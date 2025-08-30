হাসপাতালে নুরকে দেখতে গেলেন বিএনপির ডা. রফিকুল

ঢামেক প্রতিনিধি
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছেন বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম। আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান তিনি। সেখানে নুরের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজ নেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন।
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডা. রফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘নুর একজন জুলাই যোদ্ধা।’ তিনি আরও বলেন, নুরকে চেনেন না এমন কেউ নেই এবং এই ঘটনার সময় যারা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরাও তাঁকে চেনে। তিনি এই ঘটনার একটি সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানান।
ডা. রফিকুল ইসলাম জানান, নুরের অবস্থা গুরুতর। মাথায় এবং নাকে তিনি গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। তাঁর চিকিৎসায় একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছেন বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম। আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান তিনি। সেখানে নুরের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজ নেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন।
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডা. রফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘নুর একজন জুলাই যোদ্ধা।’ তিনি আরও বলেন, নুরকে চেনেন না এমন কেউ নেই এবং এই ঘটনার সময় যারা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরাও তাঁকে চেনে। তিনি এই ঘটনার একটি সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানান।
ডা. রফিকুল ইসলাম জানান, নুরের অবস্থা গুরুতর। মাথায় এবং নাকে তিনি গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। তাঁর চিকিৎসায় একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
রাতে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। সকালেও মাথার সিটিস্ক্যান করানো হয়েছে। দেখা গেছে, তাঁর মাথার হাড় ভেঙে গেছে। এ ছাড়া নাকের হাড় ও ডান চোয়ালের হাড়ও ভেঙে গেছে। মাথার ভেতর রক্তক্ষরণ হয়েছে, তবে তা অতি সামান্য। তাঁর চোখ, মুখ ফোলা রয়েছে। চোখেও রক্ত জমে আছে। তবে শরীরের অন্যান্য স্থানে কোথাও আঘাত দেখা...২ ঘণ্টা আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা এবং কাকরাইলে সংঘটিত সহিংস ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল শুক্রবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমর ফেসবুক পোস্টে হামলার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের মধ্যে আহত সংগঠনটির সভাপতি নুরুল হক নুরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে নেয়া হয়েছে। শুক্রবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক।১১ ঘণ্টা আগে
মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, ‘বিএনপি সব শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চাকে ব্যাহত করে—এমন কোনো কর্মকাণ্ডকে বিএনপি সমর্থন করে না এবং সুস্থধারার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এমন হামলাকে আমরা নিন্দা জানাই।’১২ ঘণ্টা আগে