Ajker Patrika
> রাজনীতি

এই সময়ে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের কোনো অংশ থেকে শিরোনাম না করতে মির্জা ফখরুলের অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৭
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘এই সময়’-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকার থেকে কোনো অংশ ব্যবহার করে সংবাদ বা শিরোনাম না করতে আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

এর আগে, ২২ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৮টার দিকে ‘বিএনপি-জামায়াকে ভারত কেন এক বন্ধনীতে রাখছে’ শীর্ষক শিরোনামে মির্জা ফখরুলের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে এই সময়। তবে ওই সাক্ষাৎকারটিতে মির্জা ফখরুলের কিছু অস্বাভাবিক বক্তব্য লক্ষ করা যায়।

এ বিষয়ে দলকে অবহিত করলে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, ‘আমি নিউজ দেখে মহাসচিবের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং নিউজ লিংকটি পাঠিয়েছি। আমাকে জানিয়েছেন, সাক্ষাৎকারে এ ধরনের কথা তিনি বলেননি।’

শায়রুল কবির আরও বলেন, ‘আপনারা এই সাক্ষাৎকার থেকে কোনো অংশ ব্যবহার করে এ ধরনের শিরোনাম না করার জন্য মহাসচিবের নির্দেশে অনুরোধ করছি।’

৩০ আসন: কলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত ফখরুলের বক্তব্যের নিন্দা জামায়াতের৩০ আসন: কলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত ফখরুলের বক্তব্যের নিন্দা জামায়াতের

বিষয়:

বিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররাজনীতিবিদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ডাকসুর দুই ভোটকেন্দ্রের ফুটেজ চেয়ে সুর্মী চাকমার আবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

এই সময়ে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের কোনো অংশ থেকে শিরোনাম না করতে মির্জা ফখরুলের অনুরোধ

এই সময়ে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের কোনো অংশ থেকে শিরোনাম না করতে মির্জা ফখরুলের অনুরোধ

আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করল অন্যায়ের জন্য তাদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই—নিউইয়র্ক বিমানবন্দরের ঘটনায় মির্জা ফখরুল

আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করল অন্যায়ের জন্য তাদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই—নিউইয়র্ক বিমানবন্দরের ঘটনায় মির্জা ফখরুল

৩০ আসন: কলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত ফখরুলের বক্তব্যের নিন্দা জামায়াতের

৩০ আসন: কলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত ফখরুলের বক্তব্যের নিন্দা জামায়াতের

গালির জবাবে দোয়া হবে আমাদের কর্মসূচি: জামায়াত আমির

গালির জবাবে দোয়া হবে আমাদের কর্মসূচি: জামায়াত আমির