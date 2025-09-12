Ajker Patrika
জাবি শিক্ষিকার মৃত্যুতে জামায়াত আমিরের শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাবি শিক্ষক জান্নাতুল ফেরদৌস। ছবি: সংগৃহীত
জাবি শিক্ষক জান্নাতুল ফেরদৌস। ছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনার দায়িত্ব পালনকালে চারুকলা বিভাগের শিক্ষক জান্নাতুল ফেরদৌসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন জামায়াত ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।

আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে এমন বার্তা জানান তিনি।

পোস্টটিতে জামায়াত আমির বলেন, ‘জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোট গণনাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেছেন। আমি তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।’

শফিকুর রহমান আরও লেখেন, ‘আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন। তাঁর পরিবার, সহকর্মী, প্রিয়জন ও আপনজনকে আল্লাহ তায়ালা ধৈর্য ধরার তাওফিক দান করুন।’

‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’
জাকসুর কার্যক্রম পরিচালনা করতে এসে এক শিক্ষকের মৃত্যুজাকসুর কার্যক্রম পরিচালনা করতে এসে এক শিক্ষকের মৃত্যু

