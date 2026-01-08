Ajker Patrika
রাজনীতি

আমার মতো আর কারও না হোক—গুলিতে নিহত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার স্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৫৮
ঢাকা মেডিকেলে মর্গের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আজিজুর রহমান মুছাব্বিরের স্ত্রী সুরাইয়া বেগম। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা মেডিকেলে মর্গের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আজিজুর রহমান মুছাব্বিরের স্ত্রী সুরাইয়া বেগম। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীতে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার শিকার ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মুছাব্বিরের স্ত্রী সুরাইয়া বেগম বলেছেন, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত না হলে তাঁর মতো আরও অনেক পরিবার সর্বস্ব হারাবে। তিনি বলেন, ‘আমার মতো আর কারও যেন না হয়—এটাই চাই।’

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের সামনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সুরাইয়া বেগম বলেন, এই ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে, এখনো ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে। এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত না হলে অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নেবে, এমন আশা তাঁর।

স্বামীর শেষ কথার স্মৃতিচারণা করে সুরাইয়া বেগম বলেন, ‘গতকাল সন্ধ্যায় সে বলেছিল—এক কাপ কফি বানিয়ে দাও, নামাজ পড়ে বের হব। সেটাই ছিল তাঁর শেষ কথা।’

সুরাইয়া জানান, বাইরে গেলে মুছাব্বির খুব একটা ফোন করতেন না, কার সঙ্গে আছেন তা-ও জানাতেন না। কারণ, তাঁর মোবাইল ফোন নজরদারিতে ছিল।

কাউকে সন্দেহ করছেন কি না—এমন প্রশ্নে সুরাইয়া বেগম বলেন, নির্দিষ্ট করে কাউকে বলতে পারছি না। আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নই, সংসার সামলাতাম।

রাজনীতির পাশাপাশি মুছাব্বির কী করতেন? জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘২০ বছর ধরে তিনি পানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঢাকা শহরে এই ব্যবসা আমরাই শুরু করি। তিনি ২০২০ সালে কাউন্সিলর ছিলেন। এখন দল যা বলবে, সেটাই করবেন—তিন দিন আগেই আমাকে জানিয়েছিলেন।’

স্বামীহারা এই নারী জানান, তাঁদের সংসারে তিন সন্তান রয়েছে। ছোট ছেলে দশম শ্রেণিতে পড়ে, এক মেয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং বড় মেয়ে অনার্স তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত।

পুলিশ জানায়, বুধবার রাত ৮টার কিছু পরে কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ের হোটেল সুপারস্টারের পাশে আহসানউল্লাহ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের গলিতে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা মুছাব্বিরকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তেজগাঁও থানার ভ্যানশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান ব্যাপারী মাসুদও গুলিবিদ্ধ হন।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থানীয় লোকজন দুজনকে উদ্ধার করে বিআরবি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আজিজুর রহমান মুছাব্বিরকে মৃত ঘোষণা করেন।

মুছাব্বির জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে তাঁর কোনো সাংগঠনিক পদ না থাকলেও বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়ে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়।

মুছাব্বিরের পরিচিত মো. শাহিন জানান, দীর্ঘদিন ছাত্রদল ও বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে মুছাব্বির যুক্ত ছিলেন। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে তিনি কাউন্সিলর প্রার্থীও হয়েছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শরীয়তপুর সমিতির একটি অনুষ্ঠান শেষে স্টার কাবাবের গলি দিয়ে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেলে আসা কয়েকজন দুর্বৃত্ত মুছাব্বিরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে।

বিষয়:

গুলিবিএনপিহত্যাঢাকাখুনস্বেচ্ছাসেবক দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

জকসুতে ভিপি, জিএস ও এজিএস হলেন শিবির-সমর্থিত প্রার্থীরা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভেনেজুয়েলায় ‘গণতন্ত্রী’ মাচাদোর পরিবর্তে মাদুরো–ঘনিষ্ঠ দেলসিকেই কেন বেছে নিলেন ট্রাম্প

ভেনেজুয়েলায় ‘গণতন্ত্রী’ মাচাদোর পরিবর্তে মাদুরো–ঘনিষ্ঠ দেলসিকেই কেন বেছে নিলেন ট্রাম্প

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

চট্টগ্রামে চা বোর্ডের জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে আরএসআরএমের কারখানা

চট্টগ্রামে চা বোর্ডের জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে আরএসআরএমের কারখানা

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

সম্পর্কিত

আমার মতো আর কারও না হোক—গুলিতে নিহত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার স্ত্রী

আমার মতো আর কারও না হোক—গুলিতে নিহত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার স্ত্রী

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত না হলে ফ্যাসিবাদ ফিরে আসবেই: মনির হায়দার

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত না হলে ফ্যাসিবাদ ফিরে আসবেই: মনির হায়দার

দলীয় ডিসিদের প্রমাণ সংগ্রহ করছি, অপসারণের জন্য তালিকা দেব: তাহের

দলীয় ডিসিদের প্রমাণ সংগ্রহ করছি, অপসারণের জন্য তালিকা দেব: তাহের