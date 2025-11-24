ধর্মীয় মত বা ব্যাখ্যার বিতর্কের সমাধান সহিংসতা দিয়ে হতে পারে না: এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ধর্ম ও সম্প্রীতি সেল। গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এই নিন্দা জানানো হয়।
ধর্ম ও সম্প্রীতি সেলের সম্পাদক তারেক রেজা স্বাক্ষরিত বার্তায় বলা হয়েছে, মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে তাঁর সমর্থকদের ওপর সংঘটিত হামলা, ধাওয়া ও ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাকে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ধর্ম ও সম্প্রীতি সেল গভীর উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং দৃঢ়ভাবে নিন্দা জানাচ্ছে। এনসিপি স্পষ্ট করে জানিয়েছে, ‘যে মতবিরোধ বা অভিযোগই থাকুক—সহিংসতা, হয়রানি বা আইনহীনতার কোনো বৈধতা নেই।’
এনসিপি মনে করে, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে বাউল, ফকির, সুফি ও তাসাওফপন্থীসহ বিভিন্ন ধারার সমৃদ্ধ অবদান রয়েছে। এই বৈচিত্র্য রক্ষা করা মানে দেশের মানবিক রাষ্ট্রচিন্তা ও ঐতিহাসিক সম্প্রীতির ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করা। বার্তায় জোর দেওয়া হয় যে, ‘বাংলাদেশটা সবার—এখানে ভিন্নমতকে দমন নয়, বরং শোনা ও বোঝার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।’
বার্তায় আরও বলা হয়, ধর্মীয় মত বা ব্যাখ্যা নিয়ে ভিন্নতা বা বিতর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু তার সমাধানের পথ কখনোই সহিংসতা বা প্রতিশোধ হতে পারে না। এনসিপি উল্লেখ করেছে, দেশের দায়িত্বশীল আলেমসমাজ যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণ দাওয়াত, ধৈর্য ও সদাচরণের মাধ্যমে দ্বীনের শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যা দেশের জাতীয় ঐতিহ্য। সমাজে উত্তেজনা বা ভুল ব্যাখ্যা দেখা দিলে এই শান্তিপ্রিয় আলেমসমাজই মানুষকে সংযম ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধার পথে রাখার দায়িত্ব পালন করেন।
ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং শান্তিপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে এনসিপি। এসিপি দাবি জানিয়েছে—মানিকগঞ্জের ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত নিশ্চিত করে হামলাকারী ও উসকানিদাতাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে; অভিযোগ বা মতভিন্নতার সমাধান হবে আইন, ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে, কোনোভাবেই জনতা বা গোষ্ঠীর হাতে নয়; বাউল–ফকির–তাসাওফপন্থীসহ সব সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে। উসকানি, বিভাজন ও সহিংসতার রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে ধর্মীয় নেতা, নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সম্প্রীতি, সংযম ও পারস্পরিক সম্মানের পথ আরও শক্তিশালী করতে হবে।
এনসিপির অঙ্গীকার তুলে ধরে বার্তায় বলা হয়, অন্যায়ের প্রতিকার কখনোই অন্যায় দিয়ে হয় না; সহিংসতা প্রতিস্থাপিত হয় ন্যায়, ধৈর্য ও মানবিক আচরণে। এনসিপি সব সময় শান্তি, সংহতি ও আইনের শাসনের পক্ষে থাকবে। একটি নিরাপদ, মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজে রূপান্তর করতে সবাইকে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
বিভক্তির কারণে সাংবাদিকেরা নিজেরাই রাজনীতিকদের পকেটে ঢুকে যান বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেছেন, ‘আপনাদের তো অনেকগুলো ইউনিয়ন আছে। বিএফইউজে, ডিআরইউ, আবার দুই দলের দুই ভাগ আছে, তিন ভাগ। আপনারা নিজেরাই আজকে দলীয় হয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক দলগুলো আপনাদের কাউকে পকেটে নিতে চায়। আপনারা যদি পকেটে ঢুকে যান, তখন কিন্তু সমস্যা।’
আজ সোমবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এক মতবিনিময় সভায় মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন।
ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি) আয়োজিত মিডিয়া সংস্কার প্রতিবেদনের পর্যালোচনা শীর্ষক এই সেমিনারে গণমাধ্যম সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন বিএনপি মহাসচিব।
তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রতিশ্রুতি খুবই পরিষ্কার। আমরা ৩১ দফার মাধ্যমে স্পষ্ট করে বলেছি যে আমরা একটি স্বাধীন গণমাধ্যম দেখতে চাই এবং সেটি গড়ে তুলতে চাই। সে জন্যই আমরা তখনই একটি কমিশন গঠনের অঙ্গীকার করেছিলাম।’
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আমরা আশা করি, আমরা যদি জনগণের ভোটে সরকার গঠনের দায়িত্ব পাই, তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি অগ্রাধিকার দেব।’
তিনি বলেন, ‘বিএনপি যখনই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, তখনই গণমাধ্যমকে উন্নত ও উপযোগী করে তোলার জন্য নানা ব্যবস্থা নিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নানা সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল গণমাধ্যম। প্রায় ৪ মাসের আলোচনা শেষে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের যে সুপারিশ, তা নিয়েও আছে নানা পর্যবেক্ষণ। সম্প্রচার সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে সেসব পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় করছে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি)।’
মতবিনিময়ের ধারাবাহিকতায় চতুর্থ ধাপে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে এই মতবিনিময়ের আয়োজন করে বিজেসি। মতবিনিময়ে বিগত সময়ে গণমাধ্যমের পক্ষপাতমূলক অবস্থানের সমালোচনা করেন রাজনীতিকেরা।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় দিন আজ। রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন হলে সারা দেশ থেকে আসা মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে।
‘দেশ বদলাবে নতুন নেতৃত্বে’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই দিনব্যাপী এই সাক্ষাৎকার কার্যক্রম চলছে।
আজ সোমবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া এই সাক্ষাৎকার চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত। এর আগে গতকাল রোববার সকাল ৯টায় প্রথম দিনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরু হয়।
এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম জানান, ১০টি বিভাগ থেকে আগত মনোনয়নপ্রত্যাশীরা বিভাগ অনুযায়ী পৃথকভাবে সাক্ষাৎকারে অংশ নিচ্ছেন। পুরো কার্যক্রমে দলীয় নেতা-কর্মী ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের উপস্থিতিতে কনভেনশন হল প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।
এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল ৩৯১ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে খুলনা বিভাগ থেকে ৩০ জন, রাজশাহীর ৪২, চট্টগ্রামের ৪২, ঢাকার ৬৫, বরিশালের ৩১, রংপুরের ৪৩, ফরিদপুরের ৪১, ময়মনসিংহের ৪০, কুমিল্লার ৪৫ জন এবং সিলেটের ১২ জন।
সাক্ষাৎকার গ্রহণপ্রক্রিয়া আজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সূত্র জানায়, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের যোগ্যতা, দক্ষতা, রাজনৈতিক দর্শন, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং জনগণের সঙ্গে সংযোগ—এসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন করা হবে। এরপর চলতি মাসেই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা সম্ভব হবে বলে আশা করছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি।
মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এ ঘটনায় হামলাকারী ও উসকানিদাতাদের আইনের আওতায় আনার দাবিও জানিয়েছে তারা। গতকাল রোববার এনসিপির ধর্ম ও সম্প্রীতি সেল এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নিন্দা জানায়।
এনসিপির ধর্ম ও সম্প্রীতি সেলের সম্পাদক তারেক রেজা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে তাঁর সমর্থকদের ওপর সংঘটিত হামলা, ধাওয়া ও ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাকে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ধর্ম ও সম্প্রীতি সেল গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করেছে এবং দৃঢ়ভাবে নিন্দা জানাচ্ছে। যে মতবিরোধ বা অভিযোগই থাকুক—সহিংসতা, হয়রানি বা আইনহীনতার কোনো বৈধতা নেই।’
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে বাউল, ফকির, সুফি, তাসাওফপন্থীসহ বিভিন্ন ধারার সমৃদ্ধ অবদান রয়েছে উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই বৈচিত্র্য রক্ষা করা মানে আমাদের মানবিক রাষ্ট্রচিন্তা ও ঐতিহাসিক সম্প্রীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। বাংলাদেশটা সবার—এখানে ভিন্নমতকে দমন নয়, বরং শোনা ও বোঝার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
