আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় কার্যালয় থেকে বের হলেন জি এম কাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে জাপা ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় জাপার চেয়ারম্যান জি এম কাদের তাঁর দলীয় কার্যালয়ে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় তাঁকে সেখান থেকে বের করে আনা হয়। এ সংঘর্ষে গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নুরুল হক নুর মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন।
এর আগে আজ শুক্রবার বিকেলে রাষ্ট্র পুনর্গঠন ও ফ্যাসিবাদ নির্মূলের দাবিতে বিজয়নগর কার্যালয়ের সামনে একটি সমাবেশ করে গণঅধিকার পরিষদ। সমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগের দোসরদের রাজনৈতিকভাবে নিষিদ্ধ করা, তাদের নিবন্ধন বাতিল ও ফ্যাসিবাদীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়।
সমাবেশ শেষে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা বিজয়নগর মোড় থেকে পল্টনমুখী একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। এ সময় তাঁরা জাতীয় পার্টিকেও রাজনৈতিকভাবে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন। মিছিলটি কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পৌঁছালে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।
সংঘর্ষ চলাকালে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা জাপা কার্যালয়ের সামনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও সড়কে আগুন জ্বালিয়ে দেন। এই উত্তেজনার মধ্যে সন্ধ্যা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রায় পাঁচ ঘণ্টা জি এম কাদের দলীয় কার্যালয়ে অবরুদ্ধ ছিলেন। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় নেতা-কর্মীরা তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন।
