Ajker Patrika
রাজনীতি

ইসলামী আন্দোলনের আমিরের বাসায় তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ইসলামী আন্দোলনের আমিরের বাসায় তারেক রহমান
আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে রাজধানীর বেইলি রোডে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির রেজাউল করিমের বাসায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ রেজাউল করিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর বাসায় গেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে রাজধানীর বেইলি রোডে রেজাউল করিমের বাসায় সাক্ষাৎ ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়:

বাংলাদেশবিএনপিআন্দোলনরাজধানীতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

রাষ্ট্রপতি পদে সাহাবুদ্দিনের উত্তরসূরির খোঁজে বিএনপি

কে হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

সম্পর্কিত

সরকার গঠনের আগেই আন্দোলনের ডাক দেশের জন্য ভালো লক্ষণ নয়: হাফিজ উদ্দিন আহমদ

সরকার গঠনের আগেই আন্দোলনের ডাক দেশের জন্য ভালো লক্ষণ নয়: হাফিজ উদ্দিন আহমদ

অনিয়মের নির্বাচনে জিতে হামলা-ধর্ষণ ফ্যাসিবাদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে: গোলাম পরওয়ার

অনিয়মের নির্বাচনে জিতে হামলা-ধর্ষণ ফ্যাসিবাদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে: গোলাম পরওয়ার

ইসলামী আন্দোলনের আমিরের বাসায় তারেক রহমান

ইসলামী আন্দোলনের আমিরের বাসায় তারেক রহমান

সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নিয়ে সালাহউদ্দিন বললেন, ‘এতগুলো হয়—এর পরে, হলে হতে পারে’

সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নিয়ে সালাহউদ্দিন বললেন, ‘এতগুলো হয়—এর পরে, হলে হতে পারে’