Ajker Patrika
> রাজনীতি

নুরের মাথা, নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে, বৈঠকে বসছে মেডিকেল বোর্ড

ঢামেক প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১১: ৩৪
সংঘর্ষের ঘটনায় গুরুতর আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংঘর্ষের ঘটনায় গুরুতর আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের মাথা, নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে। মাথায় রক্তক্ষরণ হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

আজ শনিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. মোস্তাক আহমেদ এসব তথ্য জানান।

হাসপাতালটির চতুর্থ তলার নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন আছেন নুর। তাঁর চিকিৎসায় একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ডা. মোস্তাক আহমেদ বলেন, শুক্রবার রাত ১১টা ২০ মিনিটের দিকে নুরুল হককে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। এ সময় রক্তাক্ত ও নাকের ভেতরে গজ ব্যান্ডেজ দেওয়া ছিল। আনার পরপরই তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়।

তিনি বলেন, রাতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সকালেও মাথার সিটিস্ক্যান করানো হয়েছে। দেখা গেছে, তাঁর মাথার হাড় ভেঙে গেছে। এ ছাড়া নাকের হাড় ও ডান চোয়ালের হাড়ও ভেঙে গেছে। মাথার ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তবে তা অতি সামান্য। তাঁর চোখ-মুখ ফোলা রয়েছে। চোখেও রক্ত জমে আছে। তবে শরীরের অন্যান্য স্থানে কোথাও আঘাত দেখা যায়নি।

সকালে নিউরোসার্জারি বিভাগ, নাক-কান-গলা বিভাগ, চক্ষু বিভাগ, ক্যাজুয়ালটি বিভাগের চিকিৎসকেরাসহ মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকেরা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তবে তাঁর কোনো অপারেশন লাগবে না বলে মনে করছে বোর্ড। যদিও এখনো তাঁকে শঙ্কামুক্ত বলা হচ্ছে না।

মেডিকেল বোর্ড নুরের চিকিৎসার পরবর্তী করণীয় নির্ধারণরর জন্য আজ বৈঠকে বসার কথা রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগণ অধিকার পরিষদবাংলাদেশের রাজনীতিনুরুল হক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

সুমনের উত্থান কাহিনি: ভবঘুরেকে হত্যা করে ভিডিও ছড়ান নিজেই

সুমনের উত্থান কাহিনি: ভবঘুরেকে হত্যা করে ভিডিও ছড়ান নিজেই

ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

ডিআরইউর ঘটনা নিয়ে কামাল আহমেদের ফেসবুক স্ট্যাটাস

ডিআরইউর ঘটনা নিয়ে কামাল আহমেদের ফেসবুক স্ট্যাটাস

সম্পর্কিত

হাসপাতালে নুরকে দেখতে গেলেন বিএনপির ডা. রফিকুল

হাসপাতালে নুরকে দেখতে গেলেন বিএনপির ডা. রফিকুল

নুরের মাথা, নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে, বৈঠকে বসছে মেডিকেল বোর্ড

নুরের মাথা, নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে, বৈঠকে বসছে মেডিকেল বোর্ড

নুরের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি তারেক রহমানের

নুরের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি তারেক রহমানের

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর