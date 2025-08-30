নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীরা। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় রূপায়ণ টাওয়ারের সামনে থেকে এ বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়।
‘জুলাইয়ের বিপ্লবীরা এক হও, লড়াই করো’, ‘যে হাত হামলা করে, সে হাত গুঁড়িয়ে দাও’, ‘দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত’ ইত্যাদি স্লোগান দিচ্ছেন তাঁরা।
এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা, সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদসহ কেন্দ্রীয় নেতা ও দলের কর্মীরা মিছিলে অংশ নিচ্ছেন।
হান্নান মাসউদ বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযোদ্ধা ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ তাঁর দলের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, আ.লীগ ও জাতীয় পার্টির বর্বর হামলার প্রতিবাদে এ বিক্ষোভ মিছিল।
তাসনিম জারা বলেন, ‘নুরুল হক নুরের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। এ হামলা প্রমাণ করে, জুলাই এখনো শেষ হয় নাই।’
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীরা। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় রূপায়ণ টাওয়ারের সামনে থেকে এ বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়।
‘জুলাইয়ের বিপ্লবীরা এক হও, লড়াই করো’, ‘যে হাত হামলা করে, সে হাত গুঁড়িয়ে দাও’, ‘দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত’ ইত্যাদি স্লোগান দিচ্ছেন তাঁরা।
এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা, সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদসহ কেন্দ্রীয় নেতা ও দলের কর্মীরা মিছিলে অংশ নিচ্ছেন।
হান্নান মাসউদ বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযোদ্ধা ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ তাঁর দলের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, আ.লীগ ও জাতীয় পার্টির বর্বর হামলার প্রতিবাদে এ বিক্ষোভ মিছিল।
তাসনিম জারা বলেন, ‘নুরুল হক নুরের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। এ হামলা প্রমাণ করে, জুলাই এখনো শেষ হয় নাই।’
শুক্রবার দিবাগত রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি বলেন, ‘এ হামলার নির্দেশদাতাকে চিহ্নিত করতে সরকারকে ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হলো। কার নির্দেশে পুলিশ আমাদের ওপর হামলা করল, তার বিচার করতে হবে।’৫ মিনিট আগে
জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ একাধিক নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।৮ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তবে তাঁর এ নিন্দা জানানোকে কটাক্ষ করেছেন হাসনাত আবদুল্লাহসহ এনসিপির একাধিক নেতা।১ ঘণ্টা আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটার পর কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। আজ শুক্রবার রাতে নিজের ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ হামলার নির্দেশদাতার পরিচয় চেয়েছেন এবং এর জবাব সেনাপ্রধানকে...১ ঘণ্টা আগে