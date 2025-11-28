Ajker Patrika
রাজনীতি

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ‘অত্যন্ত সংকটময়’: মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ০৮
রাজধানীর নয়াপল্টনে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: ফোকাস বাংলা
রাজধানীর নয়াপল্টনে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: ফোকাস বাংলা

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটময় বলে চিকিৎসকদের বরাতে জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টন জামে মসজিদে দোয়ার আয়োজনে মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে আজ সারা দেশের মসজিদে-মসজিদে দোয়ার আয়োজন করে বিএনপি।

নয়াপল্টন মসজিদে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘গণতান্ত্রিক উত্তরণে সবচেয়ে বড় অবদান খালেদা জিয়ার। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি লড়াই করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, কারাবরণ করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। সর্বশেষ তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। আপনারা জানেন, দুই দিন ধরে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এবং গতকাল রাতেই ডাক্তাররা বলেছেন যে তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটময়।’

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ‘এ জন্য আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে গণতন্ত্রের নেত্রী, গণতন্ত্রের মাতা খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য, সারা দেশের জনগণের কাছে বাদ জুমা আমরা দোয়া চেয়েছি। আমরা দোয়া চেয়েছি যে আল্লাহ যেন তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেন। সুস্থ অবস্থায় আবার জনগণের মধ্যে ফিরে এসে দেশের মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ করে দেন।’

সিসিইউতে খালেদা জিয়া, বাদ জুমা বিশেষ দোয়াসিসিইউতে খালেদা জিয়া, বাদ জুমা বিশেষ দোয়া

খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। গত রোববার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকেরা জানান, খালেদা জিয়ার হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসে সংক্রমণ দেখা দিয়েছে।

উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৭ জানুয়ারি লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। ১১৭ দিন লন্ডনে অবস্থান শেষে গত ৬ মে তিনি দেশে ফেরেন। এরপর একাধিকবার শারীরিক নানা জটিলতায় তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে।

বিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরদোয়াখালেদা জিয়াচিকিৎসক
রাজনীতি

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে মব তৈরি করা হচ্ছে: মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে শুক্রবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে শুক্রবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো দায়বদ্ধতা নেই। সেখানে যা খুশি তা-ই বলা যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সামাজিক ব্যক্তিত্ব কিংবা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। মব তৈরি করা হচ্ছে। এতে দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া এখন শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেই বড় সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ শুক্রবার দুপুরে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল ২০২৫-এর উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনভাবে অপপ্রচার চালানো হয় যে মনে হয় একধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। মব তৈরি করা হচ্ছে। মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা করা হচ্ছে। একজন মানুষকে ভিন্নভাবে প্রচার করে তাকে হেয় করা হচ্ছে। এর ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক যাত্রা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।’

আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশ ‘গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে যাবে’, অনুষ্ঠানে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন বিএনপির মহাসচিব।

তিনি বলেন, ‘আমরা সবাই অপেক্ষা করছি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে যেতে। তবে একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, গণতন্ত্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য। ভিন্নতা থাকবেই। আমি আপনার সঙ্গে একমত না-ও হতে পারি। কিন্তু আপনার মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের দেশে ভিন্নমত মানেই শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয়।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ১৯৭৫ সালে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে একদলীয় শাসন থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বন্ধ থাকা পত্রিকাগুলো পুনরায় চালু করেছিলেন। পরবর্তীকালে খালেদা জিয়াও গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করতে কাজ করেছেন।

তিনি বলেন, বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফায় গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এটা শুধু কথার কথা নয়, এটা দলটির পরীক্ষিত কমিটমেন্ট।

১৫ বছর ধরে ‘অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে গণমাধ্যমকে ধ্বংস’ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করলে সমস্যার সমাধান হয় না। গত ১৫ বছরে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে গণমাধ্যমকে ধ্বংস করা হয়েছে। সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ, এ জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ঐক্যবদ্ধ হন। নিজেদের দাবিদাওয়া, চাকরির নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ—এসব নিয়ে মালিকপক্ষ ও সরকারের সঙ্গে শক্তভাবে কথা বলা উচিত। কোনো দলের ওপর নির্ভর করলে অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।’

বিএফইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি কবি হাসান হাফিজ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি কবি আবদুল হাই শিকদার প্রমুখ।

প্রেসক্লাববিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসোশ্যাল মিডিয়া
রাজনীতি

ছাত্র সংসদগুলোতে ছাত্রশিবিরের সফলতায় অনেকে দিশেহারা: জামায়াতের আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে ছাত্রশিবিরের সফলতা অর্জন করায় অনেকে দিশেহারা। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রভাব তাদের মগজের ওপর পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

আজ শুক্রবার রাজধানীর ভাষানটেকে আয়োজিত এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

শফিকুর রহমান বলেন, ইতিমধ্যে দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে ছাত্রশিবির সফলতা অর্জন করার পর অনেকে দিশেহারা হয়ে গেল। আবার জিকির শুরু হলো এই নির্বাচনের প্রভাব জাতীয় নির্বাচনে পড়বে না। যারা এই প্রভাব পড়া সহ্য করতে পারে না তারা প্রতিদিন প্রতি রাত টেলিভিশনে টক শোতে গিয়ে বারবার জিকির কেন করছে?—এটাই প্রমাণ করে যে, এই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রভাব তাদের মগজের ওপর পড়েছে। আর তার ইতিবাচক প্রভাব জনগণের হৃদয় পড়েছে।

জামায়াত আমির বলেন, ‘দেশের আপামর জনগণ পুরোনো বস্তাপচা রাজনীতি আর চায় না। নতুন রাজনীতি চায়। জনগণ সংস্কার চায়, নতুন বাংলাদেশ চায়। আর নতুন বাংলাদেশ চলবে নতুন ফর্মুলায়। সেই ফর্মুলায় জনগণ আর কোনো দলের পক্ষপাতদুষ্ট কোনো সরকার দেখতে চায় না।’

তিনি আরও বলেন, ‘অনেকে আমাদের কোণঠাসা করার চেষ্টা করে। তারা বলে—জামায়াত যেহেতু ইসলামি দল, সে কারণে অন্য দলের লোকেরা তাদের হাতে নিরাপদ না। আমি মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে চ্যালেঞ্জ দিলাম, ৫৪ বছরে স্বাধীন বাংলাদেশে জামায়াতের কোনো নেতা কোনো অন্য ধর্মের লোকের ওপর জুলুম করেছে, তার জমি দখল করেছে, ইজ্জতের ওপর হাত দিয়েছে, সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, সাহস থাকলে আমাদের তা বলে দিন। আমরা সেই দুষ্ট লোক তৈরি করি না।’

তিনি বলেন, ‘এই রাস্তায় (নির্বাচনে) অনেকে সফল করতে পারবে না চিন্তা করে, জনগণের ম্যান্ডেটে আসতে পারবে না চিন্তা করে, কোন কোন জায়গায় পুরোনো সন্ত্রাসীরা নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। কোথাও আমাদের প্রচার মিছিলে গুলি চালানো হচ্ছে, কোথাও মা-বোনদের ওপর হামলা করা হচ্ছে। আপনাদের হামলাই প্রতিটি মায়ের হৃদয়ে জামায়াতে ইসলামীকে পৌঁছে দেবে।’

জামায়াত আমির বলেন, ‘যারা মসজিদে কোরআন চর্চা সহ্য করেন না, এর জবাব অতীতে যারা এমনটা করেছে তারা পেয়েছে, আপনারাও পাবেন। কোথাও আমাদের প্রচার উপকরণ ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। পোস্টার-বিলবোর্ড উধাও করতে পারবেন। দেয়ালের গাছের পোস্টার আপনি ছিঁড়ে ফেলতে পারবেন। কিন্তু জনগণের হৃদয়ে ভালোবাসার যে পোস্টার লেগে গিয়েছে, সেটা ছিঁড়তে পারবেন না।’

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন জামায়াতের ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির সেলিম উদ্দিন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম, ঢাকা-১৭ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী এসএম খালিদুজ্জামান।