ধর্মীয় মত বা ব্যাখ্যা নিয়ে ভিন্নতা থাকতেই পারে এবং কখনো কখনো তা বিতর্কের সৃষ্টি করতেও পারে। কিন্তু তার উত্তরের পথ কখনোই সহিংসতা বা প্রতিশোধ হতে পারে না—জানিয়ে এনসিপির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ দেশের দায়িত্বশীল আলেমসমাজ যুগের পর যুগ যে শান্তিপূর্ণ দাওয়াত, ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও সদাচরণের মাধ্যমে দ্বীনের শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসছেন—এটি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। সমাজে উত্তেজনা বা ভুল ব্যাখ্যা দেখা দিলে এই শান্তিপ্রিয় আলেমসমাজই মানুষকে সংযম, শান্তি ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধার পথে রাখার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
ধর্ম ও সমাজের প্রশ্নে সহিংসতার কোনো স্থান নেই—এই নীতিতে যারা অবিচল থেকেছেন, আমরা তাদের এই অবস্থানের সঙ্গে একাত্ম। শান্তিপূর্ণ দাওয়াত ও জ্ঞানভিত্তিক সংলাপই দ্বীনের প্রকৃত রাহবারি—এ কথাটি আজ আরও বেশি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।
এনসিপি জানায়, মানিকগঞ্জের ঘটনাবলির নিরপেক্ষ, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত নিশ্চিত করে হামলাকারী ও উসকানিদাতাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।
অভিযোগ বা মতভিন্নতার সমাধান হবে আইন, ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে, কোনোভাবেই জনতা বা গোষ্ঠীর হাতে নয়।
বাউল-ফকির-তাসাওফপন্থীসহ সব সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে।
উসকানি, বিভাজন ও সহিংসতার রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে—ধর্মীয় নেতা, নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সম্প্রীতি, সংযম ও পারস্পরিক সম্মানের পথ আরও শক্তিশালী করতে হবে।
উল্লেখ্য, গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে মানিকগঞ্জ জেলা শহরের দক্ষিণ সেওতা এলাকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার বাউলশিল্পী আবুল সরকারের ভক্ত-অনুরাগীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এই হামলায় তিন ভক্ত-অনুরাগীসহ মোট চারজন আহত হন। আহত ভক্তরা হলেন জেলার শিবালয়ের শাকরাইল গ্রামের আবদুল আলীম (২৫), সিঙ্গাইরের তালেবপুর গ্রামের আরিফুল ইসলাম (২৯) ও হরিরামপুরের কামারঘোনা গ্রামের জহিরুল ইসলাম (৩২)। আহত অন্যজন হলেন সদর উপজেলার বরঙ্গাখোলা গ্রামের আবদুল আলীম (২৭)।
‘মানিকগঞ্জ জেলার সর্বস্তরের আলেম-ওলামা ও তৌহিদি জনতা’ ব্যানারে থাকা একদল ব্যক্তি এবং আবুল সরকারের ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘিরে এই ঘটনা ঘটে।
কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে জাতীয় পার্টি। বৈঠকে জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব দেন দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও কমনওয়েলথের পক্ষে নেতৃত্ব দেন কমনওয়েলথের মহাসচিব শার্লি আয়োরকর বচওয়েক। আজ রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
আজ রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে জাতীয় পার্টি।
বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয় ছিল—আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মাঠপর্যায়ের অবস্থা, রাজনৈতিক পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী প্রক্রিয়া।
বৈঠকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের অভিযোগ করে বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করছে না অন্তর্বর্তী সরকার।
জি এম কাদের আরও বলেন, ঐকমত্য কমিশন ও নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে জাতীয় পার্টিকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি।
বৈঠকে জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী, প্রেসিডিয়াম সদস্য মীর আবদুস সবুর আসুদ, ইঞ্জিনিয়ার মইনুর রাব্বি চৌধুরী, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মেজর (অব.) মো. মাহফুজুর রহমান, কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক মাহমুদ আলমসহ আরও অনেকে।
কমনওয়েলথের পক্ষে আরও ছিলেন কমনওয়েলথের আইনি উপদেষ্টা দিনুষা পণ্ডিত রত্ন ও সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা সার্থক রায়।
