Ajker Patrika
রাজনীতি

প্রবাসে শক্তি বাড়াতে ‘গ্লোবাল ডায়াস্পোরা সেল’ গঠন করল এনসিপি, নেতৃত্বে আলাউদ্দীন মোহাম্মদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রবাসে শক্তি বাড়াতে ‘গ্লোবাল ডায়াস্পোরা সেল’ গঠন করল এনসিপি, নেতৃত্বে আলাউদ্দীন মোহাম্মদ
আলাউদ্দীন মোহাম্মদ। ছবি: সংগৃহীত

প্রবাসী ও অভিবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করতে ‘গ্লোবাল ডায়াস্পোরা সেল’ গঠন করেছে দলটি। আজ মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে এই সেল গঠনের তথ্য জানানো হয়।

এনসিপির গ্লোবাল ডায়াস্পোরা সেলের প্রধান করা হয়েছে যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদকে। সেলের সদস্য হিসেবে রয়েছেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক এহতেশাম হক, এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব আকরাম হোসেন সিএফ, যুগ্ম সদস্যসচিব রাফে সালমান রিফাত এবং যুগ্ম মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) ও সহদপ্তর সম্পাদক সাদিয়া ফারজানা দিনা।

এনসিপি জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দলটির প্রবাসীদের সংগঠন ‘এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের’ দেখভাল করবে নবগঠিত গ্লোবাল ডায়াস্পোরা সেল। ২৬টি দেশে এরই মধ্যে কমিটি করেছে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স। বিগত জাতীয় নির্বাচনে গণভোটে হ্যাঁ-এর পক্ষে প্রচারণা ও দলের জন্য আর্থিক অনুদান সংগ্রহসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স।

এনসিপিতে যোগ দিলেন নিজামীপুত্র, হাজী শরীয়তুল্লাহর বংশধর ও ওয়ারিয়র্স অব জুলাইয়ের সদস্যরাএনসিপিতে যোগ দিলেন নিজামীপুত্র, হাজী শরীয়তুল্লাহর বংশধর ও ওয়ারিয়র্স অব জুলাইয়ের সদস্যরা

নবগঠিত সেলের প্রধান আলাউদ্দীন মোহাম্মদ এনসিপির আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক সেলের সহপ্রধান হিসেবেও রয়েছেন। সম্প্রতি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এনসিপির আহ্বায়ক পদ ছেড়ে দিয়ে দলের অভ্যন্তরে ত্যাগের রাজনীতির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন তিনি। এর ফলে তাঁকে প্রবাসীদের মধ্যে এনসিপির বিস্তার ঘটানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিষয়:

অভিবাসীবাংলাদেশিজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

সম্পর্কিত

প্রবাসে শক্তি বাড়াতে ‘গ্লোবাল ডায়াস্পোরা সেল’ গঠন করল এনসিপি, নেতৃত্বে আলাউদ্দীন মোহাম্মদ

প্রবাসে শক্তি বাড়াতে ‘গ্লোবাল ডায়াস্পোরা সেল’ গঠন করল এনসিপি, নেতৃত্বে আলাউদ্দীন মোহাম্মদ

ফ্যাসিবাদবিরোধী সবাই শাহবাগী শক্তির ভিকটিম: সাদিক কায়েম

ফ্যাসিবাদবিরোধী সবাই শাহবাগী শক্তির ভিকটিম: সাদিক কায়েম

যারা আগে গেস্টরুম-গণরুমের সঙ্গে ছিল, তাদের অনেকেই এখন শিবিরের সঙ্গে যুক্ত: সাহস

যারা আগে গেস্টরুম-গণরুমের সঙ্গে ছিল, তাদের অনেকেই এখন শিবিরের সঙ্গে যুক্ত: সাহস

এনসিপিতে যোগ দিলেন নিজামীপুত্র, হাজী শরীয়তুল্লাহর বংশধর ও ওয়ারিয়র্স অব জুলাইয়ের সদস্যরা

এনসিপিতে যোগ দিলেন নিজামীপুত্র, হাজী শরীয়তুল্লাহর বংশধর ও ওয়ারিয়র্স অব জুলাইয়ের সদস্যরা