বিশ্ববিদ্যালয়নির্বাচনছাত্র শিবিরজামায়াতে ইসলামী
রাজনীতি

ঈশ্বরদীতে নির্বাচনী প্রচারে হামলায় অস্ত্রধারী জামায়াতের কর্মী: রিজভী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ৩৮
বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ফাইল ছবি
বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ফাইল ছবি

পাবনার ঈশ্বরদীতে নির্বাচনী প্রচারকালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগণের ওপর স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা ‘পরিকল্পিত হামলা’ চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে দলটি। এই হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

এক বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপি দাবি করেছে, পরিকল্পিত এই আক্রমণে অর্ধশতাধিক বিএনপির নেতা-কর্মী আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিএনপির অভিযোগ অনুযায়ী, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী আবু তালেব মণ্ডল স্বয়ং এই আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নির্বাচনী প্রচারের সময় জামায়াত নেতা–কর্মীরা ‘সহজাত ধর্মীয় প্রলোভন ও জান্নাতের টিকিট বিক্রির মতো আপত্তিকর বিষয়কে’ প্রচারের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদ জানালে জামায়াত কর্মীরা তাদের ওপর মারমুখী আক্রমণ করেন। পরে বিএনপির শান্তিপূর্ণ প্রচাররত নেতা-কর্মীরা অতর্কিতে বিনা প্ররোচনায় তাঁদের আক্রমণের শিকার হন।

বিএনপি বিবৃতিতে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবির উল্লেখ করে বলেছে, সেখানে জামায়াত কর্মী তুষারকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে আক্রমণরত দেখা গেছে।

রুহুল কবির রিজভী আরও অভিযোগ করেন, ‘দু-একটি গণমাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রকাশ করছে।’

ঈশ্বরদীতে জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষ, গুলি, আহত অর্ধশতাধিকঈশ্বরদীতে জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষ, গুলি, আহত অর্ধশতাধিক

রিজভী বলেন, ‘শত উসকানিতেও সংযম ও ধৈর্য প্রদর্শনে বিএনপি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কারণ, বিএনপি জানে আগামী জাতীয় নির্বাচন অনিশ্চিত হলে দেশের মানুষের বহুল প্রত্যাশিত গণতান্ত্রিক উত্তরণের স্বপ্ন নিঃশেষিত হয়ে যাবে।’

বিএনপি এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত ও বিচারের আওতায় এনে আগামী জাতীয় নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সরকারি পদক্ষেপের জোর দাবি জানিয়েছে।

পাবনাবিএনপিনির্বাচনরুহুল কবির রিজভীঈশ্বরদীজামায়াতে ইসলামী
রাজনীতি

এনসিপির নেতৃত্বে জোট গঠন পেছাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ৪৬
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

বিএনপি-জামায়াতের বিকল্প তৃতীয় রাজনৈতিক বলয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতৃত্বে একটি জোট গঠনের আলোচনা চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। প্রাথমিকভাবে এনসিপি, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন এবং ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ) নিয়ে এই জোট গঠনের কথা ছিল। গণঅধিকার পরিষদ ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) পরবর্তী সময়ে এই জোটে যুক্ত হতে পারে, এমন গুঞ্জনও চলছিল। কিন্তু আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পিছিয়ে গেল জোট গঠনের প্রক্রিয়া।

জানা গেছে, শেষ মুহূর্তে এসে দলগুলোর নেতাদের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে জোট গঠনপ্রক্রিয়া ধাক্কা খেয়েছে। গণঅধিকার পরিষদ ও আপ বাংলাদেশের থাকা না-থাকা প্রশ্নে পিছিয়ে গেছে প্রক্রিয়া।

এনসিপি সূত্রে জানা গেছে, আপ বাংলাদেশকে জোটে নেওয়া নিয়ে দলের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যেকোনো রাজনৈতিক জোট হয় রাজনৈতিক দল নিয়ে। কোনো প্ল্যাটফর্ম সাধারণত রাজনৈতিক জোটে থাকে না। আপ বাংলাদেশ একটি প্ল্যাটফর্ম, রাজনৈতিক দল নয়। তাই তাদের নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।’

এনসিপির এই নেতা জানান, জেএসডি ও গণঅধিকার পরিষদসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা এখনো চলমান। তবে আত্মপ্রকাশের তারিখ ও জোটের রূপরেখা এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

