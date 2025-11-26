ভোটের প্রচার: মিত্র ঠেকাতে কৌশলী বিএনপি

রেজা করিম, ঢাকা
দুই-আড়াই দশক ধরে একে অপরের মিত্র ছিল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। রাজপথের লড়াই আর ভোটের হিসাব মিলিয়েছে তারা একসঙ্গে। কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থান ও তার পরের পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছে সব হিসাব। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই দল দুটিই এখন পরস্পরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই ভোটের মাঠে এত দিন যারা একসুরে কথা বলেছে, এখন তারাই আক্রমণের তির ছুড়ছে একে-অপরকে লক্ষ্য করে। এ সবকিছু মাথায় রেখেই ভোটের প্রচারে কৌশল ঠিক করছে বিএনপি।
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স গতকাল মঙ্গলবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিএনপির সঙ্গে ভোটযুদ্ধে পারবে না জেনে জামায়াত বিএনপিকে নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আবার দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে নাকি জান্নাতে যাওয়া যাবে—এমন কথা বলেও ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে তারা।’
এই প্রচার ঠেকাতে বিএনপি কী কৌশল আঁটছে জানতে চাইলে এমরান সালেহ বলেন, ‘আমাদের সবকিছুই উন্মুক্ত, কোনো গুপ্ত মিশন নেই। আমাদের কৌশল একটাই—আমরা ভোটারদের কাছে যাচ্ছি, তাদের কাছে পরিকল্পনার কথা বলছি। আশা করছি জনগণ বিএনপিকেই বেছে নেবে।’
বিএনপি ও জামায়াতের আনুষ্ঠানিক গাঁটছড়ার শুরু মূলত ২০০১ সালের নির্বাচন সামনে রেখে চারদলীয় জোট গঠনের পর থেকে। সেই নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় যায় এই জোট। বিএনপির সঙ্গে মন্ত্রিসভায় স্থানও পায় জামায়াত। এরপর থেকে দল দুটি জোট ও সমঝোতার ভিত্তিতে যৌথভাবে পার করেছে নির্বাচনী বৈতরণী। যদিও ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর থেকে নানা কারণে দল দুটির সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। আর চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজনীতির মাঠে দল দুটির অবস্থান এখন সরাসরি মুখোমুখি। আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারছে না। জাতীয় পার্টি নির্বাচনে থাকতে পারবে কি না বা কীভাবে থাকবে, তা এখনো পর্যন্ত অস্পষ্ট। আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াত তাই এখন পরস্পরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।
কয়েক মাস ধরে দল দুটির নেতারা তাই পরস্পরকে সমানে আক্রমণ করে যাচ্ছেন। রাজনীতির ময়দানে কে কার কোন দুর্বলতা নিয়ে খোঁচা দেবেন, সেটারই মহড়া চলছে এখন। নির্বাচনের প্রচার যখন শুরু হবে, ভোট টানতে এই আক্রমণ আরও জোরালো হবে।
বিএনপির সূত্রগুলো বলছে, নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংকে নজর দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। আওয়ামী লীগের পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের ভোটও ঘরে আনতে চায় দলটি। এই চাওয়া পূরণ করতে ভোটের মাঠে জামায়াতের পক্ষ থেকে যেকোনোভাবে বিএনপিকে কাবু করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর বিপরীতে একাত্তরে জামায়াতের ভূমিকাকে সামনে টেনে আনছে বিএনপি।
ভোটের মাঠে পরাজিত করতে জামায়াতের দিক থেকে বিএনপিকে নিয়ে নানা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন দলটির নেতারা। ভোটার আকর্ষণ করতে জামায়াতের বিরুদ্ধে ধর্মকে ব্যবহারেরও অভিযোগ এনেছেন তাঁরা।
তবে অপপ্রচারের এসব কৌশলে বিএনপির জয়রথ ঠেকানো যাবে না বলে আত্মবিশ্বাসী দলের নেতারা। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জনগণের ফোকাস এবার বিএনপির দিকেই। এর আগেও জনগণ যখন সুযোগ পেয়েছে, বিএনপিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়েছে। এবার জনগণ সে সুযোগ পেয়েছে, কাজেই এবারও ব্যতিক্রম হবে না বলে আশা করি।’
