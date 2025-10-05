হাসনাত-হাসিবউদ্দীনের নেতৃত্বে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ৭১ সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নবনির্বাচিত ৭১ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির তালিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন। দলের সভাপতি অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেনের অনুমোদনক্রমে এ কমিটি গঠন করা হয়।
গত শুক্রবার রাজধানীর জোয়ার সাহারার এসএকে মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনে এই কমিটি নির্বাচিত হয়। একই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের সংস্কার করা গঠনতন্ত্রও অনুমোদিত হয়।
আজ রোববার বিকেলে দলের মিডিয়া সমন্বয়ক এহসান আহমেদের পাঠানো এক বার্তায় এসব কথা জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, সংস্কার করা গঠনতন্ত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর মধ্যে দলের নামের শুরুতে ‘বাংলাদেশ’ শব্দ সংযোজন; জাতীয় সমন্বয় কমিটির পরিবর্তে ‘জাতীয় কমিটি’ গঠন; নির্বাহী কমিটিতে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক পদ্ধতি গ্রহণ; দ্রুততম সময়ে সব কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং কোনো ছাত্র, যুব, পেশাজীবী সংগঠন বা প্রবাসে শাখা না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ উল্লেখযোগ্য।
সম্মেলনে সারা দেশের ১৩০ কমিটির প্রায় ২০০ প্রতিনিধি যোগ দেন।
নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম। জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি হয়েছেন ব্যবসায়ী মাহবুবুর রহমান। সহসভাপতির দায়িত্বে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদ জামাল কাদেরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লাহ মহিউদ্দিন, আব্দুল জলিল, নাসিমা রহমান, চিনু কবির, সাইদুল খন্দকার সবুজ ও গোলাম শফিক।
সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ব্যবসায়ী সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন দিদার ভূঁইয়া। সহসাধারণ সম্পাদক হয়েছেন জাবেদ আহমেদ, ইউসুফ মজুমদার, আরিফ খান, সাজ্জাদ পারভেজ ও শফিকুল ইসলাম মোল্লা। দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ সোহেল।
এ ছাড়া সহসাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন হরিপদ দাশ নান্টু, সাজ্জাদুল করিম রিংকু, ঈশিতা ইয়াসমিন, জিয়াউল হক সুমন, মো. মহসিন ও রেজাউল ইসলাম রেজা।
দলের ছামিউল আলম রাসু দপ্তর সম্পাদক, নাইমুল ইসলাম নয়ন অর্থ সম্পাদক, এহসান আহমেদ মিডিয়া সম্পাদক, এ এইচ এম শাহীন ও মামুনুর রশীদ সহমিডিয়া সম্পাদক এবং রায়হান কবীর ন্যায়পাল নির্বাচিত হয়েছেন।
এ ছাড়া নিজামউদ্দিন ঠাকুর প্রচার ও প্রচারণা সম্পাদক; শামসুদ্দিন রাকিব সহপ্রচার ও প্রচারণা সম্পাদক; রুদ্রাক্ষ রায়হান শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক; হায়দার আলী সহশিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক; সাজ্জাদুর রহমান সংগঠন সমালোচক; জাকিয়া শিশির নারীবিষয়ক সম্পাদক; মনোয়ারা রহমান সহনারীবিষয়ক সম্পাদক, শেখ নাসির উদ্দিন ভূমিহীন, মৎসজীবী ও অবাঙালিবিষয়ক সম্পাদক; সামিউল হক চৌধুরী জনস্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক; কনক রহমান কৃষিবিষয়ক সম্পাদক; আরিফুল ইসলাম জুয়েল ও মো. তানজীর আলম সহকৃষিবিষয়ক সম্পাদক; মাসুম রহমান শিল্প-বাণিজ্য সম্পাদক; মো. মাসুদ রানা সহশিল্প-বাণিজ্য সম্পাদক; শামিনা স্বপ্নীল ও রাফায়েত হৃদয় আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক, হোসেন আলী পেয়ারা আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক; সিরাজুল ইসলাম মামুন ও জামিলুল করিম তরুণ সহ-আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক; মিন্টু মিয়া শ্রমবিষয়ক সম্পাদক; উম্মে হাবীবা মায়া সাংস্কৃতিকবিষয়ক সম্পাদক; খাইরুল মোমেন স্বপন সহসাংস্কৃতিকবিষয়ক সম্পাদক; সাহাবুদ্দিন কবিরাজ লিটন স্থানীয় সরকারবিষয়ক সম্পাদক; ইবনে সাঈদ রানা নদী, পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগবিষয়ক সম্পাদক এবং ফরিদুল ইসলাম ও সামছুল হক কাজল সহনদী, পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগবিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
দলের কার্যকরী সদস্যপদে খন্দকার হাবিব রাজা, আদিল আমজাদ হোসাইন, আবুল হোসেন অলি, আক্তারুজ্জামান আজাদ, এস এম নূর খান ফেরদৌস, হিরো মিয়া, এস এম রুবেল, মো. আব্দুল শুকুর মিয়া, সাজ্জাদুর রহমান, লিলি বেগম, ইয়াকুব আলী, সুমি আক্তার, মো. মহসিন মিয়া, মোহাম্মদ মিজান, মোহাম্মদ শামসুল সরদার ও শাহিন আলম নির্বাচিত হয়েছেন।
