নুরের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ‘দৃশ্যমান’ কোনো ব্যবস্থা নেই: গণঅধিকার পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ‘দৃশ্যমান’ কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছে দলটি।
একই সঙ্গে ওই হামলাকারীদের বিচার, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ ও ফ্যাসিবাদের দোসর জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে আগামীকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে সর্বদলীয় সংহতি সমাবেশের ডাক দিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ।
আজ বৃহস্পতিবার দলটির দপ্তর সম্পাদক শাকিল উজ্জামানের পাঠানো বিবৃতিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, গত ২৯ আগস্ট গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দলের সভাপতি নুরুল হক নুর সংবাদ সম্মেলন করার সময় পুলিশ ও সেনাসদস্যরা তাঁকেসহ অন্য নেতা-কর্মীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা করে। সেই সঙ্গে দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হন। অনেকের অবস্থা গুরুতর। সরকারের পক্ষ থেকে বিচারের আশ্বাস দেওয়া হলেও হামলাকারীদের ভিডিও ফুটেজ থাকার পরও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় গণঅধিকার পরিষদ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
এতে বলা হয়, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সামনের সারির যোদ্ধা হিসেবে অবদান রেখেছেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পরও তাঁর মতো নেতার ওপর এমন নির্মম হামলা চালানো হয়েছে, যা ফ্যাসিবাদী শক্তির পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দেয়। এটি শুধু গণঅধিকার পরিষদের ওপর নয়, বরং সমগ্র জাতির গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হামলা। গণঅধিকার পরিষদ মনে করে, এই হামলার পেছনে আওয়ামী লীগের দোসর বাহিনী এবং জাতীয় পার্টির ষড়যন্ত্র রয়েছে, যা নয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ‘দৃশ্যমান’ কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছে দলটি।
একই সঙ্গে ওই হামলাকারীদের বিচার, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ ও ফ্যাসিবাদের দোসর জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে আগামীকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে সর্বদলীয় সংহতি সমাবেশের ডাক দিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ।
আজ বৃহস্পতিবার দলটির দপ্তর সম্পাদক শাকিল উজ্জামানের পাঠানো বিবৃতিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, গত ২৯ আগস্ট গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দলের সভাপতি নুরুল হক নুর সংবাদ সম্মেলন করার সময় পুলিশ ও সেনাসদস্যরা তাঁকেসহ অন্য নেতা-কর্মীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা করে। সেই সঙ্গে দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হন। অনেকের অবস্থা গুরুতর। সরকারের পক্ষ থেকে বিচারের আশ্বাস দেওয়া হলেও হামলাকারীদের ভিডিও ফুটেজ থাকার পরও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় গণঅধিকার পরিষদ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
এতে বলা হয়, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সামনের সারির যোদ্ধা হিসেবে অবদান রেখেছেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পরও তাঁর মতো নেতার ওপর এমন নির্মম হামলা চালানো হয়েছে, যা ফ্যাসিবাদী শক্তির পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দেয়। এটি শুধু গণঅধিকার পরিষদের ওপর নয়, বরং সমগ্র জাতির গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হামলা। গণঅধিকার পরিষদ মনে করে, এই হামলার পেছনে আওয়ামী লীগের দোসর বাহিনী এবং জাতীয় পার্টির ষড়যন্ত্র রয়েছে, যা নয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত।
শিবিরের অভিযোগ, ছাত্রদল নিজেদের অপরাধ ঢাকতে ছাত্রলীগের মতো দায় চাপানোর রাজনীতি করছে। পাশাপাশি তারা শিবিরের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালাচ্ছে। ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ ইসলাম ও সেক্রেটারি জেনারেল নজরুল ইসলাম সাদ্দাম গণমাধ্যমে পাঠানো এক যৌথ বিবৃতিতে এই অভিযোগ করেছেন।২০ মিনিট আগে
রাজাকার নিয়ে কথা বলার পর থেকে তাঁকে হেনস্তা করা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আবদুল কাদের। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা নাগাদ এক ফেসবুক পোস্টে এই অভিযোগ করেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
শুধু রাজনীতিতে নয়, অর্থনীতিতেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলে মনে করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের অডিটরিয়ামে ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান ১ম বর্ষ: যুগপৎ আন্দোলন শরিক দল’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।৩ ঘণ্টা আগে
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আওয়ামী লীগ কখনোই চায় না। যত বড় ষড়যন্ত্রই হোক, ফ্যাসিস্টরা যত অর্থই ব্যয় করুক না কেন, দেশে নির্বাচন হবেই। এর বিকল্প নেই।’৫ ঘণ্টা আগে