নির্বাচনী কৌশলে বিএনপি এবার তরুণদের বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তরুণদের আকৃষ্ট করতে সভা-সেমিনার আয়োজনের পাশাপাশি তাদের জন্য বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি এরই মধ্যে দলের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও মহাসচিবসহ বড় নেতারা বিভিন্ন সভা ও কর্মসূচিতে তরুণদের উদ্দেশে নানা বক্তব্য দিয়ে তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন। নতুন ভোটারদের কথা উল্লেখ করে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান স্লোগান ঠিক করেছেন, ‘তারুণ্যের প্রথম ভোট ধানের শীষের পক্ষে হোক।’ তরুণদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ এবং তাদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনার কথা বলছে বিএনপি। একই সঙ্গে নারীদের কর্মপরিবেশ ও নানা সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতিও দিয়ে আসছে দলটি।
নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজ অনেক আগেই শুরু করেছে বিএনপি। রাষ্ট্র সংস্কারে তাদের দেওয়া ৩১ দফাতেই রয়েছে নির্বাচনী ইশতেহারের ইঙ্গিত। ২৩৭ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণার পর এখন ওই ৩১ দফাকে সামনে রেখেই জাতীয় নির্বাচনের ইশতেহার তৈরির কাজ করছেন দলের নীতিনির্ধারকেরা। নির্বাচনী প্রচারে সারা দেশে এবার লিফলেট বিতরণ করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি। গত সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে ওই বৈঠকে বিশদ আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।
লিফলেট বিতরণের এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে দলীয় সূত্র বলছে, আগামী দিনে রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে দেশ পুনর্গঠনে প্রতিটি সেক্টরে কর্মপরিকল্পনা দেশবাসীর সামনে লিফলেটের মাধ্যমে তুলে ধরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এসব লিফলেটে মোটা দাগে দেশের উন্নয়নে বিএনপির কর্মপরিকল্পনা, নাগরিকদের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কী কী পদক্ষেপ নেবে, রাষ্ট্র মেরামতে ৩১ দফাসহ নানা প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হবে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য খাত, কৃষি ও খাদ্য, শিল্প খাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রীড়া, প্রশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ প্রতিটি সেক্টরকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তুলে ধরে আলাদা লিফলেটের মাধ্যমে প্রচার করবে বিএনপি। প্রতিটি এলাকায় সুবিধা-অসুবিধা আর জনগণের চাওয়া-পাওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হবে লিফলেটে। এ ছাড়া তরুণ প্রজন্ম ও নারী ভোটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লিফলেটে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। এসব লিফলেট দেশের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যও নেতা-কর্মীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ থাকবে।
সূত্র আরও বলছে, লিফলেটে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতির বিপরীতে সব মত ও পথের সমন্বয়ে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, বৈষম্যহীন ও সম্প্রীতিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হবে। সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুসমন্বয় করার কথা থাকবে।
এ ছাড়াও বিশিষ্ট নাগরিক ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংসদে ‘উচ্চকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা’ প্রবর্তন করা; স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রতীক বাতিল করা; আগামী দিনে ইভিএম নয়, সব কেন্দ্রে পেপার-ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নিশ্চিত করা; বর্তমান বিচারব্যবস্থার সংস্কারের জন্য একটি ‘জুডিশিয়াল কমিশন’ গঠন এবং বিচারপতিদের অভিশংসন প্রশ্নে ‘সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল’ ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন করা; দেশের সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ নির্যাতনের অবসান ঘটানো; ‘ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার’—এই মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিটি ধর্মের মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হবে—লিফলেটে সাধারণ ভোটারদের কাছে এমন প্রতিশ্রুতি তুলে ধরতে পারে বিএনপি।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘দল এখন থেকেই পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু করেছে। বিএনপি প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রথম দিন থেকে আমাদের পারফর্ম করতে হবে। দেশকে নিয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।’
