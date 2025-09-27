Ajker Patrika
> রাজনীতি

জামায়াত সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়: হেলাল উদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ কার্যালয়ে আয়োজিত ঢাকা-৮ আসনের আওতাধীন মন্দির ও পূজা কমিটির নেতাদের সঙ্গে মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের মতবিনিময় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ কার্যালয়ে আয়োজিত ঢাকা-৮ আসনের আওতাধীন মন্দির ও পূজা কমিটির নেতাদের সঙ্গে মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের মতবিনিময় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামী সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয় বলে মন্তব্য করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির হেলাল উদ্দিন। তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে প্রতিটি মানুষ নাগরিক হিসেবে সমান। জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে সম্প্রীতির বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

শুক্রবার জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ কার্যালয়ে আয়োজিত ঢাকা-৮ আসনের আওতাধীন মন্দির ও পূজা কমিটির নেতাদের সঙ্গে মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

হেলাল উদ্দিন আরও বলেন, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মভিত্তিক বৈষম্যের কোনো সুযোগ নেই। রাষ্ট্রের কাছে কেউ সংখ্যালঘু কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে না। রাষ্ট্রের কাছে নাগরিক হিসেবে সকলেই সমান। বাংলাদেশে স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও ভিন্নধর্মাবলম্বীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ, স্বাধীনতা-পরবর্তী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে মানুষের তৈরি আইনে। মানুষের তৈরি আইনে বৈষম্য সৃষ্টি করে। যার ফলে সমাজের প্রতিটি স্তরে স্তরে মানুষ বৈষম্যের শিকার। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে আল্লাহর আইন কায়েম হবে। আল্লাহর আইন সব মানুষের জন্য সমান। মানুষের তৈরি আইনের পরিবর্তে আল্লাহর বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিটি মানুষ তার ধর্মীয় ও মৌলিক স্বাধীনতা লাভ করবে। জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে। জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে সবার আগে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা হবে।

হেলাল উদ্দিন বলেন, স্বাধীনতা-পরবর্তী আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোথাও জামায়াতে ইসলামীর কোনো স্তরের নেতা-কর্মী কিংবা এ দেশের আলেম-ওলামা ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সম্পদ লুট করেছে—এমন কোনো অভিযোগ কেউ করতে পারেনি। বরং যারা নিজেদের হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষের লোক দাবি করেছে, তারাই হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পদ লুটে করেছে, দখল দিয়েছে, মন্দির ভেঙেছে। অতীতে তারা হিন্দুদের সম্পদ লুটে করে, দখল দিয়ে, মন্দির ভেঙে আলেম-ওলামাদের ওপর দায় চাপিয়ে দেওয়ার মতো ঘৃণ্য রাজনীতি করেছে। কিন্তু ৫ আগস্ট-পরবর্তী যখন জামায়াতে ইসলামীসহ দেশের আলেমসমাজ ভিন্নধর্মাবলম্বীদের কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, তখন ভিন্নধর্মাবলম্বীরা বলতে শুরু করছে, জামায়াতে ইসলামী নয় বরং ক্ষমতাসীনেরাই তাদের ওপর জুলুম করেছে এবং তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য ও পল্টন থানা আমির শাহীন আহমেদ খানের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও পল্টন থানা সেক্রেটারি মঞ্জুরুল ইসলাম, পল্টন থানা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের উপদেষ্টা সুশীল কুমার পাল, প্রদীপ কর্মকার, অঞ্জন নন্দী, উত্তম শীল গঙ্গা, অশোক কুমার মণ্ডল, বিমল বণিক, কৃষ্ণপদ কুমার দাস, শিমুল ভৌমিকসহ ঢাকা-৮ সংসদীয় এলাকার বিভিন্ন মন্দির কমিটির সভাপতি-সেক্রেটারিসহ নেতারা।

বিষয়:

সংখ্যালঘুজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

পাঁচ দিন পর উদ্ধার বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন, হাসপাতালে ভর্তি

জাতিসংঘে ইসরায়েলকে তুলোধুনো করলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, মাথায় চুমু দিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট

টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বেই হতে পারে গাজার অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তিনিই কেন

ট্রেনের নিচে ছেলের আত্মাহুতি, ঋণ নিয়ে অকূল পাথারে মা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

সম্পর্কিত

জামায়াত সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়: হেলাল উদ্দিন

জামায়াত সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়: হেলাল উদ্দিন

জুলাই যোদ্ধা মামুনুর রশীদকে অপহরণের ঘটনায় গুপ্ত মহলের কাঁচা নাটক ব্যর্থ হয়েছে: তারিকুল

জুলাই যোদ্ধা মামুনুর রশীদকে অপহরণের ঘটনায় গুপ্ত মহলের কাঁচা নাটক ব্যর্থ হয়েছে: তারিকুল

ফ্যাসিবাদীর সঙ্গে আঁতাতকারীরাই বিশেষ পদ্ধতিতে নির্বাচন চাচ্ছে: গয়েশ্বর

ফ্যাসিবাদীর সঙ্গে আঁতাতকারীরাই বিশেষ পদ্ধতিতে নির্বাচন চাচ্ছে: গয়েশ্বর

স্বৈরাচার তৈরির পথ বন্ধ করতে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নাই: গাজী আতাউর

স্বৈরাচার তৈরির পথ বন্ধ করতে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নাই: গাজী আতাউর