আপ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ বলেন, ‘আমাদের সংগঠন তৃতীয় জোট গঠনের উদ্যোগ নিয়ে তিন মাস ধরেই নিরলসভাবে কাজ করে এসেছে। এর ধারাবাহিকতায় জোট গঠন এত দূর এগিয়েছে। এখন জোট গঠন কিছুটা অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে, জোট গঠনপ্রক্রিয়া পিছিয়েছে। আমরা এখনো তৃতীয় জোট বলয় গঠনের ব্যাপারে ইতিবাচক আছি। আলাপ-আলোচনা চলছে।’

জোট গঠন পেছাল কেন জানতে চাইলে আলী আহসান জুনায়েদ বলেন, ‘এনসিপির ভেতরকার ক্যালকুলেশনের (হিসাবনিকাশ) কারণে আপ বাংলাদেশের ব্যাপারে এনসিপি রিজার্ভেশন (রক্ষণশীলতা) দেখিয়েছে। গণমাধ্যম সূত্রে জেনেছি, কারণ হিসেবে আপ বাংলাদেশ রাজনৈতিক দল নয় আর রাজনৈতিক দল ছাড়া কারও সঙ্গে জোট করবে না জানিয়েছে। এরপর আলোচনা বাধাগ্রস্ত হয়েছে।’

বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত এনসিপি, এবি পার্টি, গণঅধিকার পরিষদ ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের নেতারা বৈঠক করেন। বৈঠকে থাকা একটি দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা জানান, সেখানে জোট নিয়ে গণঅধিকার পরিষদের নেতাদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি প্রকাশ পায়। অন্যদিকে এনসিপিও একটি বিষয়ে ‘আপত্তি’ জানায়। মূলত এ কারণেই জোট গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি।

এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জু বলেন, ‘জুলাই অভ্যুত্থানের অঙ্গীকার রক্ষা ও জুলাই সনদের ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বিনির্মাণে যারা আগ্রহী, তাদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক জোট গঠনের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। এই জোটে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক লক্ষ‍্য গুরুত্ব পাবে নাকি এবারের নির্বাচনী বোঝাপড়া গুরুত্ব পাবে, সেটা নিয়ে দলগুলোর মধ‍্যে এখনো চূড়ান্ত ঐকমত‍্য হয়নি। ফলে কয়েকবার সময় পিছিয়েও আমরা ঘোষণা পর্যায়ে উপনীত হতে পারিনি। একটি দল আরও একটু সময় চেয়ে নিয়েছে। আরেকটি দলের যুক্ত হবার বিষয় নিয়ে নতুন করে আলোচনা চলছে। আমরা এখনোওহাল ছাড়িনি।’

জোটের বিষয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদারুল ভূঁইয়া বলেন, ‘আমাদের একটা ধারণা ছিল আজকের মধ্যে সব কাজ গুছিয়ে ফেলতে পারব। কালকে (বুধবার) রাতে দীর্ঘক্ষণ মিটিংয়ের পর দেখা গেল, আমাদের অনেকগুলো ইস্যু নিয়ে আরও আলাপ করা লাগবে। এ কারণে আমরা আজকে ঘোষণা করি নাই। আমাদের আলোচনা চলমান।’

তিনি আরও বলেন, ‘আশা করি দুই-তিন দিনের মধ্যেই আলোচনা শেষ হবে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি তো আসলে আমাদেরকে দীর্ঘসময় নেওয়া পারমিট করে না। এটা যদি হওয়ার থাকে, তাহলে দুই-তিন দিনের মধ্যেই হবে।’

জোট গঠন পেছানোর নেপথ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের দুজন ছাত্র উপদেষ্টারও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে এনসিপির একটি সূত্র দাবি করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন এনসিপি নেতা বলেন, দুজন ছাত্র উপদেষ্টা চান, বিএনপির সঙ্গে এনসিপি জোটে যাক। কিন্তু এনসিপির নেতা-কর্মীদের একটা বড় অংশ এটা চায় না। এই বিষয়টিও জোট নিয়ে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

নির্বাচনছাপা সংস্করণপ্রথম পাতাএনসিপি