নারীদের পোশাক নিয়ে জামায়াতের উদ্দেশে ‘ভয় দেখানো হয়’ বলে মন্তব্য করেছেন দলটির আমির শফিকুর রহমান। তাঁর আশা, কল্যাণ রাষ্ট্রের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে নারীরা নিজেরাই শালীন পোশাক পরবেন।
আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর মিরপুরে রূপসী প্রো-অ্যাকটিভ ভিলেজ রোডে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াতের ঢাকা মহানগর উত্তর সমাবেশটির আয়োজন করে।
জামায়াত আমির বলেন, মায়েদের ব্যাপারে ভয় দেখানো হয়—জামায়াত ক্ষমতায় এলে সবাইকে একটা করে কালো চাদর পরাবে, শুধু চোখ খোলা রাখবে। ইসলামের বিধানে চোখ খোলা রাখাও আছে আবার মুখ খোলা রাখাও আছে। হ্যাঁ, কেউ যদি চোখও না ঢাকেন, মুখও না ঢাকেন—জামায়াতে ইসলামী কাউকে জোর করে বলবে না। এই কল্যাণ রাষ্ট্রের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে, আগ্রহী হয়ে নারীরাই সৌন্দর্যের শালীন পোশাক কবুল করে নেবেন, ইনশা আল্লাহ।
শফিকুর রহমান বলেন, ‘যাঁরা বলেছিলেন—‘‘আমরা পালাই না,’’ তারা জানেন না এখন কীভাবে কোথায় গেলেন। আমরা কোনো দিন এটা বলিনি যে, আমরা পালাই না... আমরা ফাঁসির রশি গলায় নিয়েছি, কিন্তু দেশ থেকে পালাইনি।’
জামায়াত আমির আরও বলেন, ‘আমরা সংস্কারের দিকে যতবার এগোতে চেয়েছি, কেউ না কেউ আমাদের কোমর ধরে পিছের দিকে টেনে রেখেছে, এটা চাই না, ওইটা চাই না, এটার দরকার নাই, শুধুমাত্র ইলেকশন। নির্বাচন তো আগেও হয়েছে, এই দেশের মানুষকে কল্যাণ এবং মুক্তি তো দিতে পারেনি। নির্বাচন অবশ্যই প্রয়োজন। তবে নির্বাচনের মতো নির্বাচন প্রয়োজন। পুরোনো স্টাইলে নির্বাচন দিয়ে দেশে কোনো কল্যাণ কেউ দিতে পারবে না।’
ক্ষমতায় গেলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার করেন জামায়াত আমির। এ ছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, সবার জন্য ন্যায়বিচার, ভাঙাচোরা অর্থনীতিকে পুনরায় গড়ার এবং আমূল পরিবর্তন করার অঙ্গীকারও করেন তিনি।
জামায়াত আমির বলেন, ‘দেশ আমাদের হাতে যদি পড়ে, আমাদের অঙ্গীকার—আমাদের মা-বোনদের নিরাপত্তা এবং তাঁদের সম্মানটুকু আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে নিশ্চিত করব, ইনশা আল্লাহ। এটা ঘরে, চলাচলে, কর্মস্থলে সব জায়গায় নিশ্চিত হবে, ইনশা আল্লাহ।’
ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা রাখাই দলের নীতি বলে জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। বাউল আবুল সরকার এবং তাঁর সমর্থকদের বিষয়ে এনসিপির একটি বিবৃতিকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুল ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলেও এতে অভিযোগ করা হয়।
এনসিপির ধর্ম ও সম্প্রীতি সেলের সম্পাদক তারেক রেজা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘বাউল আবুল সরকারের বক্তব্য এবং তাঁর জামিনের দাবিতে মানববন্ধন করা ব্যক্তিদের ওপর হামলা—দুটা আলাদা বিষয়। বাউল আবুল সরকারের বক্তব্যের কিছু অংশ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুভূতিতে প্রবলভাবে আঘাত দিয়েছে। ধর্ম অবমাননার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তা বর্তমানে বিচারাধীন।’
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘আমরা মনে করি, বিচারিক প্রক্রিয়াতেই এ বিষয়ে সমাধান হওয়া উচিত। মাননীয় আদালতের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বাসী যে এ ব্যাপারে যে আইন অনুযায়ী সঠিক ব্যবস্থা তাঁরা নেবেন। আমাদের আগের বিবৃতির উদ্দেশ্য কখনোই তাঁর বক্তব্যকে বৈধতা দেওয়া ছিল না। একই সঙ্গে, আমরা মনে করি, যেকোনো গোষ্ঠীর অহিংস উপায়ে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ বা মানববন্ধন করার অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর বলপূর্বক বাধা প্রদান ও হামলা তাদের রাজনৈতিক অধিকারের লঙ্ঘন। আমরা কেবল সেই হামলারই নিন্দা জানিয়েছি।’
