প্রবাসে শক্তি বাড়াতে ‘গ্লোবাল ডায়াস্পোরা সেল’ গঠন করল এনসিপি, নেতৃত্বে আলাউদ্দীন মোহাম্মদ

প্রবাসী ও অভিবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করতে ‘গ্লোবাল ডায়াস্পোরা সেল’ গঠন করেছে দলটি। আজ মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে এই সেল গঠনের তথ্য জানানো হয়।
এনসিপির গ্লোবাল ডায়াস্পোরা সেলের প্রধান করা হয়েছে যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদকে। সেলের সদস্য হিসেবে রয়েছেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক এহতেশাম হক, এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব আকরাম হোসেন সিএফ, যুগ্ম সদস্যসচিব রাফে সালমান রিফাত এবং যুগ্ম মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) ও সহদপ্তর সম্পাদক সাদিয়া ফারজানা দিনা।
এনসিপি জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দলটির প্রবাসীদের সংগঠন ‘এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের’ দেখভাল করবে নবগঠিত গ্লোবাল ডায়াস্পোরা সেল। ২৬টি দেশে এরই মধ্যে কমিটি করেছে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স। বিগত জাতীয় নির্বাচনে গণভোটে হ্যাঁ-এর পক্ষে প্রচারণা ও দলের জন্য আর্থিক অনুদান সংগ্রহসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স।
নবগঠিত সেলের প্রধান আলাউদ্দীন মোহাম্মদ এনসিপির আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক সেলের সহপ্রধান হিসেবেও রয়েছেন। সম্প্রতি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এনসিপির আহ্বায়ক পদ ছেড়ে দিয়ে দলের অভ্যন্তরে ত্যাগের রাজনীতির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন তিনি। এর ফলে তাঁকে প্রবাসীদের মধ্যে এনসিপির বিস্তার ঘটানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
জুলাই পরবর্তী নতুন সরকার আসার পরেও আমরা আজ পর্যন্ত শাহবাগের বিচার করতে পারিনি। ফ্যাসিবাদবিরোধী সবাই এই শাহবাগী শক্তির ভিকটিম। বিভিন্ন সময়ে তারা আল্লাহ-রাসুল নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছে। শাহবাগকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ফ্যাসিস্ট হাসিনা ও রাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করেছিল...২ ঘণ্টা আগে
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস দাবি করে বলেছেন, ‘গুপ্ত শিবিরের মাধ্যমে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ জায়েজ হোক, তা আমরা চাই না। আমরা দেখেছি, ৫ আগস্টের আগে যারা গেস্টরুম-গণরুমের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের অনেকেই পরে শিবিরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে...৩ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির মতিউর রহমান নিজামীর ছোট ছেলে ড. মোহাম্মদ নাদিমুর রহমান, ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহর বংশধর আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ হোসাইন, গাজীপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক এম এ এইচ আরিফ ও ওয়ারিয়র্স অব জুলাইয়ের সদস্যরা।৫ ঘণ্টা আগে
ভারতে যে দলই রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসুক না কেন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক একই থাকবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। আজ মঙ্গলবার (৫ মে) রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।৮ ঘণ্টা আগে