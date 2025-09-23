Ajker Patrika
> রাজনীতি

আখতার-জারার ওপর হামলায় প্রশাসনের কর্মকর্তারা জড়িত: নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ফাইল ছবি
জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ফাইল ছবি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারার ওপর হামলার ঘটনায় ‘প্রশাসনের কর্মকর্তারা জড়িত’ বলে অভিযোগ করেছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘নিউইয়র্কে বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় আখতার হোসেন এবং তাসনিম জারাকে লক্ষ্য করে হামলা ও ভর্ৎসনা করা হয়। এর আগে মাহফুজ আলমের ওপর হামলা হয়। এগুলোর সঙ্গে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জড়িত। ভেতর থেকে তথ্য লিক (পাচার) করা হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেই এ রকম ঘটনা ঘটছে।’

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে গতকাল সোমবার বিকেলে জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী আখতার হোসেন ও তাসনিম জারা।

সে সময় বিমানবন্দরের ৪ নম্বর টার্মিনাল থেকে বের হওয়ার সময় আখতার হোসেনকে যুবলীগ কর্মী মিজানুর রহমান ডিম ছোড়েন বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। সেখানে আগে থেকে অবস্থান করা আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও সমর্থকেরা তাসনিম জারাকে ধাক্কা দেন বলেও জানান তাঁরা।

আজ সংবাদ সম্মেলনে এনসিপি আহ্বায়ক বলেন, ‘আমরা তো যেতে চাইনি। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আহ্বানে আমরা রাজি হয়েছিলাম। প্রতিনিধিদলে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকার এবং প্রশাসনের। এটি নিশ্চিত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এই হামলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; ধারাবাহিকভাবে এগুলো ঘটানো হচ্ছে।’

নাহিদ মনে করেন, সরকারের পক্ষ থেকে বারবার আওয়ামী লীগের বিচার করার কথা বলা হলেও তা না করায় হামলার ঘটনা ঘটছে।

তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনার কোনো সুযোগ নেই। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনার অথবা আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করার কোনো সুযোগ নেই। যারা এটা করার চেষ্টা করবে, জনগণ তাদের বিরুদ্ধেই দাঁড়াবে। তাদের রাজনীতি বাংলাদেশ থেকে না-ই হয়ে যাবে।’

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদা সারওয়ার নিভা, যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাজনূভা জাবীন প্রমুখ।

বিষয়:

বিমানবন্দররাজনীতিবিদহামলানাহিদ ইসলামনিউইয়র্কএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

ডাকসুর দুই ভোটকেন্দ্রের ফুটেজ চেয়ে সুর্মী চাকমার আবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

৩০ আসন: কলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত ফখরুলের বক্তব্যের নিন্দা জামায়াতের

৩০ আসন: কলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত ফখরুলের বক্তব্যের নিন্দা জামায়াতের

গালির জবাবে দোয়া হবে আমাদের কর্মসূচি: জামায়াত আমির

গালির জবাবে দোয়া হবে আমাদের কর্মসূচি: জামায়াত আমির

প্রধান উপদেষ্টা রাজনৈতিক নেতাদেরকে নিরাপত্তাহীনতায় ঠেলে দিয়েছেন: ইসলামী আন্দোলন

প্রধান উপদেষ্টা রাজনৈতিক নেতাদেরকে নিরাপত্তাহীনতায় ঠেলে দিয়েছেন: ইসলামী আন্দোলন

আখতার-জারার ওপর হামলায় প্রশাসনের কর্মকর্তারা জড়িত: নাহিদ ইসলাম

আখতার-জারার ওপর হামলায় প্রশাসনের কর্মকর্তারা জড়িত: নাহিদ ইসলাম