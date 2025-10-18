Ajker Patrika
জুলাই সনদে কাল স্বাক্ষর করবে গণফোরাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জুলাই জাতীয় সনদে আগামীকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) স্বাক্ষর করবে গণফোরাম। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে দলটির দুজন প্রতিনিধি সনদে সই করবেন।

এর আগে গতকাল শুক্রবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিলেও স্বাক্ষর করেনি গণফোরাম।

‘ভুল-বোঝাবুঝির কারণে’ সনদে সই করেনি গণফোরাম‘ভুল-বোঝাবুঝির কারণে’ সনদে সই করেনি গণফোরাম

আজ শনিবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা পবন চৌধুরী খুদেবার্তায় জানান, রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ স্বাক্ষর করবে গণফোরাম।

বিষয়:

গণফোরামজাতীয় ঐকমত্য কমিশনজুলাই সনদ
