয় পার্টিকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি।
বৈঠকে জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী, প্রেসিডিয়াম সদস্য মীর আবদুস সবুর আসুদ, ইঞ্জিনিয়ার মইনুর রাব্বি চৌধুরী, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মেজর (অব.) মো. মাহফুজুর রহমান, কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক মাহমুদ আলমসহ আরও অনেকে।
কমনওয়েলথের পক্ষে আরও ছিলেন কমনওয়েলথের আইনি উপদেষ্টা দিনুষা পণ্ডিত রত্ন ও সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা সার্থক রায়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশে সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপির প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বৈঠক শেষে মির্জা ফখরুল সাংবাদিকদের জানান, ভুটান বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করে। তিনি বলেন, যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, দেশটি সেই সরকারের সঙ্গে কাজ করবে।
বিএনপি মহাসচিব জানান, তাঁদের আলোচনায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও বেশ কিছু দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় স্থান পায়। তিনি আরও জানান, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্বালানিসহ দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হয়েছে।
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দিয়েছেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সেই ফুলের তোড়া হাসপাতালে নিয়ে খালেদা জিয়াকে দেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং জামায়াত আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা সফররত কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে জামায়াতে ইসলামীর পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। আজ রোববার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।
জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য এবং ভয়মুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ছাড়া জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ, গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করা, সব দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা, দেশের মানবাধিকার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনমূলক ভূমিকাসহ নানা বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়।
দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের নেতৃত্বে জামায়াতের প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন, প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, জামায়াত নেতা ব্যারিস্টার মীর আহমেদ বিন কাসেম আরমান।
