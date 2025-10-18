জুলাই সনদে কাল স্বাক্ষর করবে গণফোরাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই জাতীয় সনদে আগামীকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) স্বাক্ষর করবে গণফোরাম। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে দলটির দুজন প্রতিনিধি সনদে সই করবেন।
এর আগে গতকাল শুক্রবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিলেও স্বাক্ষর করেনি গণফোরাম।
আজ শনিবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা পবন চৌধুরী খুদেবার্তায় জানান, রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ স্বাক্ষর করবে গণফোরাম।
জুলাই জাতীয় সনদে আগামীকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) স্বাক্ষর করবে গণফোরাম। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে দলটির দুজন প্রতিনিধি সনদে সই করবেন।
এর আগে গতকাল শুক্রবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিলেও স্বাক্ষর করেনি গণফোরাম।
আজ শনিবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা পবন চৌধুরী খুদেবার্তায় জানান, রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ স্বাক্ষর করবে গণফোরাম।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক এবং সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যাঁরা নির্বাচিত হবেন, তাঁরা আমাদের সংসদকে সত্যিকার অর্থে প্রাণবন্ত করে গড়ে তুলবেন, অর্থবহ করবেন এবং সেই সংসদ হবে আমাদের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। এভাবে আমরা যেন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে৩৪ মিনিট আগে
জুলাই যোদ্ধাদের স্বৈরাচারের দোসর বলাটা গুরুতর অসৌজন্যতা হিসেবেই বিবেচিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শনিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তিনি এমনটি লেখেন।৪০ মিনিট আগে
নানা আলোচনার মধ্যেই হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় হাত মিলিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। এ সময় দোয়া বিনিময়ও করেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানস্থলে বিশৃঙ্খলার জন্য ‘বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী’ জড়িত বলে দাবি করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত কেউ থাকতে পারে না।৪ ঘণ্টা আগে