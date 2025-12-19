Ajker Patrika
রাজনীতি

শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে: যুব বাঙালি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে: যুব বাঙালি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখ যোদ্ধা, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ও অদলীয় রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তার তারুণ্যের প্রতীক ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুব বাঙালি। সংগঠনটি বলছে, ওসমান হাদির মৃত্যুতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে। যা কি না জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঐক্যকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রের শামিল। এ বিষয়ে সব রাজনৈতিক দল ও সামাজিক শক্তিসমূহকে সতর্ক ও সংযত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

আজ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সংগঠনটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জাতীয়ভাবে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তাকে কাঠামোগত রূপ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশের রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও শ্রেণি-পেশার মানুষ রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল আগে থেকেই অভ্যুত্থানকারী শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।’

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আধিপত্যবাদবিরোধী ওসমান হাদির ওপর হামলা রাজনৈতিক সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও জাতীয় ঐক্যে ফাটলের ইঙ্গিত বহন করে, তাঁর মৃত্যুতে যখন জাতি পুনরায় ঐক্যের সুযোগ পেয়েছে তখন সেই সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠী নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে সংবাদমাধ্যম, সাংস্কৃতিক সংগঠনে অগ্নিসংযোগ এবং সাংবাদিক ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর হামলা চালাচ্ছে।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘ওসমান হাদি কখনোই সংবাদমাধ্যম কিংবা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াকে সমর্থন করতেন না, সুতরাং তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যারা এসব নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে—তারা কখনই ওসমান হাদিকে ধারণ করে না।’ এমন পরিস্থিতিতে ছাত্র-যুবসমাজ, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক শক্তিসমূহকে সতর্ক, সংযত ও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয় বিবৃতিতে।

বিষয়:

বিবৃতিইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: জুমা

ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: জুমা

উসকানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জামায়াত আমিরের

উসকানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জামায়াত আমিরের

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার হামলার ঘটনায় জামায়াত আমিরের তীব্র নিন্দা

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার হামলার ঘটনায় জামায়াত আমিরের তীব্র নিন্দা

ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক এনসিপির

ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক এনসিপির

রাজনীতি

ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: জুমা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: জুমা

ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক ফাতিমা তাসনিম জুমা। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এ তথ্য জানান।

ওই পোস্টে জুমা বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদিকে বহনকারী গাড়ি বিমানবন্দর থেকে হিমাগারের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে। সেখানে শহীদ ওসমান হাদিকে রেখে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মীরা শাহবাগে এসে অবস্থান নিবে। পরিবারের দাবির ভিত্তিতে শহীদ ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার এবং মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে বাদ জোহর জানাজার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার প্রেক্ষিতে আজকের পরিবর্তে আগামীকাল মিছিলসহ ভাইকে সেন্ট্রাল মসজিদে আনা হবে।’

ফাতিমা তাসনিম জুমা পোস্টে আরও লেখেন, ‘ছাত্র-জনতা আজ ও আগামীকাল শৃঙ্খলার সাথে আন্দোলন জারি রাখবেন; যেন কোনো গোষ্ঠী অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আন্দোলন স্তিমিত করতে না পারে—একই সাথে সহিংসতা করার সুযোগও না পায়।’

পোস্টে বলা হয়, ‘মরদেহ দেখার কোনো সুযোগ থাকবে না। সকলের নিকট শৃঙ্খলা বজায় রাখার এবং শহীদ ওসমান হাদির জন্য দোয়া পৌঁছানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।’

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বিমানবন্দরফেসবুকশাহবাগসহিংসতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে: যুব বাঙালি

শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে: যুব বাঙালি

উসকানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জামায়াত আমিরের

উসকানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জামায়াত আমিরের

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার হামলার ঘটনায় জামায়াত আমিরের তীব্র নিন্দা

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার হামলার ঘটনায় জামায়াত আমিরের তীব্র নিন্দা

ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক এনসিপির

ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক এনসিপির

রাজনীতি

উসকানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জামায়াত আমিরের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় ঐক্য ও নির্বাচন রক্ষায় কোনো উসকানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াত আমির শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান তিনি।

বিবৃতিতে শফিকুর রহমান বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদির শাহাদাতের পর দেশের ছাত্র-জনতার মধ্যে যে ক্ষোভ ও আবেগ সৃষ্টি হয়েছে, তা ন্যায্য ও বোধগম্য। কিন্তু এই ক্ষোভকে পুঁজি করে কোনো পক্ষ যদি নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে, তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা স্পষ্টভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করছি—এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিকল্পিতভাবে আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা হতে পারে।’

গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ এবং জনগণের কণ্ঠস্বর প্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, ‘আমাদের মনে রাখতে হবে যে, গণমাধ্যমের ওপর হামলা মানে গণতান্ত্রিক চর্চা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের ওপর আঘাত।’

যেকোনো ন্যায়সংগত আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, নইলে মূল লক্ষ্য অর্জন ব্যর্থ হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন শফিকুর রহমান। একই সঙ্গে তিনি শহীদ ওসমান হাদির হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

