ডিএনসিসির সাবেক কাউন্সিলর মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী নার্গিস গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ৫৯
হাজেরা খাতুন নার্গিস। ছবি: ডিএমপি
হাজেরা খাতুন নার্গিস। ছবি: ডিএমপি

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) সাবেক নারী কাউন্সিলর এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী হাজেরা খাতুন নার্গিসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার মধ্য রাতে গুলশানের শাহজাদপুর এলাকায় নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ‎

আজ বুধবার সকালে আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন ডিএমপির গুলশান বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আলী আহমেদ মাসুদ। ‎

তিনি বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের নিয়ে মিছিল-মিটিংয়ের অভিযোগে হাজেরা খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তারের পর তাকে থানায় নেওয়া হয়েছে।

‎হাজেরা খাতুন ২০২৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সংরক্ষিত নারী (০১,১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ড) কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন ধরে মহিলা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ডিএমপিমহিলা আওয়ামী লীগঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনডিএনসিসি
