Ajker Patrika
রাজনীতি

নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দেখতে পাচ্ছি না: নাহিদ ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে রোববার সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম। ছবি: ফোকাস বাংলা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে ধরনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) থাকা প্রয়োজন, সেটি ‘দেখা যাচ্ছে না’ বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, ‘নির্বাচনে যে ধরনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকার কথা, সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি না।’

রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে আজ রোববার এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

চট্টগ্রামে গতকাল শনিবার রাতে এক সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের আমিরে জামায়াত যদি থাকতেন এখানে, তাহলে আমি বলতাম, নির্বাচন শুধু জনগণ দিয়ে হয় না। আমি ন্যাশনালি বলব না। যার যার নির্বাচনী এলাকায়, প্রশাসনে যারা আছে, তাদের (প্রশাসনকে) অবশ্যই আমাদের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, আমাদের কথায় মামলা করবে।’

জামায়াত নেতা শাহজাহানের ওই বক্তব্য নিয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে—প্রশাসনকে কীভাবে দখল করতে হবে, প্রশাসনকে কীভাবে হাতে রাখতে হবে।’

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘ক্ষমতা বা আসনের জন্য এনসিপি কারও সঙ্গে সমঝোতা করবে না। আমাদের যদি কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা হয়, সেটা একটা নীতিগত জায়গা থেকে হতে হবে। কোনো ধরনের ক্ষমতার জন্য, আসনের জন্য আমরা কারও সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা করব না। আমরা যদি একটি আসনও না পাই, জাতীয় নাগরিক পার্টি তার যেই আদর্শ, তার যেই নীতি, তার যেই লক্ষ্য, তাতে অটুট থাকবে।’

সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমাদের সম্ভাব্য প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন। এমনকি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মারধরের শিকার হতে হচ্ছে বলে শুনতে পাচ্ছি।’

তিনি বলেন, ‘একটি দল বলেছে, প্রশাসনে তাদের লোক থাকতে হবে। প্রশাসনে থাকা আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত লোকদের এখনো সরানো হয়নি। তাদের সরাতে হবে।’

নির্বাচন কমিশন থেকে এখন পর্যন্ত দলীয় প্রতীক শাপলা কলির নকশা এনসিপি পায়নি বলে জানান নাসীরুদ্দীন।

তিনি বলেন, ‘প্রতীকের নকশা না পাওয়ায় আমরা নির্বাচনী প্রচারণার কাজে নামতে পারছি না। এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি।’

বিষয়:

নির্বাচননির্বাচন কমিশননাহিদ ইসলামএনসিপি