দেশের এই সংকটময় সময়ে সংযম, দায়িত্বশীলতা ও জাতীয় ঐক্যই হতে পারে সামনে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, ‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শহীদদের আত্মত্যাগের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব। আমরা সব দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা ও নাগরিককে ধৈর্য, সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার আহ্বান জানাচ্ছি।’

বিষয়:

গণমাধ্যমনির্বাচনজামায়াতে ইসলামীইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে: যুব বাঙালি

শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে: যুব বাঙালি

ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: জুমা

ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: জুমা

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার হামলার ঘটনায় জামায়াত আমিরের তীব্র নিন্দা

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার হামলার ঘটনায় জামায়াত আমিরের তীব্র নিন্দা

ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক এনসিপির

ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক এনসিপির

রাজনীতি

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার হামলার ঘটনায় জামায়াত আমিরের তীব্র নিন্দা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডা. শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি
ডা. শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি

প্রথম আলো, ডেইলি স্টার এবং প্রবীণ সম্পাদক নুরুল কবিরের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জামায়াত ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘প্রথম আলো, ডেইলি স্টার এবং প্রবীণ সম্পাদক নুরুল কবিরের ওপর হামলা ও অপপ্রচারের আমি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’

আজ শুক্রবার এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই নিন্দা জানান।

ওই পোস্টে জামায়াত আমির বলেন, ‘প্রথম আলো, ডেইলি স্টার এবং প্রবীণ সম্পাদক নুরুল কবিরের ওপর হামলা ও অপপ্রচারের আমি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। স্বাধীন গণমাধ্যম রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সুরক্ষা আমাদের সবাই মিলেই নিশ্চিত করতে হবে। ফ্যাসিবাদের আমলে যেভাবে গণমাধ্যমের উপর নগ্ন হামলা করা হতো সেই সংস্কৃতিতে আমরা ফিরতে চাই না। একই সাথে গণমাধ্যমগুলোর প্রতি আমার আহ্বান, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করুন এবং যেকোনো ধরনের ঘৃণামূলক প্রচারণা থেকে বিরত থাকুন।’

জামায়াত আমির আরও বলেন, হাইকমিশন কার্যালয়সহ কয়েকটি কালচারাল সেন্টারে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। একই সঙ্গে ধর্ম অবমাননা চরম অন্যায় ও গর্হিত কাজ। কেউ এই অন্যায় করলে আদালতের মাধ্যমে তার বিচার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু আইন হাতে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ময়মনসিংহে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। বিচার নিজ হাতে তুলে নেওয়া ইসলামের শিক্ষা নয়।

এ দেশের মূলধারার সকল ইসলামপন্থী দল ও সংগঠন নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী এবং কোনো অবস্থাতেই আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার পক্ষে নয়। পরিকল্পিত উপায়ে স্যাবোটাজ করার জন্যই কোনো পক্ষ এ কাজ করে থাকবে বলে আমাদের ধারণা। ঘটনা ঘটার পূর্বে কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নেওয়া এবং ঘটনা শুরু হওয়ার দীর্ঘ সময় পরও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এগিয়ে না আসা প্রমাণ করে— প্রশাসনের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা দোসররা এই স্যাবোটাজ পরিকল্পনার অংশ হয়ে থাকতে পারে। দেশবাসীকে আরও সতর্ক থাকতে হবে, কেউ যেন স্যাবোটাজ করার সুযোগ না পায়।

আমি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের পাশে দাঁড়ান এবং অবিলম্বে প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনুন। সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে দ্রুত সক্রিয় ও জবাবদিহিমূলক করে একটি নিরাপদ বাংলাদেশ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

দেশকে অস্থিতিশীল করার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। বিভাজনের সুযোগ নিয়েই আধিপত্যবাদ আমাদের ওপর সওয়ার হয়। আমরা যদি আজ ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি, তবে ওসমান হাদীর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে না। আসুন, বিভেদ ভুলে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলি। দেশের সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

শহীদ হাদীর রক্ত আমাদের ঐক্যবদ্ধ করুক। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। তিনি আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে হেফাজত করুন। আল্লাহ হাফেজ।

বিষয়:

প্রথম আলোজামায়াতহামলাজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে: যুব বাঙালি

শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে: যুব বাঙালি

ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: জুমা

ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: জুমা

উসকানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জামায়াত আমিরের

উসকানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জামায়াত আমিরের

ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক এনসিপির

ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক এনসিপির

রাজনীতি

ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক এনসিপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক এনসিপির

শরিফ ওসমান হাদিকে নির্মমভাবে হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে বিক্ষোভ-মিছিলটি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদা সারওয়ার নিভা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নাহিদা সারওয়ার নিভা জানিয়েছেন, ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলের সামনে থেকে এই বিক্ষোভ-মিছিল শুরু হবে। এতে তিনি নিজেও উপস্থিত থাকবেন।

বিষয়:

হত্যাঢাকাএনসিপিশরিফ ওসমান হাদি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে: যুব বাঙালি

শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে: যুব বাঙালি

ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: জুমা

ওসমান হাদিকে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: জুমা

উসকানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জামায়াত আমিরের

উসকানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জামায়াত আমিরের

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার হামলার ঘটনায় জামায়াত আমিরের তীব্র নিন্দা

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার হামলার ঘটনায় জামায়াত আমিরের তীব্র নিন্দা