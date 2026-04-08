Ajker Patrika
রাজনীতি

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে লেখালেখি করলে আবারও গ্রেপ্তার শুরু হচ্ছে: আসিফ মাহমুদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ এপ্রিল ২০২৬, ০০: ১১
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্টের কারণে আবারও গ্রেপ্তার শুরু হয়েছে উল্লেখ করে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেছেন, ফেসবুকে পোস্ট করার জন্য আবার গ্রেপ্তার শুরু হয়ে গেছে। বেশির ভাগ ঘটনাই ঘটছে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে লেখালেখি করার ফলে।

আজ বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে অনুষ্ঠিত ‘অধ্যাদেশ বাতিল এবং গণভোট অস্বীকারের রাজনীতি: সংসদীয় স্বৈরতন্ত্রের যুগে বাংলাদেশ’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় তিনি এ মন্তব্য করেন। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটি এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনার বিরুদ্ধে যদি কিছু লেখা না যায়, তাহলে আপনি সংসদে দাঁড়িয়ে বলে দেন, আমার বিরুদ্ধে কিছু লেখা যাবে না, লিখলে গ্রেপ্তার করা হবে। অথবা একটা আইন করে দেন—কোনো সমালোচনা করা যাবে না, কোনো কথা বলা যাবে না, রসিকতাও করা যাবে না।’

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘বিএনপি যত খারাপ কাজ করবে, যতজন বিরোধী কাজ করবে, সেটা দ্রুতই করে ফেলুক। কারণ, আমরা আবারও ১৫-২০ বছর অপেক্ষা করতে চাই না।’

তরুণ এ সাবেক উপদেষ্টা বলেন, ‘২৮ জন বিচারককে শোকজ দেওয়া হয়েছে। বিচারকগণ তাঁদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কিছু ডিসকাশন করছিলেন, যেটার স্ক্রিনশট সরকারের পছন্দ হয়নি। ফলে সরকার তাঁদের ওই স্ক্রিনশটের ভেতরে শোকজ দিয়ে বোঝালেন, রায় তো আমাদের পছন্দের বাইরে দিতেই পারবেন না। আপনারা নিজেদের মধ্যে কোনো আলোচনা বা টেক্সটিংও করতে পারবেন না, যেটা সরকারের পছন্দ হবে না। এটা একটা ইন্ডিকেশন যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ কীভাবে চলতে যাচ্ছে।’

সংসদের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়ার ফলে এই সংসদ একটা অকার্যকর সংসদ হয়ে গেছে। সংসদ সদস্যরা কথা বললেও তার কোনো বাস্তবায়ন নেই। বিরোধী দল হিসেবে আমাদের রাজপথে নামতে হচ্ছে।’

আলোচনায় আরও অংশ নেন সুজনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার, অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দিলারা চৌধুরী, ব্যারিস্টার আবু হেনা রাজ্জাকী, ভয়েস ফর রিফর্মের সহ–আহ্বায়ক ফাহিম মাশরুর, এনসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন, সারোয়ার তুষার, মনিরা শারমিন প্রমুখ।

আলোচনা সভাগোলটেবিলআলোচনাআসিফ মাহমুদএনসিপি
আ.লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশ: শেষ মুহূর্তে সময় চাইলেন বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার বললেন—সুযোগ নেই

ইরানের ১০ দফা প্রস্তাব—শান্তির রূপরেখা নাকি ট্রাম্পের জন্য কূটনৈতিক ফাঁদ

হরমুজ প্রণালিতে কি ইরানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলো

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ রেখেই সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ সংসদে পাস

যুদ্ধবিরতি: হরমুজ থেকে টোল আদায় করবে ইরান-ওমান

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

২৮ বিচারককে শোকজ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোথায়—প্রশ্ন হাসনাতের

সংসদে তেল থাকলে কী হবে, পাম্পে পাই না: এনসিপির এমপি আল আমিন

ট্রাইব্যুনাল নিয়ে ফেসবুক পোস্ট সাবেক ছাত্রলীগ নেতার, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

