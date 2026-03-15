সিঙ্গাপুর রওনা হয়েছে মির্জা আব্বাসকে বহনকারী এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মির্জা আব্বাসকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হচ্ছে। আজ রোববার বেলা ১১টা ১৭ মিনিটে তাঁকে বহনকারী একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে উড্ডয়ন করে।
মির্জা আব্বাসের একান্ত সহকারী মিজানুর রহমান সোহেল বিষয়টি নিশ্চিত করে সংবাদমাধ্যমকে জানান, সিঙ্গাপুরে পৌঁছাতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটির আনুমানিক চার ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। সেখানে তাঁকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হবে। এই সফরে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সহধর্মিণী আফরোজা আব্বাস, জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা ইয়াসির আব্বাস এবং তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. জাফর।
এর আগে গত বুধবার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এই প্রবীণ রাজনীতিবিদকে। মিজানুর রহমান জানান, সেদিন ইফতারের পর পানি পান করার সময় হঠাৎ করেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও শারীরিক অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে দ্রুত বিদেশে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। মির্জা আব্বাসের দ্রুত আরোগ্য কামনায় দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন তাঁর পরিবার ও দলের নেতা-কর্মীরা।
চিত্রা পরিবহন লিমিটেড নামের একটি বাস কোম্পানির অংশীদারিত্ব ও আড়াই শ বাসের রুট পারমিট চাওয়ার অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ায় গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিল তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মহিদুল ইসলাম দাউদকে বহিষ্কার (দুই বছর) করেছে। আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।১৪ ঘণ্টা আগে
আজকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভের সঙ্গে এই ইফতারের আয়োজন। আমার কাছে এই স্তম্ভটি বাকি তিনটি স্তম্ভ সোজা রাখার ভ্যানগার্ড। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য– আমরা ফ্যাসিবাদের কবলে পড়ে...১৪ ঘণ্টা আগে
এনসিপির (জাতীয় নাগরিক পার্টি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিনকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় জামায়াতে ইসলামীপন্থী আইনজীবী শাহরিয়ার কবিরকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন এনসিপির নেতারা।১৪ ঘণ্টা আগে