এনসিপি কখনোই ধর্ম অবমাননাকে মতপ্রকাশের অধিকার বলেনি। তাদের বক্তব্যের অর্থ ছিল—যেসব সাংস্কৃতিক বা আধ্যাত্মিক চর্চা আইনের লঙ্ঘন করে না, রাষ্ট্রকে তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, এনসিপির অবস্থান ইসলাম বা কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। কয়েক দিন ধরে একটি গোষ্ঠী বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বলছে যে এনসিপি নাকি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এটি ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও রাজনৈতিক অপপ্রচার। আমাদের অবস্থান—এনসিপি কোনো ধর্মের অবমাননাকেই সমর্থন করে না। ধর্ম অবমাননা আইনত অপরাধ—এর বিচার আমরা চাই। ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা রাখা—এটাই এনসিপির নীতি।’
এনসিপি জানিয়েছে, ইসলামবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান দৃঢ়। এনসিপি যেমন ধর্মবিদ্বেষ বা ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে, অন্যদিকে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদেরও বিরুদ্ধে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘দেশের দায়িত্বশীল মূলধারার আলেম সমাজের ভূমিকার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা। আমরা বিশ্বাস করি—বাংলাদেশের মূলধারার আলেম সমাজই যুগের পর যুগ ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও শান্তিপূর্ণ দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজকে সংযম ও ন্যায়ের পথে রেখেছেন। ধর্ম নিয়ে বিভ্রান্তি বা ভুল ব্যাখ্যার পরিস্থিতিতে এই আলেম সমাজই মানুষকে উত্তেজনা থেকে ফিরিয়ে আনেন, আইনের প্রতি সম্মান শেখান এবং সহিংসতার পথ থেকে দূরে রাখেন।’
এনসিপি বলছে, ‘আমরা এই শান্তিপূর্ণ, দায়িত্বশীল ও ন্যায়ভিত্তিক দাওয়াতি ঐতিহ্যকে গভীর শ্রদ্ধা করি এবং সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। এভাবেই আমরা ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং রাষ্ট্রে আইনের শাসন—দুটিকেই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।’
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকা বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক আল মামুন আজ মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালের কেবিনে নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন তিনি।’
খালেদা জিয়া কবে বাসায় ফিরতে পারবেন, তা তাঁর শারীরিক সুস্থতার ওপর নির্ভর করছে বলে জানান এই চিকিৎসক।
গত রোববার রাতে গুলশানের বাসা ফিরোজা থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে আনা হয় খালেদা জিয়াকে। এরপর মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শক্রমে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি তাঁর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা চলছে।
খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি জানিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে মেডিকেল বোর্ডের নিবিড় তত্ত্বাবধানে বিএনপি চেয়ারপারসনের চিকিৎসা চলছে। খালেদা জিয়া তাঁর সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।
গত রোববার রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তির পর খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়টি তুলে ধরেন তাঁর চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক এফ এম সিদ্দিকী। একসঙ্গে অনেকগুলো সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে আনা হয় বলে জানান তিনি।
এফ এম সিদ্দিকী বলেন, ‘উনার চেস্টে ইনফেকশন হয়েছে। চেস্টে ইনফেকশন হওয়ায় একসঙ্গে উনার হার্ট এবং ফুসফুস আক্রান্ত হয়েছে। আমরা খুব দ্রুত উনাকে হাসপাতালে এনেছি। তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত যে পরীক্ষাগুলো করা দরকার, সেগুলো করে জরুরি যে চিকিৎসা দরকার সেটা দিয়েছি। এই মুহূর্তে উনি সর্বোচ্চ চিকিৎসা এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে আছেন।’
৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া বহু বছর ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন। গত ৭ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান তিনি। ১১৭ দিন সেখানে অবস্থান শেষে ৬ মে দেশে ফেরেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী।
খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া মাহফিল
এদিকে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে ঢাকায় দোয়া মাহফিল করেছে বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নয়াপল্টনে ভাসানী ভবনে জিয়া মঞ্চ ও বিকেলে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জিয়াউর রহমান সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
এ ছাড়া জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে ভাসানী ভবনে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তর জানায়, সারা দেশে বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের পক্ষ থেকে দলের চেয়ারপারসনের আশু সুস্থতার জন্য দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রশাসনের লোকেরা ‘আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, আমাদের কথায় মামলা করবে’— বিতর্কিত এই মন্তব্যের জন্য শাহজাহান চৌধুরীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ মঙ্গলবার দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার স্বাক্ষরিত নোটিশটি তাঁকে পাঠানও হয়েছে। জামায়াতের প্রচার বিভাগ গণমাধ্যমকে বিষয়টি জানায়।
জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীকে দেওয়া নোটিশে বলা হয়, বিগত ২২ / ১১ / ২০২৫ শনিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরীর জিইসি কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী দায়িত্বশীল সম্মেলনে আপনি বক্তব্য প্রদান করেছেন যে, ‘নির্বাচন শুধু জনগণ দিয়ে নয় যার যার নির্বাচনী এলাকায় প্রশাসনের যারা আছে, তাদের সবাইকে আমাদের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, আমাদের কথায় মামলা করবে।’
এতে আরও বলা হয়, ‘আপনার এই বক্তব্য বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। আমরা বক্তব্যটি দেখেছি, যা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা ও মূল স্পিরিটকে স্পষ্টভাবে ব্যাহত করেছে। আমরা মনে করি, প্রশাসন পূর্ণ পেশাদারিত্বের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন, এখানে আমাদের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে আপনি এই ধরনের সাংগঠনিক ভাবমর্যাদা ক্ষুন্নকারী ও শৃঙ্খলা বিরোধী বক্তব্য। রেখেছেন। যার ফলে আপনাকে কয়েকবার সতর্ক করা হয়েছে ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এমনকি মুহতারাম জামীরে জামায়াতও আপনাকে ডেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সতর্ক করেছেন। এতদসত্ত্বেও আপনার মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।’
এই বক্তব্য প্রকাশের পর প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর থেকে তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে উল্লেখ করে নোটিশে বলা হয়, দেশের কূটনৈতিক মহল থেকেও সরাসরি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। একই সাথে দেশ-বিদেশে আমাদের জনশক্তি এবা সাধারণ জনগণের মাঝেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই বক্তব্যের কারণে ইতোমধ্যে সংগঠনের ভাবমর্যাদা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা দলীয় গঠনতন্ত্র, নীতি, আদর্শ, শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক আচরণের পরিপন্থী।
গোলাম পরওয়ার স্বাক্ষরিত নোটিশে আরও বলা হয়, ‘সম্মানিত আমীরে জামায়াতের নির্দেশে আপনাকে এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে যে, কেন আপনার ব্যাপারে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না— তার লিখিত জবাব আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে দিতে হবে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে দলীয় গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।’
